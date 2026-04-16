ائتلافی از ۳۰ سازمان حقوقی بینالمللی خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و رضا خندان شد
کمپین حقوق بشر ایران خبر داد که ائتلافی از ۳۰ سازمان حقوقی بینالمللی با انتشار نامهای مشترک خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، شدهاند.
آنها در این نامه هشدار دادهاند که بازداشت ستوده، بخشی از یک کمپین مداوم برای خاموش کردن صدای وکلای مستقل در ایران است.
ستوده ۱۲ فروردین به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
این ائتلاف همچنین خواستار «آزادی فوری رضا خندان»، همسر ستوده، و «پایان دادن به اقدامات تلافیجویانه» علیه اعضای خانواده این وکیل و فعال حقوق بشر شده است. خندان حدود دوسال و شش ماه پیش بازداشت و زندانی شد.
این ائتلاف همچنین بر لزوم «پایان دادن به همه اشکال آزار و اذیت، ارعاب و آزار قضایی علیه وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران» تاکید کرد و خواستار مداخله فوری عمومی و دیپلماتیک توسط نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد، شورای اروپا و اتحادیه اروپا در این مورد شد.
وکلای بدون مرز فرانسه، شورای کانونهای وکلا و انجمنهای حقوقی اروپا، وکلای دموکرات سوئیس، کانون وکلای آلمان، انجمن اروپایی وکلای مدافع دموکراسی و حقوق بشر جهانی، انجمن بینالمللی وکلای روسیه، دیدهبان حقوق وکلا در کانادا، و کانون وکلای شهر نیویورک از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.