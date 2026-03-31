حمله به یک رادار پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی در نوک کوه ماغر
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال خبر داد که یک رادار پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی در نوک کوه ماغر در رشتهکوه زاگرس و واقع در شهرستان بهمئی هدف حملات قرار گرفت.
تیم ملی فوتبال در دیداری تدارکاتی برای آمادهسازی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، با نتیجه پنج بر صفر برابر کاستاریکا به برتری رسید. این مسابقه سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، در روز سیودوم جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در آنتالیا ترکیه برگزار شد.
مهدی طارمی (۲ بار)، علی قلیزاده، محمد محبی و مهدی قایدی گلهای تیم ملی را در این بازی به ثمر رساندند.
ملیپوشان در مراسم آغاز مسابقه، تصاویری از افراد کشتهشده در جنگ و ساختمانها و اماکن عمومی تخریبشده در دست داشتند.
تیم ملی در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند که وزارت ورزش دولت جمهوری اسلامی، حضور تیمهای ملی و باشگاهی ایران در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع اعلام کرده است.
ایران اینترنشنال، ۲۶ اسفند، در خبری اختصاصی به نقل از منابع آگاه، کشته شدن قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج، را در جریان حمله اسرائیل به نشست فرماندهان بسیج تایید کرد.
در این حمله، نزدیک به ۳۰۰ نفر از مسئولان میدانی و فرماندهان بسیج کشته شدند.
قاسم قریشی که تنها یک روز پیش از کشته شدن در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، یکی از اصلیترین چهرههای پشتپرده در تبدیل میادین ورزشی به صحنه سرکوب، ارعاب و تبلیغ برای حکومت محسوب میشد.
نقش قریشی در امنیتیکردن فضای فوتبال ایران، بهویژه در دوران خیزش انقلابی مردمی ایران، ابعادی فرامرزی داشت.
بخش بزرگی از کارنامه سیاه قریشی در آذر ۱۴۰۱ و در پی هکشدن سامانه داخلی خبرگزاری فارس توسط گروه «بلکریوارد» افشا شد.
فایل صوتی لو رفته از جلسه او با مدیران رسانههای حکومتی، از همکاری نزدیک امنیتی میان تهران و دوحه برای سرکوب معترضان و خبرنگاران در جام جهانی ۲۰۲۲ پرده برداشت.
پپیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، بار دیگر مواضع متحدان واشینگتن در قبال جنگ ایران را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد بحران تنگه هرمز موضوعی فراتر از منافع آمریکا است و سایر کشورها نیز در قبال آن مسئولیت دارند.
هگست سهشنبه ۱۱ فروردین در یک نشست خبری به عدم همکاری کشورهای عضو ناتو برای مقابله با تهدیدات حکومت ایران پرداخت و گفت: «تنها درخواست کمکهای کوچکی [از ناتو] داشتیم، اما محقق نشد و دیگر نمیتوان آن را ائتلاف نامید.»
او جنگ کنونی علیه جمهوری اسلامی را «عملیاتی برای جهان» خواند و با اشاره به تنشهای موجود در بازار جهانی انرژی افزود: «تنگه هرمز تنها مساله آمریکا نیست و سایر کشورها نیز باید از خود دفاع کنند.»
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز بهدلیل حملات جمهوری اسلامی موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۱ فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، مجددا از عدم مشارکت «کشورهای غیرهمراه» در کارزار علیه حکومت ایران انتقاد کرد.
در این پیام آمده است: «همه کشورهایی که بهخاطر تنگه هرمز نمیتوانید سوخت جت تهیه کنید، مثل بریتانیا که از مشارکت در زدن سر حکومت ایران خودداری کرد، برایتان یک پیشنهاد دارم: یک، از آمریکا بخرید، ما بهاندازه کافی داریم. و دو، کمی شجاعت دیرهنگام پیدا کنید، به تنگه [هرمز] بروید و خودتان آن را بگیرید.»
«عملیات تا تحقق اهداف آمریکا ادامه خواهد یافت»
وزیر جنگ آمریکا در ادامه نشست خبری، وجود ضربالاجل برای پایان کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت «بحث چهار یا شش هفته یا هر بازه زمانی دیگری مطرح نیست» و عملیات تا زمان برآورده شدن اهداف واشینگتن ادامه خواهد یافت.
