درخواست رسایی برای بازداشت روحانی و ظریف پس از طرح پیشنهاد پایان جنگ
حمید رسایی، نماینده مجلس، خواستار بازداشت حسن روحانی و محمدجواد ظریف شد. ظریف در «فارنافرز» پیشنهاد توافقی فراتر از آتشبس، محدودسازی غنیسازی و لغو تحریمها را مطرح کرد. روحانی نیز بر آمادگی برای پایان «عزتمندانه» جنگ و حفظ کنترل تنگه هرمز تاکید کرد.
شامگاه جمعه و نزدیک به بامداد شنبه چندین صدای انفجار در مناطق مختلف تهران از جمله غرب، شمال و شرق این شهر شنیده شد. در غرب تهران علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، حرکت جنگنده در ارتفاع پایین نیز گزارش شد. همچنین گزارشهایی از حملات در شیراز و بندر انزلی نیز منتشر شد.
یک مخاطب اعلام کرد ساعت ۲۳:۱۸ جمعه در محدوده خیابان شریعتی و کلاهدوز تهران صدای چند انفجار شدید شنیده شده است. مخاطب دیگری نیز گفت حدود ساعت ۲۳:۰۰ جمعه در محدوده تهرانپارس صدای انفجار به گوش رسیده است.
در تحولی دیگر، یک مخاطب گزارش داد حوالی ساعت ۲۲:۳۰ جمعه در بندرانزلی صدای فعالیت پدافند و شلیک شنیده شده است. رسانههای ایران همچنین از شنیدهشدن صدای انفجار در شیراز در شامگاه جمعه خبر دادند.
این رویدادها در حالی رخ داد که ارتش اسرائیل بعد از ظهر جمعه از آغاز موج جدید حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی در تهران خبر داده بود. با این حال، ساعتی بعد رسانهها گزارش دادند اسرائیل برای جلوگیری از ایجاد تداخل، برخی حملات برنامهریزیشده را متوقف کرده است.
وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای آگاه و کشورهای میانجی گزارش داد که قطر در برابر تلاشهای آمریکا و دیگر کشورهای منطقه برای ایفای نقش میانجی اصلی در توافق احتمالی آتشبس با ایران مقاومت میکند. این موضوع روند تلاشها برای پیشبرد گفتوگوها را پیچیدهتر کرده است.
به گفته این مقامها، دولت قطر هفته گذشته به مقامهای آمریکایی اعلام کرد تمایلی به ایفای نقش محوری در میانجیگری یا رهبری این تلاشها ندارد.
میانجیها روز جمعه اعلام کردند دور کنونی تلاشهای کشورهای منطقه به رهبری پاکستان برای دستیابی به آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است. آنها گفتند تهران به طور رسمی اعلام کرده حاضر نیست در روزهای آینده با مقامهای آمریکایی در اسلامآباد دیدار کند و خواستههای آمریکا را غیرقابلقبول میداند.
در همین حال، میانجیها افزودند ترکیه و مصر همچنان برای یافتن راهی برای پیشبرد مذاکرات تلاش میکنند و در حال بررسی محلهای جدید برای گفتوگوها، از جمله دوحه، پایتخت قطر، یا استانبول، همراه با پیشنهادهای تازه برای عبور از بنبست هستند.
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی اعلام کرد حضور نیروهای حشدالشعبی در خیابانها و میادین ایران را «هراسافکنی و کشتار» توصیف کرد. او حشدالشعبی و دیگر شبهنظامیان عراقی را «نیروی متجاوز و اشغالگر» توصیف کرد و تاکید کرد این نیروها باید بیدرنگ از خاک ایران خارج شوند.
او گفت: «آنچه حکومت بعثی صدام در هشت سال جنگ نتوانست بر ایران تحمیل کند، امروز حکومت جنایتکار اسلامی بر ملت ایران تحمیل کرده است.»
شاهزاده رضا پهلوی این وضعیت را «اوج رسوایی یک نظام ضدایرانی» خواند و افزود این اقدام پایمال کردن غرور ملی و توهین به خون مدافعان ایران در جنگ هشتساله با عراق است.
او همچنین گفت: «شرم بر هر آن کسی که در کسوت نظامی در کنار تروریستهای متجاوز حشدالشعبی و روبهروی ملت بزرگ ایران میایستد.»
سیبیاسنیوز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد یک خدمه از جنگنده آمریکایی اف-۱۵اِی که هنگام پرواز بر فراز ایران، سقوط کرد، نجات پیدا کرده و عملیات جستوجو و نجات برای یافتن خدمه دیگر ادامه دارد. همزمان گزارشی درباره سقوط یک جنگنده آمریکایی دیگر منتشر شده است.
سخنگوی کاخ سفید جمعه ۱۴ فروردین به رسانهها گفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در جریان گزارشها درباره جنگنده آمریکایی سقوط کرده، قرار گرفته است.
کارولین لیویت جزییات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرد.
