هگست سه‌شنبه ۱۱ فروردین در یک نشست خبری به عدم همکاری کشورهای عضو ناتو برای مقابله با تهدیدات حکومت ایران پرداخت و گفت: «تنها درخواست کمک‌های کوچکی [از ناتو] داشتیم، اما محقق نشد و دیگر نمی‌توان آن را ائتلاف نامید.»

او جنگ کنونی علیه جمهوری اسلامی را «عملیاتی برای جهان» خواند و با اشاره به تنش‌های موجود در بازار جهانی انرژی افزود: «تنگه هرمز تنها مساله آمریکا نیست و سایر کشورها نیز باید از خود دفاع کنند.»

در هفته‌های اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز به‌دلیل حملات جمهوری اسلامی موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۱ فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال، مجددا از عدم مشارکت «کشورهای غیرهمراه» در کارزار علیه حکومت ایران انتقاد کرد.

در این پیام آمده است: «همه کشورهایی که به‌خاطر تنگه هرمز نمی‌توانید سوخت جت تهیه کنید، مثل بریتانیا که از مشارکت در زدن سر حکومت ایران خودداری کرد، برایتان یک پیشنهاد دارم: یک، از آمریکا بخرید، ما به‌اندازه کافی داریم. و دو، کمی شجاعت دیرهنگام پیدا کنید، به تنگه [هرمز] بروید و خودتان آن را بگیرید.»

«عملیات تا تحقق اهداف آمریکا ادامه خواهد یافت»

وزیر جنگ آمریکا در ادامه نشست خبری، وجود ضرب‌الاجل برای پایان کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت «بحث چهار یا شش هفته یا هر بازه‌ زمانی دیگری مطرح نیست» و عملیات تا زمان برآورده شدن اهداف واشینگتن ادامه خواهد یافت.

هگست از گفت‌وگوهای «مستمر» میان تهران و واشینگتن خبر داد و افزود: «مذاکرات با ایران جدی است و از آن استقبال می‌کنیم، اما هم‌زمان با بمب نیز مذاکره می‌کنیم تا بدانند توافق برایشان بهتر است.»

او به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق در مذاکرات کنونی ، ایالات متحده به حملات خود ادامه می‌دهد.

هگست جنگ کنونی را «تاریخ‌ساز» خواند و ضمن تمجید از رویکرد ترامپ تاکید کرد او دست به اقدامی زد که «هیچ رییس‌جمهوری شجاعت انجام آن را نداشت».

دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز در این نشست خبری گفت: «در زمین، هوا، دریا و فضای سایبری روند تولید موشک و پهپاد جمهوری اسلامی را نابود می‌کنیم و با آتش دوربرد عمق خاک ایران را هدف قرار می‌دهیم.»

به گفته او، ارتش ایالات متحده در ۳۰ روز اخیر به ۱۱ هزار هدف حمله کرده‌ است و بمب‌افکن‌های بی‌۵۲ در حال انجام ماموریت بر فراز ایران هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان به تهدیدات خود علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه می‌دهند.

پیش‌تر در ۹ فروردین، محمدباقر قالیباف که از او به‌عنوان طرف مذاکره با واشینگتن یاد شده، در پیامی به مناسبت سی‌امین روز جنگ، به‌صراحت توافق با ایالات متحده را رد کرد .

هگست اعزام نیروی زمینی به ایران را منتفی ندانست

وزیر جنگ آمریکا در ادامه احتمال حمله زمینی به ایران را رد نکرد و گفت: «دشمن می‌داند که ما چندین گزینه برای اعزام نیروی زمینی در اختیار داریم. اگر لازم باشد، این کار را می‌کنیم و اگر لازم نباشد، آن را انجام نمی‌دهیم.»

هگست ادامه داد: «هیچ گزینه‌ای از جمله اعزام نیروی زمینی را از پیش فاش نمی‌کنیم... به دشمن نمی‌گوییم چه زمانی چه کاری انجام خواهیم داد.»

او به گزارش‌ها درباره حضور اعضای القاعده در ایران پرداخت و افزود القاعده دشمن آمریکا به شمار می‌رود و در صورت وجود اعضای این گروه در ایران، ایالات متحده آن‌ها را هدف قرار خواهد داد.

هگست همچنین به اقدام ترامپ در انتشار ویدیوی حمله به یک انبار مهمات در اصفهان در بامداد ۱۱ فروردین اشاره کرد و گفت انتشار چنین ویدیوهایی به‌ندرت ممکن می‌شود، زیرا جمهوری اسلامی «۹۹.۹ درصد» مردم ایران را از دسترسی به اینترنت محروم کرده است.

پیش‌تر در ۲۲ اسفند، ارتش اسرائیل با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن می‌شود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان به‌عنوان «سپر انسانی» استفاده می‌کند.