گروه هفت: کاهش هزینههای جنگ طولانی مدت در خاورمیانه برای اقتصاد جهانی ضروری است
روسای دارایی کشورهای گروه هفت اعلام کردند که کاهش هزینههای جنگ طولانی مدت در خاورمیانه برای اقتصاد جهانی ضروری است و بار دیگر بر نیاز مبرم به حرکت به سمت صلح پایدار تأکید کردند.
خبرگزاری رویترز اشاره کرد این جنگ یکی از سه موضوع اصلی مورد بحث میان وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی در حاشیه جلسات صندوق بینالمللی پول و گروه بانک جهانی بود که در واشینگتن در حال برگزاری است.
بر اساس بیانیهای که توسط وزارت دارایی فرانسه، که ریاست امسال گروه هفت را بر عهده دارد، منتشر شد، آنها همچنین در مورد تأمین زنجیرههای تأمین مواد معدنی حیاتی و حمایت از اوکراین در مواجهه با ادامه تجاوز روسیه بحث کردند.