از سوی دیگر، نیویورکتایمز ۱۴ فروردین به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که یک جنگنده دیگر نیروی هوایی آمریکا (هواپیمای تهاجمی ای-۱۰)، جمعه در منطقه خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد که خلبان آن نجات یافت.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سقوط جنگنده اف-۱۵ آمریکا، به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ۳۷ بار شکست دادن ایران بهصورت متوالی، این جنگ درخشان و بدون استراتژی که آنها آغاز کردند، از براندازی، به آیا کسی میتواند خلبانان ما را پیدا کند لطفا، تنزل یافته است.»
بهدنبال انتشار گزارشهای متعدد درباره خلبانان جنگنده آمریکایی سقوط کرده در ایران، سیبیاسنیوز و اورشلیمپست گزارش کردند که یک خلبان نجات یافته است.
شبکه فاکسنیوز اعلام کرد این خلبان تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد و بالگردهای نیروهای ویژه در حال انجام ماموریت جستوجو برای خدمه دیگر هستند.
آسوشیتدپرس بهنقل از یک افسر ارتش اسرائیل گزارش داد این کشور در عملیات جستوجو و نجات خدمه جنگنده آمریکایی، کمک میکند.
بر اساس این گزارش، یک جنگنده آمریکایی که بر فراز جنوب غرب ایران در پرواز بود، سقوط کرده و دستکم یکی از خدمه آن از هواپیما خارج شده است.
دو منبع به سیبیاسنیوز گفتند این جنگنده با دو خدمه پرواز میکند، اما هنوز مشخص نیست چه تعداد خدمه در این هواپیما حضور داشتهاند.
تحلیلگر امنیتی: پرواز هواپیماها بر فراز ایران با ماموریت نجات همخوانی دارد
یک مقام اسرائیلی به شبکه سیانان گفت اسرائیل ۱۴ فروردین برخی از حملات برنامهریزیشده خود در ایران را به تعویق انداخت تا با عملیات جستوجو و نجات دو خدمه جنگنده آمریکایی که در ایران سرنگون شد، تداخل ایجاد نشود.
او جزییات بیشتری درباره زمان اجرای این حملات اعلام نکرد.
از سوی دیگر، آرون مکلین، تحلیلگر امنیت ملی، به سیبیاسنیوز گفت تصاویر و ویدیوهایی که رسانهها در ایران با عنوان پرواز هواپیماهای جنگی آمریکا بر فراز این کشور منتشر کردهاند، با الگوی عملیات جستوجو و نجات همخوانی دارد.
او افزود: «آمریکا در صورتی دست به چنین اقدامی میزند که دلیل مهمی داشته باشد.»
رسانههای حکومتی در ایران پیش از این با انتشار تصاویری اعلام کردند پدافند هوایی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی یک جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده را بر فراز خاک ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرنگون کرده است.
آنها همچنین تصاویری منتشر کردند که ظاهرا لاشه یک جت را نشان میدهد.
به گفته برخی کارشناسان نظامی در فضای مجازی، این قطعات مربوط به یک اف-۱۵ای استرایک ایگل از اسکادران جنگنده ۴۹۴ است.
جنگنده اف-۱۵اِی چه ویژگیهایی دارد؟
جنگنده اف-۱۵اِی ساخت آمریکا، یک هواپیمای رزمی دو منظوره است که هم ماموریتهای هوا به هوا و هم هوا به زمین را انجام میدهد.
این جنگنده در عملیاتهای هوا به هوا میتواند پهپادها و موشکهای کروز را رهگیری و سرنگون کند و در ماموریتهای هوا به زمین، به عنوان سکوی تسلیحاتی عمل کرده و توانایی رهاسازی مهمات هدایتشونده و انواع بمبها را دارد.
این هواپیمای جنگی با دو خدمه پرواز میکند: خلبان در صندلی جلو هدایت جنگنده را بر عهده دارد و افسر سامانههای تسلیحاتی، در صندلی عقب وظیفه هدفگیری و برنامهریزی تسلیحات را بر عهده دارد.
ساختار دوخدمهای تقسیم وظایف را ممکن میسازد و فشار کاری خلبان را بهویژه در شرایط عملیاتی پیچیده، کاهش میدهد.
«آقای هیچکس در برابر پوتین»، ساخته دیوید بورنستین و پاول تالانکین که جایزه اسکار بهترین فیلم مستند سال را از آن خود کرد، تصویر عریانی است از پروپاگاندا در روسیه که برای تماشاگر ایرانی چیزی نیست جز یادآوری دقیق رفتار جمهوری اسلامی.
فیلم تصویر روشنی از یک مدرسه در یک شهر کوچک در روسیه ارائه میدهد. جایی که قرار است تصویر وارونه و دروغینی از جنگ برای بچههای معصوم ترسیم شود و در واقع ذهن و دنیای پاک آنها را با اخبار، اطلاعات و تاریخچه دروغ مربوط به جنگ اوکراین، دستکاری کنند تا به یک مدافع جنگ - و مدافع ولادیمیر پوتین - بدل شوند؛ درست به مانند آنچه که جمهوری اسلامی از زمان انقلاب تا به امروز انجام داده و بدون توجه به قوانین بینالمللی از کودکان در جنگ استفاده ابزاری میکند - چه جنگ ایران و عراق و چه جنگ امروز که در آن تصاویر کودکان اسلحه به دست در خیابان، از هر تصویر انفجاری مخوفتر است و عجیب اینکه در تلویزیون حکومتی، بیتوجه به قوانین بینالمللی، این نوع مغزشویی آشکار و سوءاستفاده از کودکان، به روشنی تبلیغ و ستایش میشود.
