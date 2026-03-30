او دوشنبه ۱۰ فروردین در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هفته گذشته، وزارت امور خارجه لبنان به‌صورت تشریفاتی سفیر ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد و زمانی را برای اخراج او تعیین کرد. آن مهلت دیروز، در تاریخ ۲۹ مارس، به پایان رسید. امروز صبح، سفیر ایران در بیروت در حال نوشیدن قهوه است و کشور «میزبان» را به سخره گرفته است. وزیران حزب‌الله نیز همچنان در دولت لبنان حضور دارند.»

وزیر امور خارجه اسرائیل افزود: «لبنان کشوری مجازی است که عملا از سوی ایران اشغال شده است. اشغالی آشکار که تقریبا هیچ‌کس درباره آن صحبت نمی‌کند.»

وزارت امور خارجه لبنان سه‌شنبه چهارم فروردین اعلام کرد که اعتبارنامه شیبانی را لغو کرده است و دلیل آن را «نقض هنجارهای دیپلماتیک و رویه‌های تثبیت‌شده میان دو کشور» از سوی تهران» توصیف کرد.

یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، در شبکه ایکس نوشت : «امروز به دبیرکل وزارت امور خارجه دستور دادم کاردار ایران در لبنان را احضار کند تا تصمیم لغو اعتبارنامه سفیر معرفی‌شده ایران، محمدرضا شیبانی، به او ابلاغ شود، وی عنصر نامطلوب اعلام و از او خواسته شود حداکثر تا ۲۹ مارس ۲۰۲۶ [مطابق با یک‌شنبه نهم فروردین] خاک لبنان را ترک کند.»

چند ساعت پس از انتشار این خبر، جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آغاز درگیری‌ها به سوی لبنان موشک شلیک کرد. این موشک پیش از اصابت به هدف رهگیری شد.

خبرگزاری فرانسه یک‌شنبه ۹ اسفند گزارش داد که سفیر جمهوری اسلامی علی‌رغم اخراج از سوی دولت لبنان، با اتکا به حزب‌الله و نبیه بری، رییس پارلمان، این کشور را ترک نخواهد کرد.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع دیپلماتیک ایرانی نوشت که هرچند دولت لبنان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را «عنصر نامطلوب» خوانده و به او دستور داده تا یک‌شنبه نهم فروردین این کشور را ترک کند، اما به دنبال درخواست حزب‌الله و رییس پارلمان لبنان، محمدرضا شیبانی، این کشور را ترک نخواهد کرد.

ایران‌اینترنشنال ۲۱ اسفند بر اساس گفته‌های منابعی از درون حکومت ایران نوشت که رییس پارلمان لبنان، ماهانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار از جمهوری اسلامی دریافت می‌کند تا منافع حکومت ایران و گروه حزب‌الله را در لبنان مورد حمایت قرار دهد.

این منابع گفتند: «سالانه و به‌طور منظم مقادیر قابل توجهی منابع مالی در اختیار بری قرار می‌گیرد.»

به نقل از این منابع، اقدامات جمهوری اسلامی تلاشی برای «خریدن» وحدت در میان رهبری شیعیان لبنان به شمار می‌رود تا اطمینان حاصل شود که آنها «بر اساس منافع ایران عمل می‌کنند، نه منافع لبنان».

هرچند نبیه بری به تقاضای ایران‌اینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی نداد، اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، دفتر او در بیانیه‌ای این مساله را «نادرست و بی اساس» خواند.

وزیر امور خارجه اسرائیل دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دوم مارس، زمانی که حزب‌الله با نقض توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ حمله‌ای را آغاز کرد، پنج هزار موشک، راکت و پهپاد از خاک لبنان به سوی اسرائیل شلیک شده است. بخش بزرگی از آنها از جنوب رود لیتانی به سوی اسرائیل شلیک شده‌اند؛ منطقه‌ای که ارتش لبنان در ابتدای ژانویه اعلام کرده بود کنترل عملیاتی آن را به دست گرفته است.»

سعار افزود: «لبنان تا زمانی که در بیروت تصمیمی برای مقابله با اشغال ایران و نیروی نیابتی آن، یعنی حزب‌الله، اتخاذ نشود حاکمیت خود را باز نخواهد یافت.»