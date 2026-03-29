به گزارش آسوشیتدپرس، حیدر عبدالصمد، معاون مدیر گذرگاه شلمچه اعلام کرد گروهی از ایرانی‌ها برای خرید مواد غذایی ارزان‌تر و دسترسی به اینترنت روز یک‌شنبه از مرز عبور کردند و وارد جنوب عراق شدند.

این اتفاق تنها چند ساعت پس از آن روی داد که یک حمله هوایی در ایران در نزدیکی مرز با عراق رخ داد که موجب قطع برق و توقف تجارت برای چند ساعت شد.

عبدالصمد گفت چنین اختلال‌هایی در بحبوحه جنگ جاری به امری عادی تبدیل شده است.

آسوشیتدپرس نوشت با وجود اینکه رفت‌وآمدهای مرزی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، ده‌ها ایرانی همچنان برای دسترسی به کالاهای ارزان‌تر، اینترنت و دیدارهای کوتاه خانوادگی وارد عراق می‌شوند و سپس به شهرهای نزدیک مرز مانند آبادان بازمی‌گردند.