فیلم داستان یک جوان ساده در یک شهر کوچک روسیه را روایت میکند. پاشا جوانی بیست و چند ساله که در شهر صنعتی کوچک کاراباش در یک مدرسه، مدیر برنامههای جنبی است و از بچهها در مراسم مختلف تصویر میگیرد.
فیلم اما از لحظه فرار او آغاز میشود؛ جایی که باید روسیه را به سرعت ترک کند. به دو سال و نیم پیشتر باز میگردیم؛ زمانی که او زندگی آرام خود را در مدرسه طی میکند و بچهها سرودخوان، به نمایشها و کنسرتهای مخصوص خودشان مشغولاند. اما از زمان آغاز جنگ همه چیز به هم میریزد و پاشا هم بیآن که خود بخواهد، تمام زندگیاش دگرگون میشود.
با آغاز جنگ، دولت از مسئولان مدرسه میخواهد تمام همّ و غمّ خود را بر جنگ و پروپاگاندا برای آن متمرکز کنند. در نتیجه حالا در مدرسه، معلمان از این که اوکراین به روسیه تعلق دارد و از مبارزه با امپریالیسم میگویند و به طور دائم، میخواهند روسیه و پوتین را کاملا حق به جانب به نمایش بگذارند.
با این که روخوانیهای معلمان از پیامهای تبلیغاتی و فیلم گرفتن پاشا از آنها (که باید همه را در یک پلتفرم امنیتی دولتی بار بگذارد) گاه مضحک میشود و اسباب خنده را فراهم میکند، اما در نهایت به نظر میرسد معلمان با این وضع کنار میآیند.
یکی از آنها که به نیروهای دولتی نزدیکتر است به عنوان معلم نمونه انتخاب میشود و یک آپارتمان جایزه میگیرد؛ کسی که در یک مصاحبه با پاشا، الگوی زندگیاش را بزرگترین جاسوسهای کا گ ب میخواند.
اما فیلم داستان دیگری را روایت میکند، زمانی که یکی از آنها نه میگوید. او کسی نیست جز خود پاشا، قهرمان فیلم یا همان «هیچکس» که ناخواسته به مخالف پوتین بدل میشود.
او که از دروغها و پروپاگانداهای نفرتانگیز به تنگ آمده، تصمیم میگیرد از سمت خود استعفا دهد، اما با ایمیلی که برای یکی از مستندسازان غربی میفرستد، از او دعوت میشود تا وضعیت مدرسه را فیلم کند. او باز میگردد و این بار به قصد ساخت یک مستند وضعیت پروپاگاندای حاکم را ثبت و ضبط میکند.
حاصل کار او هرچند از جهات سینمایی شستهرفته نیست، اما تلاش صادقانهای است برای ترسیم موقعیتی که کسی از آن خبر ندارد. توجه به فیلم و برنده شدن جایزه اسکار هم بیشتر به دلیل اهمیت وجه روشنگری فیلم مستند و قدرت ثبت واقعیت است، جایی که فیلمساز شجاعانه (با راهنمایی یک مستندساز آمریکایی و کار دو نفره) لحظههایی را ثبت میکند که در کنار هم میتواند تصویر روشن - و ترسناکی - از وضعیت حاکم ارائه دهد و همین خشم روسیه را برانگیخته تا نمایش این فیلم در سراسر کشور ممنوع اعلام شود.
فیلم گاه از مدرسه هم بیرون میآید و به تصویر شهر میرسد: شهر کوچکی که همینطور رفتهرفته به تعداد کشتههایش در جنگ افزوده میشود. تصویر کردن مراسم عزاداری برای سربازان جرم تلقی میشود و به همین دلیل پاشا گاه فقط به ضبط صدا بسنده میکند، جایی که یک مادر بر سر مزار فرزند از دست رفتهاش زار میزند.
برادر یکی از شاگردان هم به بخشی از روایت بدل میشود، جایی که از طریق حرفهای پاشا با این شاگرد، به وضعیت برادر او در جبهه پی میبریم. در وهله اول همه چیز مرتب به نظر میرسد اما در دیالوگهای بعدی از سختیهای وضعیت سربازان در جبهه و حتی گرسنگی آنها میشنویم تا سرانجام خبر مرگ این سرباز هم میرسد.
«آقای هیچکس در برابر پوتین» کار چشمگیری را به عنوان یک اثر سینمایی ارائه نمیکند، اما ناخودآگاه به تصویری از شباهتهای رژیمهای تمامیتخواه بدل میشود که برای تماشاگران کشورهای مختلف - و به ویژه ایران - بسیار ملموس است. جایی که دروغ جای حقیقت را میگیرد و همه چیز در منافع حکومت خلاصه میشود.