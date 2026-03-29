دانشگاه آمریکایی بیروت یکشنبه اعلام کرد که در پی تهدید سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن دانشگاههای آمریکایی در منطقه، طی دو روز آینده به طور مجازی فعالیت خواهد کرد.
فضلو خوری، رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت، در بیانیهای گفت: «مانند بسیاری از شما، ما نیز صبح زود امروز از تهدیدهایی علیه دانشگاههای آمریکایی در منطقه مطلع شدیم.»
در حال حاضر، هیچ مدرکی مبنی بر تهدید مستقیم علیه دانشگاه، پردیسها یا مراکز پزشکی آن نداریم. در عین حال، به دلیل احتیاط فراوان، روزهای دوشنبه و سهشنبه به طور کامل آنلاین فعالیت خواهیم کرد، به استثنای پرسنل ضروری.»
خبرگزاری فرانسه نوشت که سفیر جمهوری اسلامی علیرغم اخراج از سوی دولت لبنان، با اتکا به حزبالله و نبیه بری، رییس پارلمان، این کشور را ترک نخواهد کرد. ایراناینترنشنال پیشتر فاش کرده بود که بری سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار برای دفاع از منافع حکومت ایران از آنها دریافت میکند.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع دیپلماتیک ایرانی نوشت که هرچند دولت لبنان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را «عنصر نامطلوب» خوانده و به او دستور داده تا یکشنبه نهم فروردین این کشور را ترک کند، اما به دنبال درخواست حزبالله و رییس پارلمان لبنان، محمدرضا شیبانی، این کشور را ترک نخواهد کرد.
ایراناینترنشنال ۲۱ اسفند بر اساس گفتههای منابعی از درون حکومت ایران نوشت که رییس پارلمان لبنان، ماهانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار از جمهوری اسلامی دریافت میکند تا منافع حکومت ایران و گروه حزبالله را در لبنان مورد حمایت قرار دهد.
این منابع گفتند: «سالانه و بهطور منظم مقادیر قابل توجهی منابع مالی در اختیار بری قرار میگیرد.»
به نقل از این منابع، اقدامات جمهوری اسلامی تلاشی برای «خریدن» وحدت در میان رهبری شیعیان لبنان به شمار میرود تا اطمینان حاصل شود که آنها «بر اساس منافع ایران عمل میکنند، نه منافع لبنان».
هرچند نبیه بری به تقاضای ایراناینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی نداد، اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، دفتر او در بیانیهای این مساله را «نادرست و بی اساس» خواند.
وزارت امور خارجه لبنان سهشنبه چهارم فروردین اعلام کرد که اعتبارنامه شیبانی را لغو کرده است و دلیل آن را «نقض هنجارهای دیپلماتیک و رویههای تثبیتشده میان دو کشور» از سوی تهران» توصیف کرد.
یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، در شبکه ایکس نوشت: «امروز به دبیرکل وزارت امور خارجه دستور دادم کاردار ایران در لبنان را احضار کند تا تصمیم لغو اعتبارنامه سفیر معرفیشده ایران، محمدرضا شیبانی، به او ابلاغ شود، وی عنصر نامطلوب اعلام و از او خواسته شود حداکثر تا ۲۹ مارس ۲۰۲۶ [مطابق با یکشنبه نهم فروردین] خاک لبنان را ترک کند.»
چند ساعت پس از انتشار این خبر، جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آغاز درگیریها به سوی لبنان موشک شلیک کرد. این موشک پیش از اصابت به هدف رهگیری شد.
حزبالله بلافاصله پس از انتشار خبر، این تصمیم را محکوم کرد و حزب امل به رهبری نبیه بری نیز همراه با وزرای حزبالله، در اعتراض به دستور اخراج شیبانی، جلسه کابینه را تحریم کرد.
ساختار قدرت در لبنان بر پایه یک نظام سهمیهبندی مذهبی بنا شده است که در آن مناصب اصلی سیاسی میان گروههای مذهبی تقسیم میشود تا تعادل حفظ شود؛ رییسجمهوری از میان مسیحیان انتخاب میشود، نهاد نخستوزیری به مسلمانان سنی تعلق دارد و رییس پارلمان نیز از میان مسلمانان شیعه انتخاب میشود. در این نظام سیاسی پارلمان و دولت نیز بر اساس نسبت جمعیتی گروههای مختلف از جمله مسیحیان، سنیها، شیعیان و دروزیها میان احزاب و گروهها تقسیم میشوند.
