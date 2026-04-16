مزاحمت حامیان حکومت برای شهروندان در شیراز
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از شیراز گفت حامیان حکومت با ایجاد ترافیک و راهبندان برای شهروندان مزاحمت ایجاد کردهاند.
در این ویدیو، رانندگان با بوق ممتد اعتراض خود را نشان میدهند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داد کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی جمهوری اسلامی را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا مجموعهای از تحریمها را علیه ۳ شخص، ۱۷ شرکت و ۹ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. در این اقدام، شبکه وابسته به محمدحسین شمخانی و همچنین یک شبکه تامین مالی مرتبط با حزبالله لبنان هدف قرار گرفت.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت پنتاگون در روزهای آینده هزاران نیروی دیگر را به خاورمیانه اعزام خواهد کرد.
فاکسنیوز گزارش داد ایران برای دور زدن محاصره دریایی، ۲۰ میلیون بشکه نفت را با استفاده از شبکههای پنهان فراساحلی جابهجا میکند.
سرویس خبری سازمان ملل متحد از تاثیر منفی بحران در خاورمیانه برای کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام خبر داد.
بر اساس این گزارش، بحران خاورمیانه یک رویداد ژئوپولیتیکی دور از دسترس نیست.
یک مقام ارشد برنامه توسعه سازمان ملل متحد در منطقه اقیانوس آرام به این سرویس خبری گفت: «ما در انتهای زنجیره تأمین هستیم، بنابراین این بحران انرژی واقعاً بر جوامع ما تأثیر میگذارد.»
این گزارش حاکی از آن است که از فیجی تا تووالو، و از جزایر سلیمان تا جزایر مارشال، دولتها در حال تلاش برای صرفهجویی در مصرف سوخت، محافظت از خانوادهها و آسیبپذیرترین افراد و ادامه خدمات ضروری هستند.
سرویس خبری سازمان ملل متحد نوشت برای اقیانوس آرام، خطر اصلی این است که اختلال در انرژی در تنگه، قیمت سوخت، هزینههای سوخت و نرخ حمل و نقل را در سراسر زنجیرههای تأمین آسیا و اقیانوسیه افزایش دهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال اعلام کرد که مذاکرات اسرائیل و لبنان پنجشنبه برگزار خواهد شد.
او با اشاره به اینکه «در تلاش هستیم کمی فاصله تنفسی میان اسرائیل و لبنان ایجاد کنیم» تاکید کرد: «مدت زیادی است که رهبران دو کشور با هم صحبت نکردهاند، حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا خواهد افتاد.»
سناتور ریک اسکات، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، گفت «در ارتباط با جمهوری اسلامی، انتخاب دشواری پیشرو نداریم.»
او اضافه کرد «یا باید برنامه سلاح هستهای تهران را که گفته میخواهد ما را نابود کند، از بین ببریم یا اینکه مانند اوباما با جمهوری اسلامی مماشات کنیم و از خدا بخواهیم از سلاح هستهای استفاده نکند.»
اسکات گفت «من با ترامپ موافق هستم. نباید به جمهوری اسلامی فرصت استفاده از سلاح هستهای برای کشتن آمریکاییها را بدهیم. باید از کاری که ترامپ برای حفاظت از جان آمریکاییها انجام میدهد، حمایت کنیم.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد دادههای کشتیرانی نشان میدهد که با وجود محاصره کشتیهای عبوری از بنادر ایران توسط آمریکا، دومین ابرنفتکش تحت تحریم ایالات متحده، با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است.
محاصره دریایی بنادر ایران توسط نیروهای آمریکایی، پس از شکست مذاکرات صلح واشینگتن و تهران در پاکستان، از دوشنبه عصر به وقت محلی آغاز شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرده که از زمان آغاز محاصره، ۱۰ کشتی بازگردانده شدهاند و هیچ کشتیای از تنگه عبور نکرده است.
با این حال، خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، چهارشنبه اعلام کرد یک ابرنفتکش ایرانی، با وجود محاصره، به سمت بندر «امام خمینی» ایران عبور کرده است. فارس نام تانکر را فاش نکرد و جزئیات بیشتری از سفر آن ارائه نداد.
به نوشته رویترز، دادههای دو شرکت «الاسایجی» و «کپلر» نشان میدهد که این ابرنفتکش چهارشنبه وارد خلیج فارس شد و هنوز مشخص نیست که این ابرنفتکش که قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت است، به کجا میرود.
رویترز اشاره کرد که ورود این نفتکش به خلیج فارس یک روز پس از عبور نفتکش آلیسیا - که توسط ایالات متحده تحریم شده بود - از تنگه هرمز صورت گرفت. دادههای کپلر نشان میدهد که آلیسیا به سمت عراق در حرکت است.
بر اساس دادههای کپلر، هر دو نفتکش سابقه حمل نفت ایران در چند سال گذشته را داشتهاند.
در همین حال، این خبرگزاری به نقل از تحلیلگران نوشت انتظار میرود محاصره بنادر ایران، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی را کاهش دهد، اگرچه تهران میتواند با ذخیره نفت در مخازن ساحلی، تولید فعلی خود، در ۳.۵ میلیون بشکه در روز برای هفتهها حفظ کند.
بر اساس دادههای کپلر، ایران در ماه مارس ۱.۸۴ میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و تاکنون در ماه آوریل ۱.۷۱ میلیون بشکه در روز صادر کرده است، این رقم در سال گذشته میلادی به طور متوسط ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز بود.