قطع سراسری اینترنت در ایران به دنبال آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل از ۹ اسفند ۱۴۰۴، طولانی‌ترین خاموشی اینترنتی در مقیاس ملی در تاریخ است. این قطعی طولانی‌مدت، همزمان با اعلام خبر آتش‌بس دو هفته‌ای ، موجی از مطالبات عمومی و نگرانی‌های عمیق اقتصادی را به همراه داشته است.

فاجعه در قلب اقتصاد دیجیتال

قطع اینترنت تنها یک محدودیت ارتباطی نیست، بلکه ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد نحیف ایران است.

پیش از این، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرده بود هر روز قطعی اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بار می‌آورد.

با یک محاسبه ساده برای ۴۰ روز گذشته، این رقم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در همین حال، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و کسب‌وکارهای خانگی که معیشت میلیون‌ها نفر به آن‌ها گره خورده، در آستانه فروپاشی قرار دارند.

مطالبه مردمی برای وصل اینترنت

با فروکش کردن شعله‌های جنگ و اعلام آتش‌بس موقت ، شهروندان با جدیت بیشتری نسبت به گذشته، خواستار بازگشت به اینترنت جهانی شده‌اند.

مرور پیام‌های کاربران در فضای مجازی نشان‌دهنده پیوند عمیق میان وضعیت معیشتی مردم و اینترنت است.

بسیاری از کسب‌وکارها دچار رکود شده‌اند؛ چنان‌که کاربری نوشت: «آنلاین‌شاپ‌های ما ۴۰ روز است که خوابیده؛ لااقل اینترنت را باز کنید و بعد هر چقدر می‌خواهید توافق کنید.»

کاربر دیگری نیز نوشت: «اینترنت مردم را وصل کنید. هزاران کسب‌وکار و معیشت میلیون‌ها نفر وابسته به نت است.»

برخی کاربران نیز تاکید کردند مردم شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون نوبت حکومت است که از جوانان حمایت کند.

در همین زمینه، کاربری نوشت: «حالا نوبت حکومت است که از جوان‌ها حمایت کند. مدیونید!»

بخش وسیعی از کاربران معتقدند اتصال دوباره اینترنت، آزادی زندانیان و شنیده شدن صدای همه مردم، گام‌های ضروری برای نزدیکی به جامعه و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است.

یکی از کاربران نوشت: «اگر اصلاحات واقعی صورت نگیرد، شرایط بدتر از قبل خواهد شد.»

بیم و امیدهای پیش‌رو

در ساعات اخیر و همزمان با توافقات دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن، خبری مبنی بر عدم اتصال به اینترنت بین‌الملل به نقل از وزیر ارتباطات منتشر شد که موجی از نگرانی‌ها را برانگیخت.

با این حال، علیرضا عبداللهی‌نژاد، رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.

چشم میلیون‌ها ایرانی به تصمیمات روزهای آینده دوخته شده است تا مشخص شود آیا حکومت از فرصت آتش‌بس برای بازگرداندن کسب‌وکارهای مجازی به چرخه تولید استفاده خواهد کرد یا ترجیح می‌دهد همچنان شهروندان را از حق دسترسی آزاد به اطلاعات محروم نگه دارد.