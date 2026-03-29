گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از بروز اختلافات جدی میان مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، درباره نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور حکایت دارد.

روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داد در حالی که جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای حساس شده، پنتاگون در حال آماده‌سازی برای اجرای احتمالی عملیات زمینی در ایران است.

در واکنش به شدت گرفتن حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی، حوثی‌های یمن با شلیک موشک به سوی اسرائیل، به‌صورت رسمی وارد درگیری‌های جاری در خاورمیانه شدند.

هم‌زمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، کی‌یف تلاش دارد همکاری‌های دفاعی خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش دهد؛ رویکردی که با سفرهای منطقه‌ای مقام‌های اوکراینی و توافقات جدید با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر وارد مرحله تازه‌ای شده است.

روزنامه نیویورک‌پست نوشت افزایش ورود شهروندان ایرانی به آمریکا در سال‌های اخیر، نگرانی مقام‌های امنیتی و برخی قانون‌گذاران درباره احتمال فعالیت «هسته‌های خفته» مرتبط با حکومت ایران در داخل این کشور را تشدید کرده است.

