اثرات منفی بحران خاورمیانه بر کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام
سرویس خبری سازمان ملل متحد گزارش داد بحران خاورمیانه برای کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام پیامدهای منفی به همراه داشته است.
یک مقام ارشد برنامه توسعه سازمان ملل در منطقه اقیانوس آرام در همین رابطه گفت: «ما در انتهای زنجیره تامین هستیم، بنابراین بحران انرژی واقعا بر جوامع ما تاثیر میگذارد.»
بر اساس این گزارش، در کشورهای مختلف منطقه از جمله فیجی، تووالو، جزایر سلیمان و جزایر مارشال، دولتها در تلاش برای صرفهجویی در مصرف سوخت، تداوم ارائه خدمات ضروری و محافظت از آسیبپذیرترین افراد هستند.