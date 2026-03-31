پیروزی تیم ملی برابر کاستاریکا در مسیر جام جهانی آمریکا در روز سیودوم جنگ
تیم ملی فوتبال در دیداری تدارکاتی برای آمادهسازی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، با نتیجه پنج بر صفر برابر کاستاریکا به برتری رسید. این مسابقه سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، در روز سیودوم جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در آنتالیا ترکیه برگزار شد.
مهدی طارمی (۲ بار)، علی قلیزاده، محمد محبی و مهدی قایدی گلهای تیم ملی را در این بازی به ثمر رساندند.
ملیپوشان در مراسم آغاز مسابقه، تصاویری از افراد کشتهشده در جنگ و ساختمانها و اماکن عمومی تخریبشده در دست داشتند.
تیم ملی در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند که وزارت ورزش دولت جمهوری اسلامی، حضور تیمهای ملی و باشگاهی ایران در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع اعلام کرده است.
قاسم قریشی که تنها یک روز پیش از کشته شدن در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، یکی از اصلیترین چهرههای پشتپرده در تبدیل میادین ورزشی به صحنه سرکوب، ارعاب و تبلیغ برای حکومت محسوب میشد.
ایران اینترنشنال، ۲۶ اسفند، در خبری اختصاصی به نقل از منابع آگاه، کشته شدن قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج، را در جریان حمله اسرائیل به نشست فرماندهان بسیج تایید کرد.
در این حمله، نزدیک به ۳۰۰ نفر از مسئولان میدانی و فرماندهان بسیج کشته شدند.
نقش قریشی در امنیتیکردن فضای فوتبال ایران، بهویژه در دوران خیزش انقلابی مردمی ایران، ابعادی فرامرزی داشت.
افشای طرحهای سرکوب در جام جهانی قطر
بخش بزرگی از کارنامه سیاه قریشی در آذر ۱۴۰۱ و در پی هکشدن سامانه داخلی خبرگزاری فارس توسط گروه «بلکریوارد» افشا شد.
فایل صوتی لو رفته از جلسه او با مدیران رسانههای حکومتی، از همکاری نزدیک امنیتی میان تهران و دوحه برای سرکوب معترضان و خبرنگاران در جام جهانی ۲۰۲۲ پرده برداشت.
قریشی در آن جلسه با ابراز رضایت از همکاری قطریها گفت: «قطر به ما قول داده افرادی که میگوییم حضورشان آنجا مضر است، راه ندهد. درباره خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال هم قطریها اعلام کردهاند که اگر شما مدارکی بدهید که بتوانیم بهانهای بیاوریم، آنها را راه نمیدهیم.»
در پی همین هماهنگیهای امنیتی، دولت قطر ویزای خبرنگاران ایران اینترنشنال را باطل کرد و بهطور رسمی مانع حضور آنها در جام جهانی شد تا صدای رسانههای آزاد در این مسابقات شنیده نشود.
او همچنین تایید کرد که قطر فهرست تمام خریداران بلیت را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده تا نیروهای امنیتی بتوانند مخالفان را شناسایی کنند.
قریشی با اشاره به اعزام نیروهای گزینششده بسیج برای «میدانداری» در استادیومها تاکید کرد: «بچههای بسیج رسانه، هم خبر تهیه کنند و هم پرچم به لپشان بزنند. ما هزینه هم میدهیم؛ بلیت هواپیما و ناهار هم میدهیم.»
یکی از جنجالیترین بخشهای فعالیت قریشی، تلاش برای تخریب چهرههای محبوب ورزشی بود که با مردم همراه شده بودند.
او با ادبیاتی توهینآمیز به علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، حمله کرد و گفت: «درباره فوتبالیستها کارهای خوبی انجام شد. هر چند آدم وقتی میبیند یکی مثلا علی دایی که در وجودشان چیزی نمانده، البته بعید هم نیست با آن وضع تربیت دختر و زنش.»
این سخنان با واکنش تند علی دایی همراه شد. دایی با انتشار پستی در اینستاگرام، ضمن پردهبرداری از تهدیدات بیشماری که علیه خود و خانوادهاش از سوی نهادهای امنیتی صورت گرفته، نوشت: «در این ماهها و روزهای اخیر شاهد تهدیدات بیشماری علیه خود و خانوادهام بودهام. من از [آیتالله بهجت] درس آزادگی گرفتهام، با این عوامفریبیها به کجا میخواهید رسید؟»
نقش قریشی تنها به جام جهانی محدود نشد. او در جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا نیز شخصا کاروان پرتعداد نیروهای بسیجی را به قطر برد تا فضای سکوها را به نفع حکومت مدیریت کنند.
