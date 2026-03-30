کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد: «با گذشت هر روز، ارتش ایالات متحده برتری خود را نسبت به رژیم تروریستی ایران افزایش می‌دهد. تاکنون بیش از ۱۱ هزار هدف دشمن مورد حمله قرار گرفته است و هر حمله، توانایی‌های تهاجمی و دفاعی رژیم را بیش از پیش تضعیف کرده و اهرم فشار بیشتری برای ایالات متحده و متحدانش ایجاد می‌کند.»

سخنگوی کاخ سفید گفت: «در مقایسه با آغاز عملیات، حملات موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است. ایالات متحده همچنین در حال نابودی نیروی دریایی رژیم ایران است. تاکنون بیش از ۱۵۰ شناور آن‌ها، از جمله ۹۲ درصد از بزرگ‌ترین کشتی‌هایشان، منهدم شده‌اند. نیروی دریایی ایران دیگر در آبراه‌های اصلی منطقه حضوری ندارد و توانایی اعمال قدرت دریایی را از دست داده و به همین دلیل «ناتوان در نبرد» ارزیابی شده است.»

لیویت افزود: «ارتش آمریکا همچنان به نابودی زیرساخت‌های صنعتی دفاعی ایران ادامه می‌دهد؛ به‌طوری که تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد از تأسیسات تولید موشک، پهپاد و کشتی‌سازی آن‌ها آسیب دیده یا نابود شده‌اند و این موضوع توانایی آن‌ها برای ایجاد تهدیدهای آینده در منطقه را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است.»

او تاکید کرد: «نیروهای مشترک آمریکا و اسرائیل کنترل آسمان را در دست دارند و برتری هوایی خود را بر ایران تثبیت کرده‌اند و تاکنون بیش از ۱۱ هزار پرواز رزمی موفق انجام داده‌اند. روند کاملاً روشن است؛ ایالات متحده هر روز با قدرتی ویرانگرتر، حملات هدفمندتری را برای از بین بردن تهدید ناشی از رژیم ایران انجام می‌دهد، همان‌گونه که رئیس‌جمهور ترامپ یک ماه پیش اعلام کرده بود.»

لیویت گفت: «جای تعجب نیست که عناصر باقی‌مانده این رژیم بیش از پیش تمایل دارند این تخریب را متوقف کرده و تا زمانی که فرصت دارند، به میز مذاکره بیایند. با وجود مواضع علنی و گزارش‌های نادرستی که منتشر می‌شود، مذاکرات همچنان ادامه دارد و به‌خوبی پیش می‌رود. آنچه به‌صورت عمومی گفته می‌شود، با آنچه به‌صورت خصوصی به ما منتقل می‌شود، متفاوت است.»

سخنگوی کاخ سفید گفت: «در نتیجه، رئیس‌جمهور ترامپ یک توقف ۱۰ روزه برای به تعویق انداختن حملات برنامه‌ریزی‌شده به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران اعلام کرده است. این یک فرصت تاریخی و کم‌نظیر برای این رژیم است تا با ایالات متحده به توافقی مناسب دست یابد، به‌طور دائمی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود دست بکشد و از نقش خود به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان دست بردارد.»

به گفته سخنگوی کاخ سفید، «اگر ایران این فرصت طلایی را رد کند، بزرگ‌ترین نیروی نظامی تاریخ جهان همچنان آماده است تا تمامی گزینه‌های لازم را در اختیار رئیس‌جمهور ترامپ قرار دهد تا این رژیم همچنان هزینه‌ای سنگین بپردازد. به هر شکل، ایران دیگر توانایی قابل‌اعتماد برای تهدید ایالات متحده یا متحدانش را نخواهد داشت؛ هدفی که رئیس‌جمهور از زمان آغاز این عملیات دنبال می‌کرد.»

این مقام آمریکایی درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه داد: «روند جاری و مذاکراتی که در حال انجام است ادامه دارد و بدیهی است هر آنچه آن‌ها به‌صورت خصوصی به ما می‌گویند، مورد راستی‌آزمایی قرار خواهد گرفت و ما اطمینان حاصل می‌کنیم که به تعهدات خود پایبند هستند. اگر چنین نباشد، رئیس‌جمهور پیامدهای نظامی‌ای را که رژیم ایران با آن روبه‌رو خواهد شد، به‌روشنی ترسیم کرده است، در صورتی که به وعده‌هایی که در پشت‌پرده به ما داده‌اند عمل نکنند.»

او گفت: «وقتی رئیس‌جمهور از «منطقی‌تر شدن» صحبت می‌کند، منظور این است که این افراد در گفت‌وگوهای خصوصی پشت‌پرده، منطقی‌تر از برخی رهبران قبلی به نظر می‌رسند؛ رهبرانی که اکنون دیگر در قید حیات نیستند، چراکه به ایالات متحده دروغ گفتند و مذاکرات را به درازا کشاندند، امری که برای رئیس‌جمهور غیرقابل‌قبول بود و به همین دلیل بسیاری از آن رهبران پیشین کشته شدند.»

او گفت: «بنابراین، این نیز یک فرصت تاریخی دیگر برای ایران است تا تصمیم درست را بگیرد، از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود دست بکشد و با این رئیس‌جمهور و دولت به توافق برسد؛ در غیر این صورت، با پیامدهای سنگین نیروهای مسلح ایالات متحده مواجه خواهد شد.»