خبرگزاری رویترز گزارش داد داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که با وجود محاصره کشتی‌های عبوری از بنادر ایران توسط آمریکا، دومین ابرنفتکش تحت تحریم ایالات متحده، با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است.

محاصره دریایی بنادر ایران توسط نیروهای آمریکایی، پس از شکست مذاکرات صلح واشینگتن و تهران در پاکستان، از دوشنبه عصر به وقت محلی آغاز شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرده که از زمان آغاز محاصره، ۱۰ کشتی بازگردانده شده‌اند و هیچ کشتی‌ای از تنگه عبور نکرده است.

با این حال، خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، چهارشنبه اعلام کرد یک ابرنفتکش ایرانی، با وجود محاصره، به ​​سمت بندر «امام خمینی» ایران عبور کرده است. فارس نام تانکر را فاش نکرد و جزئیات بیشتری از سفر آن ارائه نداد.

به نوشته رویترز، داده‌های دو شرکت «ال‌اس‌ای‌جی» و «کپلر» نشان می‌دهد که این ابرنفتکش چهارشنبه وارد خلیج فارس شد و هنوز مشخص نیست که این ابرنفتکش که قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت است، به کجا می‌رود.

رویترز اشاره کرد که ورود این نفتکش به خلیج فارس یک روز پس از عبور نفتکش آلیسیا - که توسط ایالات متحده تحریم شده بود - از تنگه هرمز صورت گرفت. داده‌های کپلر نشان می‌دهد که آلیسیا به سمت عراق در حرکت است.

بر اساس داده‌های کپلر، هر دو نفتکش سابقه حمل نفت ایران در چند سال گذشته را داشته‌اند.

در همین حال، این خبرگزاری به نقل از تحلیلگران نوشت انتظار می‌رود محاصره بنادر ایران، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی را کاهش دهد، اگرچه تهران می‌تواند با ذخیره نفت در مخازن ساحلی، تولید فعلی خود، در ۳.۵ میلیون بشکه در روز برای هفته‌ها حفظ کند.

بر اساس داده‌های کپلر، ایران در ماه مارس ۱.۸۴ میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و تاکنون در ماه آوریل ۱.۷۱ میلیون بشکه در روز صادر کرده است، این رقم در سال گذشته میلادی به طور متوسط ​​۱.۶۸ میلیون بشکه در روز بود.