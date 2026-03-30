ارتش اسرائیل: به زیرساختهای نظامی در دانشگاه «امام حسین» سپاه حمله کردیم
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد یکی دیگر از اهداف حملات اخیر در تهران، زیرساختهای نظامی مستقر در مجموعه دانشگاه «امام حسین»، وابسته به سپاه پاسداران، بوده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این دانشگاه بهعنوان نهاد آکادمیک اصلی سپاه و در عین حال یک مرکز پشتیبان برای فعالیتهای نظامی عمل میکند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد در این دانشگاه تحت پوشش امور غیرنظامی، فعالیتهای تحقیق و توسعه تسلیحات پیشرفته انجام میشود.
بر اساس این بیانیه، در جریان این عملیات چندین بخش از زیرساختهای نظامی این مجموعه هدف قرار گرفتند؛ از جمله تونلهای باد مرتبط با آزمایش موشکهای بالستیک، یک مرکز شیمی مرتبط با تحقیق و توسعه سلاحهای شیمیایی و بخشهای مهندسی و فناوری که در توسعه موشکها و سایر تسلیحات نقش داشتهاند.