هگست از گفتوگوهای «مستمر» میان تهران و واشینگتن خبر داد و افزود: «مذاکرات با ایران جدی است و از آن استقبال میکنیم، اما همزمان با بمب نیز مذاکره میکنیم تا بدانند توافق برایشان بهتر است.»
او به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق در مذاکرات کنونی، ایالات متحده به حملات خود ادامه میدهد.
هگست جنگ کنونی را «تاریخساز» خواند و ضمن تمجید از رویکرد ترامپ تاکید کرد او دست به اقدامی زد که «هیچ رییسجمهوری شجاعت انجام آن را نداشت».
دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز در این نشست خبری گفت: «در زمین، هوا، دریا و فضای سایبری روند تولید موشک و پهپاد جمهوری اسلامی را نابود میکنیم و با آتش دوربرد عمق خاک ایران را هدف قرار میدهیم.»
به گفته او، ارتش ایالات متحده در ۳۰ روز اخیر به ۱۱ هزار هدف حمله کرده است و بمبافکنهای بی۵۲ در حال انجام ماموریت بر فراز ایران هستند.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی همچنان به تهدیدات خود علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه میدهند.
پیشتر در ۹ فروردین، محمدباقر قالیباف که از او بهعنوان طرف مذاکره با واشینگتن یاد شده، در پیامی به مناسبت سیامین روز جنگ، بهصراحت توافق با ایالات متحده را رد کرد.
هگست اعزام نیروی زمینی به ایران را منتفی ندانست
وزیر جنگ آمریکا در ادامه احتمال حمله زمینی به ایران را رد نکرد و گفت: «دشمن میداند که ما چندین گزینه برای اعزام نیروی زمینی در اختیار داریم. اگر لازم باشد، این کار را میکنیم و اگر لازم نباشد، آن را انجام نمیدهیم.»
هگست ادامه داد: «هیچ گزینهای از جمله اعزام نیروی زمینی را از پیش فاش نمیکنیم... به دشمن نمیگوییم چه زمانی چه کاری انجام خواهیم داد.»
او به گزارشها درباره حضور اعضای القاعده در ایران پرداخت و افزود القاعده دشمن آمریکا به شمار میرود و در صورت وجود اعضای این گروه در ایران، ایالات متحده آنها را هدف قرار خواهد داد.
هگست همچنین به اقدام ترامپ در انتشار ویدیوی حمله به یک انبار مهمات در اصفهان در بامداد ۱۱ فروردین اشاره کرد و گفت انتشار چنین ویدیوهایی بهندرت ممکن میشود، زیرا جمهوری اسلامی «۹۹.۹ درصد» مردم ایران را از دسترسی به اینترنت محروم کرده است.
پیشتر در ۲۲ اسفند، ارتش اسرائیل با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
یکی از اصلیترین چهرههای پشتپرده در تبدیل میادین ورزشی به صحنه سرکوب، ارعاب و تبلیغ برای حکومت محسوب میشد.
افشای طرحهای سرکوب در جام جهانی قطر
در این حمله، نزدیک به ۳۰۰ نفر از مسئولان میدانی و فرماندهان بسیج کشته شدند.
نقش قریشی در امنیتیکردن فضای فوتبال ایران، بهویژه در دوران خیزش انقلابی مردمی ایران، ابعادی فرامرزی داشت.
افشای طرحهای سرکوب در جام جهانی قطر
بخش بزرگی از کارنامه سیاه قریشی در آذر ۱۴۰۱ و در پی هکشدن سامانه داخلی خبرگزاری فارس توسط گروه «بلکریوارد» افشا شد.
فایل صوتی لو رفته از جلسه او با مدیران رسانههای حکومتی، از همکاری نزدیک امنیتی میان تهران و دوحه برای سرکوب معترضان و خبرنگاران در جام جهانی ۲۰۲۲ پرده برداشت.
قریشی در آن جلسه با ابراز رضایت از همکاری قطریها گفت: «قطر به ما قول داده افرادی که میگوییم حضورشان آنجا مضر است، راه ندهد. درباره خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال هم قطریها اعلام کردهاند که اگر شما مدارکی بدهید که بتوانیم بهانهای بیاوریم، آنها را راه نمیدهیم.»
