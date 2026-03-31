سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد حمله موشکی جمهوری اسلامی به شهر بیت ‌شمش اسرائیل که به کشته شدن ۹ غیرنظامی از جمله چهار نوجوان انجامید، باید به‌عنوان «یک جنایت جنگی» مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش که سه‌شنبه ۱۱ فروردین منتشر شد، ‫عفو بین‌الملل پس از بررسی شواهد موجود در شبکه‌های اجتماعی، به همراه عکس‌ها و ویدیوهای گردآوری‌شده از محل حادثه، به این نتیجه رسید که در این حمله از یک موشک بالستیک ایرانی استفاده شده است.

‫اریکا گوارا-روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش عفو بین‌الملل، گفت سلاح به‌کاررفته در این حمله «دقت بسیار پایینی دارد و از کلاهک عظیمی برخوردار است» و به همین دلیل، استفاده از آن در مناطق پرجمعیت غیرنظامی «کاملا نامناسب» است.

‫۱۱ اسفند ۱۴۰۴، حمله موشکی جمهوری اسلامی به محله رامات لهی شهر بیت ‌شمش در مرکز اسرائیل باعث تخریب کنیسه «تیفرت اسرائیل» شد و خسارات گسترده‌ای نیز به پناهگاه زیر آن وارد کرد. این حمله علاوه بر ۹ کشته، ۴۶ زخمی نیز بر جای گذاشت.

از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، ۱۲ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.

تهران اغلب این حملات را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه می‌کند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاه‌ها و هتل‌ها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران بوده‌اند.

