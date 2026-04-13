مدیرعامل شرکت نفت دولتی امارات متحده عربی یک‌شنبه ۲۳ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هرگونه اختلال در این مسیر، امنیت انرژی، غذا و سلامت در سراسر جهان را تهدید خواهد کرد.

او هشدار داد که ایجاد چنین سابقه‌ای «خطرناک و غیرقابل قبول» خواهد بود.

سلطان الجابر همچنین افزود: «جهان به‌سادگی توان تحمل آن را ندارد و نباید اجازه دهد چنین چیزی رخ دهد.»

تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر بسته ماندن تنگه هرمز

کمی قبل از این اظهارات، مقام‌های جمهوری اسلامی، نظیر علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و محمدرضا عارف معاون رییس‌جمهور، با اشاره به شکست مذاکرات اسلام‌آباد، بر تداوم ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کردند.

ولایتی در شبکه ایکس نوشت: «امروز کلید تنگه هرمز در دستان مقتدر ماست». عارف نیز در شبکه ایکس نوشت: «از اقتدار در تنگه هرمز تا پیگیری غرامت، بر سر حق مردم ایستاده‌ایم»

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس هم گفت: «آورده جمهوری اسلامی از این جنگ چیزی جز تنگه هرمز نیست. به همین دلیل، نه تیم مذاکره‌کننده از این موضوع کوتاه آمد و نه مجلس نسبت به نظارت و کنترل ایران بر این تنگه کوتاه می‌آمد».

سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه خبر داد که خودداری جمهوری اسلامی از بازگشایی تنگه هرمز و تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا، دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات اسلام‌آباد بوده است.

رسانه‌های جمهوری اسلامی در مقابل نوشتند علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، انتظارات طرف آمریکایی بود.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت: «تا زمانی که آمریکا با یک توافق معقول موافقت نکند، هیچ تغییری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد.»

تغییر مسیر کشتی‌ها

بلومبرگ نوشت که همزمان با شکست مذاکرات اسلام‌آباد، یک نفتکش در حال حرکت به مقصد عراق و یک نفتکش با پرچم پاکستان به مقصد امارات متحده عربی، پیش از عبور از تنگه هرمز تغییر مسیر دادند.

دلیل دقیق این تغییر مسیرها مشخص نیست، زیرا عراق و پاکستان پیش‌تر برای عبور از تنگه از جمهوری اسلامی مجوز دریافت کرده بودند.

ارتش ایالات متحده شنبه اعلام کرد «در حال فراهم‌سازی شرایط» برای پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز است و دو ناو جنگی آمریکایی از این آبراه کلیدی عبور کرده‌اند. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ است که ناوهای جنگی آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هم‌زمان با مذاکرات تهران و واشینگتن در اسلام‌آباد اعلام کرد تعداد زیادی از نفت‌کش‌های خالی در حال حرکت به سمت ایالات متحده هستند تا نفت و گاز بارگیری کنند .