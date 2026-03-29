پاکستان در چارچوب تلاش‌های خود برای میانجی‌گری جهت پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه میزبان مذاکراتی میان وزرای خارجه این کشور، ترکیه، مصر و عربستان سعودی بود.

پنج منبع آگاه رویترز گفتند گفت‌وگوهای اولیه در این نشست، در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای تثبیت جریان‌های کشتیرانی، بر پیشنهادهایی برای بازگشایی تنگه هرمز متمرکز بود.

وزرای خارجه قدرت‌های منطقه‌ای در حالی در مذاکرات اسلام‌آباد شرکت کردند که جمهوری اسلامی به ایالات متحده درباره آغاز یک حمله احتمالی زمینی هشدار داد و همزمان با ادامه درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، قیمت جهانی نفت افزایش یافت.

تنگه هرمز پیش‌تر گذرگاهی برای حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع بود، اما جمهوری اسلامی در واکنش به حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که از یک ماه پیش آغاز شده، عملا جریان کشتیرانی در آن را متوقف کرده است.

پاکستان، که مانند ترکیه با ایران مرز مشترک دارد، از روابط نزدیک خود با تهران و واشینگتن بهره برده تا به یک کانال دیپلماتیک کلیدی در این درگیری تبدیل شود. آنکارا و قاهره نیز در این زمینه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

یک منبع آگاه پاکستانی گفت پیشنهادهایی، از جمله از سوی مصر، پیش از نشست یکشنبه توسط پاکستان به کاخ سفید ارسال شده بود و این پیشنهادها شامل ساختارهای کارمزدی مشابه کانال سوئز بودند.

دو منبع دیگر پاکستانی گفتند ترکیه، مصر و عربستان سعودی می‌توانند یک کنسرسیوم برای مدیریت جریان نفت از طریق این آبراه تشکیل دهند و از پاکستان خواسته‌اند در آن مشارکت کند.

این منابع افزودند پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم مدیریتی با آمریکا و ایران مطرح شده است. منبع پاکستانی گفت فرمانده ارتش این کشور، عاصم منیر، در تماس با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بوده است.

وزارتخانه‌های خارجه مصر و پاکستان به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند. دفتر رسانه‌ای دولت عربستان سعودی و کاخ سفید نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

یک منبع دیپلماتیک ترکیه گفت اولویت آنکارا دستیابی به آتش‌بس است. او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «تضمین عبور امن کشتی‌ها می‌تواند به‌عنوان یک اقدام مهم برای ایجاد اعتماد در این زمینه عمل کند.»