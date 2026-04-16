ارتش لبنان به مردم هشدار داد که از بازگشت به روستاهای جنوب این کشور و نزدیک شدن به مناطقی که نیروهای اسرائیلی در آنها پیشروی کرده‌اند، خودداری کنند.

به رغم توافق آتش‌بس، مشخص نیست چه زمانی و یا آیا به کسانی که به دلیل حمله اسرائیل از خانه‌های خود در جنوب لبنان آواره شده‌اند، اجازه بازگشت داده خواهد شد یا خیر.

ارتش لبنان همچنین از مردم خواست که برای حفظ امنیت خود به «دستورالعمل‌های واحدهای نظامی مستقر» پایبند باشند و هشدار داد که ممکن است پس از درگیری «مهمات منفجر نشده و اشیاء مشکوکی» باقی مانده باشد.