کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چهارشنبه ۱۹ فروردین در پیامی در شبکه ایکس نوشت این توافق «فرصتی ضروری برای کاهش تهدیدها، توقف حملات موشکی، ازسرگیری کشتی‌رانی و ایجاد فضا برای دیپلماسی در مسیر دستیابی به توافقی پایدار» فراهم می‌آورد.

کالاس تاکید کرد تنگه هرمز باید بار دیگر برای عبور کشتی‌ها باز شود.

او از گفت‌وگوی خود با اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، خبر داد و از نقش اسلام‌آباد در دستیابی به آتش‌بس موقت قدردانی کرد.

کالاس ادامه داد: «درهای میانجی‌گری باید باز بماند، زیرا ریشه‌های اصلی جنگ همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.»

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، نیز کاهش تنش‌ها در منطقه را امری «بسیار ضروری» خواند و گفت برقراری آتش‌بس موقت به این موضوع کمک می‌کند.

او اضافه کرد: «ادامه مذاکرات برای دستیابی به راه‌حلی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است. ما برای رسیدن به این هدف به هماهنگی با شرکای خود ادامه خواهیم داد.»

حمایت آلمان، اوکراین، بریتانیا و لهستان

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۱۹ فروردین اعلام کرد برلین اقداماتی را برای تضمین آزادی کشتی‌رانی در تنگه هرمز انجام خواهد داد.

یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، نیز گفت توقف درگیری‌ها باید «نخستین گام حیاتی به سوی صلحی پایدار» باشد.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، برای حمایت از آتش‌بس موقت آمریکا و جمهوری اسلامی راهی منطقه خلیج فارس شد.

استارمر در بیانیه‌ای اعلام کرد این آتش‌بس «لحظه‌ای از آسودگی برای منطقه و جهان به همراه خواهد داشت»، اما باید به «توافقی پایدار» تبدیل شود.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، از برقراری آتش‌بس موقت در جنگ ایران استقبال کرد و گفت اوکراین آماده است در صورتی که روسیه حملات خود را به این کشور متوقف کند، «به‌طور متقابل پاسخ دهد».

ولادیسلاو کوزینیاک کامیش، وزیر دفاع لهستان، ابراز امیدواری کرد آتش‌بس موقت در جنگ ایران ادامه یابد و در نهایت، به آتش‌بسی دائمی منتهی شود.

استقبال کشورهای منطقه

وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای از آتش‌بس موقت میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده استقبال کرد.

در این بیانیه بر اهمیت تضمین امنیت دریایی، آزادی ناوبری و تداوم تجارت بر پایه قوانین بین‌المللی تاکید شده است.

عمان از آتش‌بس موقت استقبال و از تلاش‌های پاکستان در این چارچوب قدردانی کرد.

مسقط بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌هایی تاکید کرد که بتواند بحران را به‌صورت ریشه‌ای پایان دهد و به توقف دائمی جنگ در منطقه منجر شود.

سعيد المعولی، وزیر حمل و نقل عمان، نیز گفت بر اساس توافق‌ها، امکان اعمال هزینه برای عبور شناورها از تنگه هرمز وجود ندارد.

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از آتش‌بس موقت میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد این توافق به ثبات منطقه‌ای منجر شود.

وزارت خارجه عربستان سعودی نیز ضمن استقبال از برقراری آتش‌بس موقت، بر ادامه حمایت از میانجی‌گری پاکستان در این روند تاکید کرد.

نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، از آتش‌بس موقت در جنگ ایران استقبال و ابراز امیدواری کرد «همه طرف‌ها با حسن نیت به این تعهد پایبند بمانند».

وزارت خارجه ترکیه از اعلام آتش‌بس موقت در جنگ منطقه استقبال و بر ضرورت اجرای کامل آن در میدان تاکید کرد.

روزی بزرگ برای صلح جهانی

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، این آتش‌بس را «روزی بزرگ برای صلح جهانی» توصیف کرد و افزود آمریکا با ادامه حضور در منطقه، بر اجرای توافق نظارت خواهد داشت.

ترامپ بامداد چهارشنبه و کمتر از دو ساعت مانده به ضرب‌الاجل حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران در شبکه اجتماعی تروث‌ سوشال اعلام کرد با تعلیق بمباران و حمله به این زیرساخت‌ها به مدت دو هفته موافق کرده است.

ترامپ این توافق را «آتش‌بس دوطرفه» خواند و آن را به «بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز» مشروط کرد.

پس از آن، لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، ابراز امیدواری کرد از طریق دیپلماسی بتوان به «دوران ترور و خشونت حکومت ایران» پایان داد.

گراهام تاکید کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید به‌طور کامل مهار شود.

در مقابل، چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، از این تصمیم به‌عنوان «عقب‌نشینی» ترامپ یاد کرد.

واکنش‌ها در اسرائیل

دفتر بنیامین‌ نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۱۹ فروردین اعلام کرد از آتش‌بس حمایت می‌کند، اما تاکید کرد این توافق شامل لبنان نمی‌شود.

در سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون این کشور، با تاکید بر اینکه «هرگز در تمام تاریخ ما چنین فاجعه سیاسی‌‌ای رخ نداده»، گفت اسرائیل در تصمیم‌گیری‌های کلیدی امنیتی کنار گذاشته شده و نتانیاهو «از نظر سیاسی و راهبردی شکست خورده» است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت مقام‌های این کشور درباره توافق آتش‌بس نگران‌ هستند.

این منبع افزود: «اسرائیل می‌خواهد در جنگ با ایران به دستاوردهای بیشتری برسد.»

ادامه واکنش‌های بین‌المللی

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از همه طرف‌ها خواست به آتش‌بس پایبند باشند و تاکید کرد پایان فوری درگیری‌ها برای حفاظت از غیرنظامیان ضروری است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آتش‌بس موقت میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت کاهش تنش‌ها دانست.

پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، گفت «با خشنودی فراوان» از اعلام آتش‌بس موقت در جنگ ایران استقبال می‌کند.

در شرق آسیا، انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، از آتش‌بس موقت استقبال کرد و خواستار «تبدیل طرح ۱۰ ماده‌ای تهران به یک توافق جامع صلح» شد.

اندونزی نیز از همه طرف‌ها خواست به حاکمیت و دیپلماسی احترام بگذارند.