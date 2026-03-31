ایران اینترنشنال، ۲۶ اسفند، در خبری اختصاصی به نقل از منابع آگاه، کشته شدن قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج، را در جریان حمله اسرائیل به نشست فرماندهان بسیج تایید کرد.

در این حمله، نزدیک به ۳۰۰ نفر از مسئولان میدانی و فرماندهان بسیج کشته شدند.

نقش قریشی در امنیتی‌کردن فضای فوتبال ایران، به‌ویژه در دوران خیزش انقلابی مردمی ایران، ابعادی فرامرزی داشت.

افشای طرح‌های سرکوب در جام جهانی قطر

بخش بزرگی از کارنامه سیاه قریشی در آذر ۱۴۰۱ و در پی هک‌شدن سامانه داخلی خبرگزاری فارس توسط گروه «بلک‌ریوارد» افشا شد.

فایل صوتی لو رفته از جلسه او با مدیران رسانه‌های حکومتی، از همکاری نزدیک امنیتی میان تهران و دوحه برای سرکوب معترضان و خبرنگاران در جام جهانی ۲۰۲۲ پرده برداشت.

قریشی در آن جلسه با ابراز رضایت از همکاری قطری‌ها گفت: «قطر به ما قول داده افرادی که می‌گوییم حضورشان آنجا مضر است، راه ندهد. درباره خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال هم قطری‌ها اعلام کرده‌اند که اگر شما مدارکی بدهید که بتوانیم بهانه‌ای بیاوریم، آن‌ها را راه نمی‌دهیم.»

در پی همین هماهنگی‌های امنیتی، دولت قطر ویزای خبرنگاران ایران اینترنشنال را باطل کرد و به‌طور رسمی مانع حضور آن‌ها در جام جهانی شد تا صدای رسانه‌های آزاد در این مسابقات شنیده نشود.

او همچنین تایید کرد که قطر فهرست تمام خریداران بلیت را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده تا نیروهای امنیتی بتوانند مخالفان را شناسایی کنند.

قریشی با اشاره به اعزام نیروهای گزینش‌شده بسیج برای «میدان‌داری» در استادیوم‌ها تاکید کرد: «بچه‌های بسیج رسانه، هم خبر تهیه کنند و هم پرچم به لپ‌شان بزنند. ما هزینه هم می‌دهیم؛ بلیت هواپیما و ناهار هم می‌دهیم.»

توهین به اسطوره فوتبال ایران و واکنش علی دایی

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های فعالیت قریشی، تلاش برای تخریب چهره‌های محبوب ورزشی بود که با مردم همراه شده بودند.

او با ادبیاتی توهین‌آمیز به علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، حمله کرد و گفت: «درباره فوتبالیست‌ها کارهای خوبی انجام شد. هر چند آدم وقتی می‌بیند یکی مثلا علی دایی که در وجودشان چیزی نمانده، البته بعید هم نیست با آن وضع تربیت دختر و زنش.»

این سخنان با واکنش تند علی دایی همراه شد. دایی با انتشار پستی در اینستاگرام، ضمن پرده‌برداری از تهدیدات بی‌شماری که علیه خود و خانواده‌اش از سوی نهادهای امنیتی صورت گرفته، نوشت: «در این ماه‌ها و روزهای اخیر شاهد تهدیدات بی‌شماری علیه خود و خانواده‌ام بوده‌ام. من از [آیت‌الله بهجت] درس آزادگی گرفته‌ام، با این عوام‌فریبی‌ها به کجا می‌خواهید رسید؟»

از اعزام بسیجی تا جریمه‌های بین‌المللی

نقش قریشی تنها به جام جهانی محدود نشد. او در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا نیز شخصا کاروان پرتعداد نیروهای بسیجی را به قطر برد تا فضای سکوها را به نفع حکومت مدیریت کنند.

ثمره این ایده‌های امنیتی، نفوذ افرادی چون «اکبر بزمجو»، مسئول بسیج بومهن، به داخل زمین مسابقه در جریان دیدار مقابل امارات بود؛ اقدامی که منجر به جریمه سه هزار دلاری فدراسیون فوتبال ایران توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.

کارنامه قریشی نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک ارگان‌های نظامی برای بلعیدن استقلال ورزش و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب و همچنین تبلیغات برای حکومت است.