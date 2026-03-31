انفجاری قارچی شکل پس از شکلگیری ابری نورانی در حمله به اصفهان
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، انفجاری قارچیشکل را در پی شکلگیری ابری بهشدت نورانی، در حمله به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین نشان میدهد.
نیویورکتایمز در گزارشی نوشت، مقامهای مطلع از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا و غرب میگویند جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی باعث شکاف در ساختار حکومت شده و توان تصمیمگیری و هماهنگی حملات تلافیجویانه گسترده را بهشدت تضعیف کرده است.
به نوشته نیویورک تایمز، از آغاز جنگ دهها نفر از رهبران رژیم ایران و معاونانشان کشته شدهاند. بازماندگان از ترس رهگیری تماسها توسط آمریکا یا اسرائیل، حتی قادر به دیدار حضوری نیستند و در برقراری ارتباط مشکل دارند.
بر اساس ارزیابیهای کشورهای غربی، نهادهای امنیتی و نظامی ایران همچنان فعالاند، اما توان حکومت برای طراحی راهبردهای جدید ضعیف شده است. هرچه تصمیمگیری مختلتر شود، مذاکره با آمریکا و ارائه امتیازهای مهم دشوارتر خواهد شد.
به گفته مقامهای آمریکایی، تندروهای سپاه پاسداران نفوذ بیشتری یافتهاند و قدرت را حتی بیشتر از رهبری مذهبی اسمی حضور دارد، در اختیار دارند. هنوز روشن نیست چه کسی توان نهایی برای توافق را دارد. نیویورکتایمز نوشته است که ترامپ از «پیامهای متناقض» تهران ابراز نارضایتی کرده و مذاکرهکنندگان ایرانی را «عجیب» خوانده است. او میگوید ایران از نظر نظامی «درهم کوبیده» شده اما همچنان فقط از بررسی پیشنهاد آمریکا سخن میگوید.
وزارت خارجه استرالیا، سه شنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از آغاز حملات به جمهوری اسلامی تا ساعت ۵ صبح سه شنبه ۱۱ فروردین بیش از ۱۰ هزار استرالیایی از خاورمیانه به کشور بازگشتهاند و سه پرواز دیگر نیز قرار است سهشنبه وارد شوند.
بر اساس این بیانیه، هزاران نفر دیگر نیز با پروازهایی به مقصد اروپا و آسیا منطقه را ترک کردهاند.
وزارت خارجه استرالیا تاکید کرد که این کشور همچنان از گفتوگو و دیپلماسی حمایت میکند و خواهان پایان این درگیری است، چرا که هرچه این جنگ طولانیتر شود، پیامدهای آن بدتر خواهد بود.
وزارت خارجه استرالیا به شهروندان خود توصیه کرد که با توجه به قطعی نبودن نتیجه مذاکرات، خروج خود از منطقه را به تعویق نیندازند.
وال استریت ژورنال به نقل از برخی مقامهای آمریکایی گزارش داد، دونالد ترامپ به دستیاران خود گفته است که حاضر است کارزار نظامی آمریکا علیه ایران را پایان دهد، حتی اگر تنگه هرمز تا حد زیادی بسته باقی بماند.
به نوشته این روزنامه، چنین تصمیمی به احتمال زیاد کنترل قاطع تهران بر این گذرگاه آبی را تداوم میبخشد و عملیات پیچیده بازگشایی آن را به زمان دیگری موکول میکند.
وال استریت ژورنال نوشته که در روزهای اخیر، ترامپ و مشاورانش به این جمعبندی رسیدند که ماموریت باز کردن این گلوگاه راهبردی میتواند درگیری را فراتر از بازه زمانی مورد نظر او یعنی چهار تا شش هفته گسترش دهد. به همین دلیل ترامپ تصمیم گرفت که ایالات متحده باید به اهداف اصلی خود—از جمله تضعیف نیروی دریایی ایران و کاهش ذخایر موشکی آن—دست یابد و سپس درگیریهای فعلی را کاهش دهد، اما از طریق فشار دیپلماتیک، تهران را به ازسرگیری جریان آزاد تجارت وادار کند.
مقامهای آمریکایی همچنین گفتند که اگر این رویکرد موفق نباشد، واشنگتن از متحدان خود در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد خواست تا نقش اصلی را در بازگشایی تنگه هرمز بر عهده بگیرند.
بر اساس پیامهای مخاطبان ایران اینترنشنال، دوشنبه شب ۱۰ فروردین و بامداد سهشنبه صدای انفجار در مناطق مختلف ایران، از بوشهر گرفته تا مازندران، شنیده شد.
یکی از مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در اردبیل خبر داد. مخاطب دیگری گفت که ساعت ۲۳:۴۵ دوشنبه صدای انفجار شدید در آمل در مازندران شنیده شد.
چند صدای انفجار ساعت ۲۱:۳۰ دوشنبه در کرج شنیده شد. یکی از مخاطبان هم گفت که چندین سوله در شهرک صنعتی زاگرس شهر قدس تهران دوشنبه شب هدف قرار گرفت.
