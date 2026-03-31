بر اساس گزارش‌هایی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، ماموران امنیتی برای بازداشت احمد که برای درمان مجروحان اعتراضات دی اعلام آمادگی کرده بود به منزل او در اردبیل هجوم بردند و او را ضرب و شتم کردند.

صالحه برای جلوگیری از خشونت علیه همسرش، مقابل ماموران ایستاد. ماموران به سینه او شلیک کردند و صالحه را به قتل رساندند.

صالحه اکبری، پرستار، کارمند سازمان تامین اجتماعی، مربی امداد ورزشی و کوهنورد حرفه‌ای بود. همسر او، احمد خدایی نیز از کوهنوردان و مربیان شناخته‌شده در اردبیل است.

در روزهای ابتدایی پس از مرگ صالحه، روایت‌هایی از جمله خودکشی، مرگ در سانحه کوهنوردی یا کشته شدن در خیابان و در جریان اعتراضات درباره او مطرح شد.

با این حال، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد او در منزل شخصی‌اش هدف شلیک قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، در روزهای منتهی به ۱۸ و ۱۹ دی و پیش از قطع اینترنت، احمد در صفحه اینستاگرام خود از افراد معترضان مجروح خواسته بود در صورت نیاز به خدمات درمانی و نگرانی از مراجعه به بیمارستان، با او تماس بگیرند.

همین موضوع، زمینه‌ساز یورش نیروهای امنیتی به منزل این زوج شد.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران پس از کشتن صالحه، پیکر او را با خود بردند و احمد را نیز در مراسم خاکسپاری همسرش در اراک بازداشت و به زندان اراک منتقل کردند.

به گفته منابع نزدیک به خانواده، خدایی در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و از او خواسته شد روایت‌های نادرست درباره مرگ همسرش را تایید کند.

این روایت‌ها شامل ادعای خودکشی یا مرگ در سانحه کوهنوردی بوده است.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که احمد بعد از آزادی به قید وثیقه، برای افشا نکردن حقیقت درباره نحوه به قتل رسیدن همسرش تحت فشار قرار گرفته است.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پیش‌تر با استناد به گزارش‌های محرمانه و میدانی، روایت‌های کادر درمان، شاهدان و خانواده‌های جان‌باختگان گزارش داده بود در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

بر اساس این اسناد و روایت‌ها، تعدادی از شهروندان مجروح، در حالی که در بیمارستان‌ها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و با شلیک «تیر خلاص» کشته شدند.