در پی همین هماهنگیهای امنیتی، دولت قطر ویزای خبرنگاران ایران اینترنشنال را باطل کرد و بهطور رسمی مانع حضور آنها در جام جهانی شد تا صدای رسانههای آزاد در این مسابقات شنیده نشود.
او همچنین تایید کرد که قطر فهرست تمام خریداران بلیت را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده تا نیروهای امنیتی بتوانند مخالفان را شناسایی کنند.
قریشی با اشاره به اعزام نیروهای گزینششده بسیج برای «میدانداری» در استادیومها تاکید کرد: «بچههای بسیج رسانه، هم خبر تهیه کنند و هم پرچم به لپشان بزنند. ما هزینه هم میدهیم؛ بلیت هواپیما و ناهار هم میدهیم.»
توهین به اسطوره فوتبال ایران و واکنش علی دایی
یکی از جنجالیترین بخشهای فعالیت قریشی، تلاش برای تخریب چهرههای محبوب ورزشی بود که با مردم همراه شده بودند.
او با ادبیاتی توهینآمیز به علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، حمله کرد و گفت: «درباره فوتبالیستها کارهای خوبی انجام شد. هر چند آدم وقتی میبیند یکی مثلا علی دایی که در وجودشان چیزی نمانده، البته بعید هم نیست با آن وضع تربیت دختر و زنش.»
این سخنان با واکنش تند علی دایی همراه شد. دایی با انتشار پستی در اینستاگرام، ضمن پردهبرداری از تهدیدات بیشماری که علیه خود و خانوادهاش از سوی نهادهای امنیتی صورت گرفته، نوشت: «در این ماهها و روزهای اخیر شاهد تهدیدات بیشماری علیه خود و خانوادهام بودهام. من از [آیتالله بهجت] درس آزادگی گرفتهام، با این عوامفریبیها به کجا میخواهید رسید؟»
از اعزام بسیجی تا جریمههای بینالمللی
نقش قریشی تنها به جام جهانی محدود نشد. او در جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا نیز شخصا کاروان پرتعداد نیروهای بسیجی را به قطر برد تا فضای سکوها را به نفع حکومت مدیریت کنند.
ثمره این ایدههای امنیتی، نفوذ افرادی چون «اکبر بزمجو»، مسئول بسیج بومهن، به داخل زمین مسابقه در جریان دیدار مقابل امارات بود؛ اقدامی که منجر به جریمه سه هزار دلاری فدراسیون فوتبال ایران توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.
کارنامه قریشی نشاندهنده تلاش سیستماتیک ارگانهای نظامی برای بلعیدن استقلال ورزش و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب و همچنین تبلیغات برای حکومت است.
حشد الشعبی بار دیگر به کانون اصلی انتقادها و نگرانیهای مخالفان خود در عراق و ایران بدل شده است.
دولت عراق همواره بر قرار داشتن حشد الشعبی در چارچوب فرماندهی کل نیروهای مسلح تاکید دارد، اما شواهد میدانی نشان میدهد این نیروها در عمل، فراتر از الزامات رسمی و بدون توجه به پیامدهای سیاسی و امنیتی اقداماتشان، در مسیر حمایت از جمهوری اسلامی حرکت میکنند.
در روزهای گذشته، انتشار تصاویر و گزارشهایی از ورود شبهنظامیان عراقی در قالب کاروانهای خودروهای «حامل کمک» به داخل ایران، موجی از نگرانی را برانگیخت.
انتقادهای شدید و هشدارها به دولت عراق در رسانهها و شبکههای اجتماعی سرازیر شد.
از واکنشها میتوان دریافت که ورود کاروان طولانی نیروهای حشد الشعبی از بصره به ایران، صرفا بهعنوان مشارکت در «امدادرسانی» پذیرفته نشده است، بلکه در نظر مردم منطقه، انتقال هزاران نیرو به خوزستان در زمانی حساس و در مقیاسی گسترده و آشکار، اهدافی سیاسی و امنیتی را دنبال میکند.
