سخنگوی کاخ سفید: جمهوری اسلامی در مذاکرات خصوصی با برخی نکات آمریکا موافقت کرده است
سخنگوی کاخ سفید درباره تنگه هرمز گفت: «آمریکا از وضع عوارض برای کشتیها در تنگه هرمز حمایت نمیکند. در واقع، همانطور که میدانید، این نفتکشهایی که در حال عبور هستند—۱۰ موردی که قبلاً اعلام شده بود و اکنون ۲۰ نفتکش جدید که انتظار داریم در روزهای آینده شاهد آنها باشیم—نتیجه مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران است. اگر دیپلماسی رئیسجمهور و تعامل تیم او در این موضوع نبود، چنین نفتکشهایی را شاهد نبودید. ما انتظار داریم این روند پایبندی در آینده ادامه پیدا کند و این موضوعی است که از نزدیک روی آن کار میکنیم.»
سخنگوی کاخ سفید افزود: «جمهوری اسلامی در مذاکرات خصوصی با برخی نکات آمریکا موافقت کرده است.»
او ادامه داد: «رئیسجمهو در این زمان بهوضوح به رژیم ایران اعلام کرده است، بهترین حرکت آنها انجام یک توافق است، وگرنه نیروهای مسلح ایالات متحده دارای تواناییهایی فراتر از تصورات آنها هستند و رئیسجمهور از بهکارگیری آنها نمیترسد.»
به گفته سخنگوی کاخ سفید، «رئیسجمهور همیشه گفته است که دیپلماسی گزینه و اولویت شماره یک اوست. او پیش از آغاز این عملیات، صادقانه تلاش کرد با رژیم ایران وارد دیپلماسی شود و میخواست به توافق برسد. برای این منظور، بهترین مذاکرهکنندگان خود را فرستاد. آنها زمان و تلاش گستردهای صرف کردند تا به توافق برسند، اما متأسفانه بسیاری از رهبران پیشین که دیگر در میان ما نیستند، به دلیل پیامدهای اقدامات نظامی ایالات متحده با سرنوشت خود روبهرو شدند. بنابراین، اگر فرصتی برای توافق پیش بیاید، رئیسجمهور آماده شنیدن است، اما این موضوع مانع تمرکز او بر اهداف نظامی تعیینشده نمیشود.»
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد: «روبیو امروز گفت که رهبری بسیار تکهتکه است. ما واقعاً سیستمهای ارتباطی داخلی آنها را فلج کردهایم و این بخشی از روند دیپلماسی است تا دقیقاً مشخص کنیم چه کسی مسئول است. میدانم که یک آیتالله جدید منصوب شده است، اما از او زیاد نشنیدهایم و ندیدهایم. بنابراین این بخشی از روند دیپلماسی در حال انجام است.»