گروهی از ایرانیها برای دسترسی به مواد غذایی و اینترنت از مرز عبور کردند و وارد عراق شدند
به گزارش آسوشیتدپرس، حیدر عبدالصمد، معاون مدیر گذرگاه شلمچه اعلام کرد گروهی از ایرانیها برای خرید مواد غذایی ارزانتر و دسترسی به اینترنت روز یکشنبه از مرز عبور کردند و وارد جنوب عراق شدند.
این اتفاق تنها چند ساعت پس از آن روی داد که یک حمله هوایی در ایران در نزدیکی مرز با عراق رخ داد که موجب قطع برق و توقف تجارت برای چند ساعت شد.
عبدالصمد گفت چنین اختلالهایی در بحبوحه جنگ جاری به امری عادی تبدیل شده است.
آسوشیتدپرس نوشت با وجود اینکه رفتوآمدهای مرزی بهطور قابلتوجهی کاهش یافته، دهها ایرانی همچنان برای دسترسی به کالاهای ارزانتر، اینترنت و دیدارهای کوتاه خانوادگی وارد عراق میشوند و سپس به شهرهای نزدیک مرز مانند آبادان بازمیگردند.
ورود نیروهای حشد الشعبی به ایران موج گستردهای از انتقادها را برانگیخته و به نگرانیها درباره بهکارگیری مجدد شبهنظامیان عراقی برای سرکوب مردم ایران دامن زده است.
هشتم فروردین، ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد کاروانی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در حال حرکت به سوی ایران هستند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که این نیروها با پرچم حشد الشعبی در شماری از شهرهای ایران مشاهده شدهاند.
بر اساس برخی تصاویر منتشرشده، شبهنظامیان عراقی سوار بر خودروهای تویوتا هایلوکس، با پرچم عراق در خرمشهر تردد میکنند.
مخاطبان ایراناینترنشنال یکشنبه ۹ فروردین خبر دادند شبهنظامیان عراقی در منازل مسکونی نیروهای سپاه پاسداران در خیابان اتوبوسرانی بندرعباس مستقر شدهاند.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، ۹ فروردین در گزارشی هشدار داد هدف از استقرار نیروهای حشد الشعبی در ایران «مشارکت در سرکوب» است.
بر پایه این گزارش، شبهنظامیان عراقی با عبور از مرز ایران، وارد آبادان و خرمشهر در استان خوزستان شدند و مورد استقبال مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
در سوی دیگر، رسانههای جمهوری اسلامی نیروهای مسلح عراقی را «کاروان مردمی کمکرسانی» توصیف کردهاند، این در حالی است که طبق تصاویر موجود، این افراد با خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی وارد کشور شدهاند.
نقض قانون اساسی ایران
دادبان در ادامه نوشت: «اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۴۶ بر ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در کشور تاکید دارد و هرگونه حضور سازمانیافته و مسلح بدون طی این روند، فاقد وجاهت قانونی است.»
۲۶ دی سال گذشته، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان در جریان انقلابی ملی در ایران حضور داشتند. پیشتر ایراناینترنشنال نیز گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دادبان هشدار داد استفاده از نیروهای خارجی بهمنظور سرکوب اعتراضات داخلی «مصداق تشدید نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق تجمع و امنیت شخصی» به شمار میرود.
نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در هفتههای اخیر در حمایت از تهران، حملاتی را علیه اهداف آمریکا و نیز اقلیم کردستان عراق انجام دادهاند؛ همزمان، حملات به مواضع حشد الشعبی در روزهای اخیر شدت گرفته است.
انتقاد کاربران شبکههای اجتماعی از حضور حشد الشعبی در ایران
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به حضور نیروهای حشد الشعبی در ایران، بازتابی از خشم، نگرانی و انتقاد گسترده است. برخی این اقدام را نقض حاکمیت ملی و نشانهای از تشدید سرکوب داخلی دانستهاند.
کاربری با اشاره به ورود نیروهای حشد الشعبی به خرمشهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خرمشهر را خدا آزاد کرد و به کمک جمهوری ننگین اسلامی دوباره اشغال شد.»
کاربر دیگری بر لزوم موضعگیری در قبال چنین رویدادی تاکید کرد: «تروریستهای حشد الشعبی رسما وارد ایران شدهاند. این تجاوز نیروی زمینی خارجی به خاک ایران است. تمامقد باید در مقابلش ایستاد.»
کاربری با نام «خدانور» به سکوت حامیان حکومت در برابر ورود شبهنظامیان عراقی به ایران اشاره کرد: «افرادی که میگفتند مشکل داخلی را باید داخل خانواده حل کرد، چه شد؟ حشد شعبی هم برایشان خانواده شد؟ اینجا نیروی خارجی اشکالی ندارد؟ اما اگر ما کمک بخواهیم، وطنفروش هستیم؟»
کاربر دیگری هدف از اعزام نیروهای حشد الشعبی به ایران را مشارکت در سرکوب مردم ایران دانست: «حکومت میداند نبرد نهایی در کف خیابانهای شهرهای بزرگ، بهخصوص تهران، رقم خواهد خورد.»