نبیه بری خرداد ۱۴۰۱ با کمترین رای نسبت به گذشته و با وجود مخالفت تعداد قابل توجهی از نمایندگان، برای هفتمین بار پیاپی بهعنوان رییس پارلمان لبنان انتخاب شد.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان درباره نشست خود با وزرای خارجه مصر، ترکیه و عربستان سعودی در اسلامآباد اعلام کرد که درباره راههای ممکن برای دستیابی به پایان سریع و پایدار جنگ در منطقه گفتوگو کرده و وزرا و نمایندگان را درباره احتمال مذاکرات آمریکا و ایران در اسلامآباد مطلع کرده است.
وزیر خارجه پاکستان افزود که چین از ابتکار پاکستان برای میزبانی مذاکرات بین ایران و آمریکا حمایت میکند.
او افزود که پاکستان بسیار خوشحال است که هم تهران و هم واشینگتن اعتماد خود را به اسلامآباد برای تسهیل این گفتوگوها ابراز کردهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از ارزیابی وضعیت در مقر فرماندهی شمال ارتش اسرائیل، در حضور افسران ارشد، اعلام کرد که اقدامات اسرائیل «شکافهای قابل مشاهدهای در رژیم تروریستی تهران» ایجاد کرده است.
نتانیاهو گفت: «جمهوری اسلامی، دیگر آن جمهوری اسلامی سابق نیست، حزبالله دیگر آن حزبالله سابق نیست، و حماس نیز دیگر آن حماس سابق نیست.»
به گفته او، هر سه «دشمنانی زخمی هستند که برای بقای خود میجنگند.»
نخستوزیر اسرائیل افزود: «بهجای اینکه آنها ما را غافلگیر کنند، ما آنها را غافلگیر میکنیم. ما طرفی هستیم که عمل میکند، ما طرفی هستیم که حمله میکند، ما طرفی هستیم که ابتکار عمل را در دست دارد، و در عمق قلمرو آنها حضور داریم.»
نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل «سه منطقه امنیتی در عمق قلمرو دشمن» ایجاد کرده است.
او گفت که در لبنان دستور داده است «منطقه امنیتی موجود بیشتر گسترش یابد تا بهطور قطعی تهدید نفوذ [حزبالله] خنثی شود و آتش موشکهای ضدتانک از مرزهای ما دور گردد.»
نتانیاهو به ایجاد سه کمربند امنیتی اشاره کرد: اولی در سوریه، از قله کوه حرمون تا یرموک؛ دومی در بیش از نیمی از نوار غزه؛ و سومی در لبنان، جایی که او دستور گسترش بیشتر را برای کاهش خطر حملات موشکهای ضدتانک به مرزهای اسرائیل صادر کرده است.
نتانیاهو افزود: «ما وضعیت شمال مرز لبنان را به طور جدی تغییر خواهیم داد.»
نخستوزیر اسرائیل بر نابودی توان موشکی حزبالله تأکید کرد و گفت: «ما نصرالله را حذف کردیم. هزاران تروریست حزبالله را از بین بردیم و مهمتر از همه، تهدید عظیم ۱۵۰ هزار موشک و راکت را که برای نابودی شهرهای اسرائیل در نظر گرفته شده بود، از میان برداشتیم.»
او اذعان کرد که حزبالله هنوز توانایی محدودی برای شلیک راکت دارد و گفت ارتش در حال تدوین برنامههایی برای مقابله با این تهدید باقیمانده است.
نتانیاهو مستقیما با ساکنان مناطق شمالی سخن گفت و از آنها خواست صبر و استقامت داشته باشند. او اشاره کرد که به وزارتخانههای دولتی دستور داده شده است تا کمکهای لازم را ارائه دهند.
نخستوزیر اسرائیل گفت این عملیاتها بازتاب یک مفهوم امنیتی جدید اسرائیل است که بر ابتکار عمل و اقدامات تهاجمی علیه تهدیدات تمرکز دارد، و بار دیگر بر عزم دولت اسرائیل برای ادامه این کارزار تا زمان خنثی شدن تهدیدات تأکید کرد.
نتانیاهو گفت: «ما مصمم هستیم، ما در حال جنگ هستیم، و با یاری خدا ما پیروز میشویم.»