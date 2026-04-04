سخنگوی کاخ سفید جمعه ۱۴ فروردین به رسانه‌ها گفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در جریان گزارش‌ها درباره جنگنده آمریکایی سقوط کرده، قرار گرفته است.

کارولین لیویت جزییات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرد.

از سوی دیگر، نیویورک‌تایمز ۱۴ فروردین به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که یک جنگنده دیگر نیروی هوایی آمریکا (هواپیمای تهاجمی ای-۱۰)، جمعه در منطقه خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد که خلبان آن نجات یافت.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سقوط جنگنده اف-۱۵ آمریکا، به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ۳۷ بار شکست دادن ایران به‌صورت متوالی، این جنگ درخشان و بدون استراتژی که آن‌ها آغاز کردند، از براندازی، به آیا کسی می‌تواند خلبانان ما را پیدا کند لطفا، تنزل یافته است.»

به‌دنبال انتشار گزارش‌های متعدد درباره خلبانان جنگنده آمریکایی سقوط کرده در ایران، سی‌بی‌اس‌نیوز و اورشلیم‌پست گزارش کردند که یک خلبان نجات یافته است.

شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد این خلبان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد و بالگردهای نیروهای ویژه در حال انجام ماموریت جست‌وجو برای خدمه دیگر هستند.

آسوشیتدپرس به‌نقل از یک افسر ارتش اسرائیل گزارش داد این کشور در عملیات جست‌وجو و نجات خدمه جنگنده آمریکایی، کمک می‌کند.

بر اساس این گزارش، یک جنگنده آمریکایی که بر فراز جنوب غرب ایران در پرواز بود، سقوط کرده و دست‌کم یکی از خدمه آن از هواپیما خارج شده است.

دو منبع به سی‌بی‌اس‌نیوز گفتند این جنگنده با دو خدمه پرواز می‌کند، اما هنوز مشخص نیست چه تعداد خدمه در این هواپیما حضور داشته‌اند.

تحلیلگر امنیتی: پرواز هواپیماها بر فراز ایران با ماموریت نجات همخوانی دارد

یک مقام اسرائیلی به شبکه سی‌ان‌ان گفت اسرائیل ۱۴ فروردین برخی از حملات برنامه‌ریزی‌شده خود در ایران را به تعویق انداخت تا با عملیات جست‌وجو و نجات دو خدمه جنگنده آمریکایی که در ایران سرنگون شد، تداخل ایجاد نشود.

او جزییات بیشتری درباره زمان اجرای این حملات اعلام نکرد.

از سوی دیگر، آرون مک‌لین، تحلیلگر امنیت ملی، به سی‌بی‌اس‌نیوز گفت تصاویر و ویدیوهایی که رسانه‌ها در ایران با عنوان پرواز هواپیماهای جنگی آمریکا بر فراز این کشور منتشر کرده‌اند، با الگوی عملیات جست‌وجو و نجات همخوانی دارد.

او افزود: «آمریکا در صورتی دست به چنین اقدامی می‌زند که دلیل مهمی داشته باشد.»

رسانه‌های حکومتی در ایران پیش از این با انتشار تصاویری اعلام کردند پدافند هوایی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی یک جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده را بر فراز خاک ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرنگون کرده است.

آن‌ها همچنین تصاویری منتشر کردند که ظاهرا لاشه یک جت را نشان می‌دهد.

به گفته برخی کارشناسان نظامی در فضای مجازی، این قطعات مربوط به یک اف-۱۵ای استرایک ایگل از اسکادران جنگنده ۴۹۴ است.

جنگنده اف-۱۵اِی چه ویژگی‌هایی دارد؟

جنگنده اف-۱۵اِی ساخت آمریکا، یک هواپیمای رزمی دو منظوره است که هم ماموریت‌های هوا به هوا و هم هوا به زمین را انجام می‌دهد.

این جنگنده در عملیات‌های هوا به هوا می‌تواند پهپادها و موشک‌های کروز را رهگیری و سرنگون کند و در ماموریت‌های هوا به زمین، به عنوان سکوی تسلیحاتی عمل کرده و توانایی رهاسازی مهمات هدایت‌شونده و انواع بمب‌ها را دارد.

این هواپیمای جنگی با دو خدمه پرواز می‌کند: خلبان در صندلی جلو هدایت جنگنده را بر عهده دارد و افسر سامانه‌های تسلیحاتی، در صندلی عقب وظیفه هدف‌گیری و برنامه‌ریزی تسلیحات را بر عهده دارد.

ساختار دوخدمه‌ای تقسیم وظایف را ممکن می‌سازد و فشار کاری خلبان را به‌ویژه در شرایط عملیاتی پیچیده، کاهش می‌دهد.