او افزود: «حکومت اگر توانایی شلیک موشک خود را حتی روزی ۴ یا ۵ تا ادامه دهد، برایش کافی است، اما بقای او از کف خیابانهای ایران میگذرد. حشد الشعبی برای حفظ همین سنگر است.»
روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی از «محیط سهلگیرانه» بریتانیا بهعنوان پایگاهی برای فعالیتهای اطلاعاتی و کارزارهای تبلیغاتی خود در غرب بهره میبرد و یک شبکه جذب جاسوس وابسته به حکومت ایران بهطور علنی در لندن فعالیت میکند.
تلگراف شامگاه شنبه هشتم فروردین نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، متهم است که از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
تلگراف افزود پرستیوی با گزارشهای خود درباره خیریهها، مدارس و سازمانهای اجتماعی یهودیان، عملا «فهرستی از اهداف برای تروریستها» ایجاد کرده است.
هفته گذشته، چهار آمبولانس متعلق به یک خیریه یهودی در خارج از کنیسهای در شمال لندن به آتش کشیده شدند. پلیس بریتانیا دو مرد را به اتهام دست داشتن در این حمله یهودستیزانه دستگیر کرد.
تحقیقات درباره این رویداد تحت هدایت پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه دارد. همزمان، برخی گمانهزنیها درباره احتمال دخالت حکومت ایران در این حمله مطرح شده است.
پیشتر دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در بریتانیا تحت پیگرد قرار گرفتند. آنها به «رصد خصمانه» سفارت اسرائیل و قدیمیترین کنیسه بریتانیا متهم هستند.
تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.
تلگراف در ادامه گزارش داد تهدیدات ناشی از فعالیت عوامل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا موضوع تازهای نیست و از مدتها پیش نسبت به آن هشدار داده شده است.
بر اساس این گزارش، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بارها یهودیان، شهروندان اسرائیلی و مخالفان حکومت ایران را هدف قرار دادهاند و اغلب از شبکههای تبهکار بهعنوان عوامل نیابتی خود استفاده کردهاند.
جاناتان هکت، مامور سابق اطلاعاتی آمریکا و متخصص در زمینه عملیات مخفی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با تلگراف گفت: «از نگاه ایران، لندن محیطی سهلگیرانه دارد. پرس تیوی نهتنها از این پوشش برای فعالیتهای پنهانی استفاده کرده، بلکه برخی اقدامات را بهصورت علنی نیز انجام میدهد.»
او افزود شماری از خبرنگاران پرستیوی در فرآیند شناسایی، ارزیابی و در نهایت جذب «اهداف بالقوه» برای جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
هکت که بهمدت دو دهه مدیریت عملیات اطلاعاتی نیروی تفنگداران دریایی آمریکا را بر عهده داشت، همچنین هشدار داد استفاده از پوشش خبرنگاری برای جاسوسی، مختص حکومت ایران نیست.
اول فروردین، موسسه پژوهشی «نتورک کانتیجن» در گزارشی از ارتباط پرستیوی با گروههای چپ افراطی در آمریکا پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، مراسم یادبود علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در یکی از پارکهای منهتن و همچنین تجمع «روز قدس» در این شهر، با هماهنگی میان این شبکه و گروههای چپ افراطی برگزار شده است.
هکت در ادامه مصاحبه خود با تلگراف گفت خبرنگاران پرستیوی پس از «شناسایی و آمادهسازی» افراد آنها را به «ماموران باتجربهتر» واگذار میکنند.
او ادامه داد: «آنها بخش زیادی از کارهای اولیه را انجام میدهند و با افراد صحبت میکنند. اگر پوشش خبرنگاری داشته باشید، بسیار مفید است، چون صحبت کردن با مردم طبیعی به نظر میرسد و در عین حال، امکان دسترسی بیشتر به مقامهای دولتی بریتانیا را فراهم میکند.»
به گفته هکت، دفتر پرستیوی در لندن اکنون نقش مهمتری در روند جذب جاسوس برای تهران ایفا میکند، بهویژه در شرایطی که این شبکه در دیگر کشورهای غربی با تحریم مواجه شده است.
او همچنین به نقش مرضیه هاشمی، مجری پرستیوی در واشینگتن، در فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود او در مراحل اولیه جذب مونیکا ویت، کارشناس سابق ضدجاسوسی در نیروی هوایی ایالات متحده، دست داشت.
ویت که به پروندههای فوقمحرمانه دفاع ملی آمریکا دسترسی داشت، از سوی جمهوری اسلامی بهعنوان جاسوس به کار گرفته شد و در نهایت، در سال ۲۰۱۳ به ایران نقل مکان کرد.
در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا پرستیوی را بهدلیل پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، از جمله روزنامهنگاران و کنشگران، در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند.