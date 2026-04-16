عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با وانگ یی، وزیر خارجه چین، در مورد مذاکرات با آمریکا گفت تهران مایل است از طریق گفت‌وگوهای مسالمت‌آمیز، یک راه‌حل عقلانی و واقع‌بینانه بیابد.

او از «تلاش‌های همیشگی چین برای کاهش تنش و آرام کردن فضا» تشکر کرد و افزود جمهوری اسلامی امیدوار است که چین در پایان دادن به جنگ و برقراری صلح نقش فعالی ایفا کند.

همچنین وانگ تاکید کرد که چین مانند گذشته، از جمهوری اسلامی حمایت می‌کند و گفت وضعیت کنونی در مرحله‌ای حساس از گذار میان جنگ و صلح قرار گرفته و «پنجره صلح» در حال گشوده شدن است.

او اضافه کرد چین از ادامه آتش‌بس و حفظ روند گفت‌وگوها حمایت می‌کند، و آن را به سود منافع اساسی مردم ایران و همچنین خواست مشترک کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی دانست.

وانگ ضمن اشاره به اینکه «امنیت حاکمیتی ایران و حقوق و منافع آن به عنوان کشوری ساحلی در تنگه هرمز، باید مورد احترام و صیانت قرار گیرد»، تاکید کرد که آزادی و ایمنی کشتیرانی در این آبراه بین‌المللی نیز باید تضمین شود.