ثمره این ایدههای امنیتی، نفوذ افرادی چون «اکبر بزمجو»، مسئول بسیج بومهن، به داخل زمین مسابقه در جریان دیدار مقابل امارات بود؛ اقدامی که منجر به جریمه سه هزار دلاری فدراسیون فوتبال ایران توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.
کارنامه قریشی نشاندهنده تلاش سیستماتیک ارگانهای نظامی برای بلعیدن استقلال ورزش و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب و همچنین تبلیغات برای حکومت است.
سازمان لیگ فوتبال ایران در بیانیهای اعلام کرد در جلسهای با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، مقرر شد ادامه مسابقات لیگبرتر بهصورت متمرکز در یکی از استانهای کشور و از اوایل اردیبهشت آغاز شود. سازمان لیگ اعلام کرد با توجه به شرایط حاکم، استان محل برگزاری مسابقات را انتخاب میکند
روز گذشته مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در اینباره گفت: «۶۲ بازی لیگ برتر باقی مانده و ما باید دوباره لیگ را شروع کنیم تا قهرمان و نایبقهرمان مشخص شوند. از AFC یک تا دو ماه وقت گرفتیم.»
او گفت: «در حال طراحی هستیم که زندگی را با شرایط جنگی ادامه بدهیم. به باشگاهها نامه زدیم که ممکن است بهزودی لیگ شروع شود و آنچه مسلم است، لیگ در یک استان برگزار خواهد شد.»
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران پس از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی معلق شد. در پی این حملات، بسیاری از مسابقات ورزشی در خاورمیانه به تعویق افتاد.
در پی ممنوعیت جمهوری اسلامی برای حضور تیمهای ملی و باشگاهی در «کشورهای متخاصم»، باشگاه تراکتور در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، با ادعای ابهام در «تضمین امنیت کامل در عربستان سعودی بهدلیل جنگ در منطقه»، خواستار انتقال دیدار با شبابالاهلی امارات به کشوری امن شد.
هفته گذشته AFC اعلام کرد مسابقات پلیآف لیگ نخبگان آسیا در عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
در پی این برنامهریزی برای برگزاری مسابقات معوق لیگ نخبگان آسیا، وزارت ورزش حضور تیمهای باشگاهی و ملی در «کشورهای متخاصم» را ممنوع اعلام کرد.
رسانههای وابسته به سپاه پاسداران به نقل از تراکتور نوشتهاند «بازیکنان خارجی و ایرانی تیم تراکتور نگرانیهای خود را درباره ناامنی ناشی از شرایط جنگی موجود در عربستان سعودی به باشگاه اعلام کردهاند» و به همین دلیل این باشگاه خواستار تغییر محل این مسابقه «به کشوری امن و بهدور از درگیریهای نظامی» شده است.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی مدعی شده است که «کشورهای متخاصم قادر به تأمین امنیت ورزشکاران و اعضای تیمهای ایرانی نیستند.»
این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران اردوی آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را در ترکیه برپا کرده است.
در حالی که برخی رسانههای حکومتی خبر دادهاند افشین پیروانی، مدیر باشگاه پرسپولیس به دلیل سفر به ایالات متحده همزمان با جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از این تیم اخراج شده است، سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته پیروانی با هماهنگی که پیش از شروع جنگ داشته به آمریکا سفر کرده است.
به گفته علی بازگشا، پرسپولیس تصمیمی برای تغییر مدیر تیم ندارد: «قبل از سفر آقای پیروانی با مدیرعامل باشگاه جلسهای داشت و برنامههای تیم را بررسی کردند. تمرینات فردی بازیکنان هماهنگ شد و سپس راهی سفر شد. باشگاه هم منتظر است سازمان لیگ برنامهها را اعلام کند و سپس همه دور هم جمع میشویم و پیروانی هم سر موعد به ایران برمیگردد.»
پیش از این، روزنامه حکومتی «فرهیختگان» با حمله به پیروانی به دلیل سفر به آمریکا نوشته بود: «حالا که مدیر یکی از بزرگترین تیمهای فوتبال ایران، اقامت آمریکا را به وطنش ترجیح داده، او میتواند تا هر وقت که خواست آنجا بماند، مهم نیست. اما اگر دوباره میخواست به ایران برگردد، بهتر است دیگر در فکر بازگشت به نیمکت پرسپولیس که خیلی از طرفدارانش را زیر بمب و موشکهای همین آمریکا از دست داده، نباشد.»
این در حالی است که ۱۰ روز پیش باشگاه پرسپولیس از جلسه پیمان حدادی، مدیرعامل، با افشین پیروانی «برای هماهنگی امور تیم» خبر داده بود.
جمهوری اسلامی پیش از این سردار آزمون را به دلیل مواضعش در هفتههای اخیر از تیم ملی اخراج کرده بود. همچنین گفته شد اموال او و علیرضا فغانی، داور ایرانی فوتبال استرالیا، توقیف شده است.
