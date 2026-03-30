روزنامه اورشلیم‌پست دوشنبه ۱۰ فروردین در گزارشی به بررسی تنش‌های اخیر میان بیروت و تهران پرداخت.

دولت لبنان به‌دنبال اخراج محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی است. به نوشته این روزنامه، طی سال‌های متمادی، فرستادگان تهران همواره به مداخله در لبنان از طریق حمایت از حزب‌الله متهم شده‌اند و «ایران عملا با لبنان مانند یک مستعمره رفتار می‌کند».

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه که در اورشلیم‌پست بازتاب یافته، یک منبع دیپلماتیک ایرانی اعلام کرده است: «سفیر ایران با وجود اینکه "عنصر نامطلوب" شناخته شده و دستور اخراج او صادر شده، لبنان را ترک نخواهد کرد.»

این منبع افزوده است که این تصمیم مطابق با خواست نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل (متحد حزب‌الله)، و خود گروه حزب‌الله اتخاذ شده است.

حزب‌الله این تصمیم دولت را محکوم کرد و وزیران جنبش امل به همراه وزیران حزب‌الله، در اعتراض به اخراج شیبانی، جلسات هیات دولت را تحریم کرده‌اند.

سفیر یا فرمانده نظامی؟

اورشلیم‌پست در ادامه به سوابق رئوف شیبانی اشاره کرد و نوشت او که پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه فعال بود، در ژانویه ۲۰۲۶ به‌عنوان سفیر در لبنان منصوب شد.

او پیش‌تر در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نیز در بیروت خدمت می‌کرد. دوره‌ای که با رشد نفوذ حزب‌الله، جنگ ۲۰۰۶ با اسرائیل و تصرف بخش‌هایی از بیروت به‌وسیله این گروه در سال ۲۰۰۸ شناخته می‌شود.

وزارت خارجه لبنان شیبانی را به «مداخله در سیاست داخلی لبنان» متهم کرده است.

اورشلیم‌پست به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: «مقامات لبنان فعالیت‌های نظامی و امنیتی حزب‌الله را ممنوع کرده‌اند. همچنین حضور و عملیات سپاه پاسداران ممنوع اعلام شده است. نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، سپاه پاسداران را به هدایت عملیات حزب‌الله علیه اسرائیل متهم کرده است.»

این گزارش یادآوری کرد سفیر قبلی جمهوری اسلامی، مجتبی امانی، که در جریان انفجار پیجرها در سال ۲۰۲۴ زخمی شد، رابطه عمیق و درهم‌تنیده‌ای با حزب‌الله داشت؛ تا جایی که او هم از پیجر استفاده می‌کرد: «موضوعی که نشان‌دهنده ارتباط سفیر با شبکه عملیاتی حزب‌الله بود.»

لبنان در آستانه تغییری بزرگ؛ دکترین غزه در جنوب

اورشلیم‌پست نوشت که تصمیم تهران برای ممانعت از اخراج سفیرش، نشان می‌دهد حکومت ایران به لبنان «به چشم یک استان خود یا مستعمره» می‌نگرد.

در این نگاه، سفیر تنها یک دیپلمات نیست، بلکه به‌عنوان یک «فرماندار کل» مسئول اداره بخشی از امپراتوری منطقه‌ای ایران است.

لبنان اکنون در یک آزمون بزرگ قرار دارد. اسرائیل در حال گسترش عملیات زمینی برای کنترل مناطق جنوب رودخانه لیتانی است و پیام‌هایی مبنی بر احتمال حضور طولانی‌مدت در این مناطق ارسال کرده است.

بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند و ارتش اسرائیل با بمباران پل‌های روی رود لیتانی، مانع بازگشت ساکنان به جنوب شده است.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل نیز از اجرای «دکترین غزه» در لبنان سخن گفته است؛ به این معنا که مناطقی در جنوب لبنان مشابه بیت‌حانون و رفح، با خاک یکسان خواهند شد تا امنیت مرزها تامین شود.