روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت کشورهای اروپایی در حال شتاب بخشیدن به یک «طرح پشتیبانی» برای سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند تا در صورت خروج احتمالی آمریکا از این پیمان با فرمان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، آمادگی دفاع از خود را داشته باشند.

تغییر موضع تاریخی آلمان

به نوشته وال‌استریت ژورنال در گزارش شامگاه سه‌شنبه ۲۵ فروردین، طرحی که برخی مقام‌ها آن را «ناتوی اروپایی» می‌نامند، پس از موافقت آلمان جدی‌تر شده است.

برلین که دهه‌ها مخالف استقلال نظامی اروپا از آمریکا بود، اکنون تحت رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور، «به دلیل غیرقابل‌اعتماد بودن واشینگتن در دوران ترامپ»، تغییر مسیر داده است.

مقام‌های اروپایی اکنون به دنبال آن هستند که مسئولیت‌های فرماندهی و کنترل در ناتو به نیروهای اروپایی واگذار شود و همچنین ادوات نظامی خود را جایگزین تجهیزات آمریکایی کنند.

این طرح‌ها به‌صورت غیررسمی در حاشیه نشست‌های ناتو در حال پیگیری هستند.

محرک‌های شتاب‌دهنده

چند اتفاق کلیدی باعث شد اروپایی‌ها با سرعت بیشتری به سمت خودکفایی نظامی حرکت کنند.

نخست، تنش به‌وجودآمده بر سر جنگ با حکومت جمهوری اسلامی است.

عدم همراهی اروپا با آمریکا و اسرائیل، خشم ترامپ را برانگیخته و او بار دیگر تهدید به خروج از ناتو کرده است.

همچنین تهدید ترامپ برای تصاحب گرینلند از دانمارک، نگرانی‌ها را درباره غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن واشینگتن، به اوج رساند.

موضوع دیگر، تردید در تعهدات هسته‌ای است. اروپایی‌ها نگرانند که واشینگتن دیگر امنیت آن‌ها را در برابر روسیه تامین نکند.

چالش‌های بزرگ در غیاب آمریکا

وال‌استریت ژورنال تاکید کرد که کل ساختار ناتو بر پایه رهبری آمریکا بنا شده است؛ از تدارکات و اطلاعات گرفته تا فرماندهی عالی نظامی.

جایگزینی این ساختار بسیار دشوار است. فرمانده کل ناتو همیشه یک آمریکایی است و واشینگتن تمایلی به واگذاری این پست ندارد.

همچنین اروپایی‌ها نمی‌توانند به‌سرعت جایگزینی برای سیستم‌های ماهواره‌ای و هشدار موشکی آمریکا، که ستون فقرات ناتو است، پیدا کنند.

بسیاری از کشورها مانند فنلاند معتقدند برای موفقیت این طرح، اروپا باید دوباره به سمت نظام وظیفه اجباری برود تا هویت ملی و توان دفاعی خود را تقویت کند.

جایگزینی چتر هسته‌ای آمریکا و سرمایه‌گذاری در صنایع نظامی

حساس‌ترین بخش این طرح، جایگزینی چتر هسته‌ای ایالات متحده است.

وال‌استریت ژورنال گزارش داد که پس از تهدیدهای ترامپ، مذاکراتی میان صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، آغاز شده تا امکان گسترش توان بازدارندگی هسته‌ای فرانسه به سایر متحدان، از جمله آلمان، بررسی شود.

اروپایی‌ها همچنین در حال افزایش تولید تجهیزات حیاتی در حوزه‌هایی هستند که در آن به‌شدت به آمریکا وابسته‌اند؛ از جمله در زمینه توانمندی‌های فضایی و سوخت‌گیری هوایی.

پروژه مشترک آلمان و بریتانیا برای توسعه موشک‌های کروز و سلاح‌های فراصوت نمونه دیگری از این تلاش‌هاست.

در نهایت، وال‌استریت ژورنال نوشت که اگرچه طرح ناتوی اروپایی یک تغییر بنیادین در تفکر رهبران این قاره است، اما تحقق آن بسیار دشوار خواهد بود.

با این حال، انتقال قدرت آغاز شده و اروپایی‌ها در حال اشغال پست‌های کلیدی بیشتری در فرماندهی ناتو هستند تا برای روزی که شاید آمریکا دیگر در کنار آن‌ها نباشد، آماده باشند.