رسانههای حکومتی به نقل از قوه قضاییه از توقیف اموال علیرضا فغانی، پرافتخارترین داور تاریخ فوتبال ایران، بهدلیل مواضع این داور سرشناس درباره حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. فغانی اکنون با موج جدیدی از انتقامجوییهای حکومتی روبهروست.
از حذف دستوری تا درخشش زیر پرچم استرالیا حذف فغانی از لیست داوران بینالمللی ایران تا حد زیادی مسیر زندگی این داور سرشناس را عوض کرد.
خداداد افشاریان، رییس وقت کمیته داوران و پرچمدار این حذف، مدعی شده بود: «با توجه به سن ۴۴ سال و ۹ ماه او و اینکه تورنمنتی نمانده که در آن حضور نیافته باشد، برای سال ۲۰۲۳ نام فغانی را در لیست قرار ندادیم.»
اما این پایان راه فغانی نبود؛ او با مهاجرت به استرالیا، بهعنوان نماینده این کشور در سطح اول فوتبال جهان به درخشش خود ادامه داد.
فینال جام جهانی باشگاهها و عکس با ترامپ یکی از بزرگترین اتفاقات زندگی فغانی قضاوت در فینال جام باشگاههای جهان بین پاریسنژرمن و چلسی بود؛ جایی که فغانی پس از بازی مدال خود را از دست دونالد ترامپ دریافت کرد و با او عکس یادگاری گرفت.
این اتفاق آتشی به خرمن جمهوری اسلامی زد، تا جایی که باعث شد صداوسیما از پخش مراسم اهدای مدال خودداری کند و موجی از حملات سازمانیافته علیه این داور سرشناس آغاز شود.
هجمه رسانههای حکومتی؛ «بیوطن» رسانههای حکومتی با ادبیاتی تند به فغانی تاختند. خبرگزاری فارس نوشت: «علیرضا فغانی پس از دریافت جایزه از ترامپ، با او به گرمی خوشوبش کرد و در عکس یادگاری، ژست او را گرفت.»
مسعود فروغی در روزنامه فرهیختگان فغانی را «بیوطن» نامید و نوشت: «فغانی ایرانی با ژست فرمانده ارتش متجاوز به ایران عکس یادگاری گرفت... او در قضاوت وجدان تاریخی آماتور است.»
روزنامه کیهان نیز با «پیامدار» خواندن این انتخاب مدعی شد: «در اینباره تنها میتوان گفت فغان از بیوطنی.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه، پا را فراتر گذاشت و قضاوت فغانی را حاصل توطئه دانست: «نباید از تعاملات اینفانتینوِ صهیونیستپرست با ترامپ قمارباز غافل بود. از یک استرالیایی توقعی بیش از این نیست.»
حتی روزنامه همشهری مدال او را آغشته به خون نامید و خطاب به فغانی نوشت: «عجب معامله حقیری کردید. این مدال بوی خون میدهد.» 2
در قم نیز بنرهایی با عبارت «مدال وطنفروشیت مبارک» نصب شد که در آن بهجای مدال، تصویر «سیبزمینی» قرار داده شده بود.
پاسخ فغانی؛ «قلبم برای ایران میتپد» علیرضا فغانی در واکنش به این حملات و بنرهای توهینآمیز با صراحت اعلام کرد: «عدهای به من میگویند وطنفروش، مهم نیست.
مهم این است همیشه قلبم برای آن تپیده و خوشحالم افتخاراتی که رقم زدم برای نام ایران و زادگاهم بوده است.»
فغانی درباره ژست لایک خود توضیح داد: «این علامتی بود برای همه کسانی که میگفتند فغانی تمام شده و تصمیم گرفتند من دیگر در لیست بینالمللی ایران نباشم.»
این داور سرشناس همچنین تاکید کرد که در مراسم اهدای مدال، دقیقا طبق پروتکلهای فیفا عمل کرده است.
او همچنین به کشتار وسیع معترضان واکنش نشان داد و در تندترین موضعگیری خود خطاب به عاملان سرکوب نوشت: «برای بقای کثیف خودتون، جون عزیزانمون رو بلعیدید. قرار ما با شما؛ نه دادگاه، نه بخشش. رقص و پایکوبی روی گور تکتکتون.»
توقیف اموال علیرضا فغانی، نشاندهنده بنبست جمهوری اسلامی در مقابله با چهرههایی است که دیگر حاضر به سکوت در برابر سرکوب نیستند؛ داوری که افتخاراتش را متعلق به ایران میداند، اما حاضر نیست «مدال عزت» خود را با «کرنش مقابل قدرت» معامله کند.