در استان اصفهان هم ساعت ۰۲:۰۳ سهشنبه چند انفجار و صدای پرواز جنگندهها در خمینیشهر شنیده شد.
یکی از مخاطبان هم گفت که صداهای انفجار از محدوده چند نقطه از جمله هوانیروز، صفه و توحید شمالی اصفهان بامداد سهشنبه ساعت ۰۲:۰۵ شنیده شد و دود گسترده در شهر دیده شد.
شهروندان در بوشهر از شنیده شدن صدای رگبار در اولین دقایق بامداد سهشنبه خبر دادند. در بندر لنگه، ساعت ۲۳:۳۰ صدای چند انفجار در منطقه پُدل شنیده شد. در خوزستان هم بین ساعات ۲۲ تا ۲۲:۱۸ صدای پرواز پهپاد و یک انفجار در بهبهان خوزستان شنیده شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با تایید اینکه جنگ با جمهوری اسلامی «از نظر تحقق ماموریتها» بیش از نیمه راه را طی کرده، تاکید کرد که این به معنای سپری شدن نیمی از زمان مورد انتظار برای جنگ نیست و از ارائه زمانبندی برای پایان آن خودداری کرد.
نتانیاهو در گفتوگویی که شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین از شبکه آمریکایی نیوزمکس پخش شد، گفت: «قطعا از نیمه راه عبور کردهایم، اما نمیخواهم برای آن زمانبندی تعیین کنم. منظورم این است که این جنگ از نظر تحقق مأموریتها بیش از نیمه راه را طی کرده، نه لزوماً از نظر زمانی.»
او در پاسخ به پرسشی درباره طرح باز کردن تنگه هرمز گفت راهحلهای نظامیای وجود دارد که ایالات متحده رهبری آن را بر عهده دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر، از جمله درباره اینکه آیا آمریکا نیروهایی برای تصرف جزیره خارک اعزام خواهد کرد یا نه، خودداری کرد.
نخستوزیر اسرائیل همچنین با اشاره به سناریوی بلندمدت پس از جنگ، پیشنهاد داد مسیر انتقال نفت و گاز از خلیج فارس تغییر کند و از طریق عربستان سعودی به دریای سرخ و سپس به بنادر مدیترانه، از جمله بنادر اسرائیل، هدایت شود.
حکمرانی بر اساس جنون ایدئولوژیک
نتانیاهو در بخش دیگری از صحبتهایش با توصیف رهبران جمهوری اسلامی با عنوان «متعصبهای تمامعیار» گفت که آنها بر خلاف دیگر رهبران دنیا بر اساس هزینه و فایده عمل نمیکنند، بلکه معیار تصمیمهایشان «ایدئولوژی» است و همین باعث میشود دشمنیشان با آمریکا خطرناکتر از دیگر دشمنان باشد.
نتانیاهو، بر ماهیت ایدئولوژیک حکومت ایران تاکید کرد و گفت: «شما کشورهای متخاصم دیگری مانند کُره شمالی، چین یا روسیه را هم مقابل خود دارید، اما من نمیشنوم که آنها فریاد "مرگ بر آمریکا" سر بدهند. همه اینها با شما دشمنی دارند، اما مانند ایران دچار جنون و تعصب ایدئولوژیک نیستند.»
او با اشاره به شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این حکومت آمریکا را «شیطان بزرگ» میداند و هدف خود را نابودی فرهنگ غرب به رهبری آمریکا تعریف کرده است. ما با رژیمی روبهرو هستیم که ۴۷ سال است آمریکا را هدف قرار داده و این موضوع بخشی از فلسفه وجودی آن است.»
به گفته او، اسرائیل از نگاه ایران «شیطان کوچک» است و تنها مانعی در مسیر آن برای تسلط بر خاورمیانه و در نهایت تقابل با آمریکا به شمار میرود.
نتانیاهو در ادامه هشدار داد که ایران به دنبال توسعه سلاح هستهای و ابزارهای پرتاب آن به شهرهای آمریکا است و گفت محور اصلی این تقابل، جلوگیری از دستیابی تهران به موشکهای بالستیک قارهپیما با کلاهک هستهای است. او افزود: «رییسجمهور ترامپ دقیقا برای جلوگیری از تحقق این هدف تصمیم گرفت علیه آنها اقدام نظامی کند.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین از آنچه «ضعف مفرط» بسیاری از کشورهای اروپایی در برابر ایران خواند، انتقاد کرد و گفت این کشورها در برابر تهدیدی که به گفته او کل اروپا را نیز در بر میگیرد، واکنش کافی نشان ندادهاند.
نتانیاهو با اشاره به شلیک یک موشک دوربرد به سمت پایگاه «دیهگو گارسیا» گفت این اقدام نشان میدهد ایران اکنون توان هدف قرار دادن بخشهای گستردهای از اروپا را دارد.
او در پایان با اشاره به هشدارهای پیشین خود درباره برنامه هستهای ایران، از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هستهای موسوم برجام دفاع کرد و گفت در صورت ادامه این توافق، حکومت ایران تاکنون «با تایید بینالمللی» به سلاح هستهای دست یافته بود.