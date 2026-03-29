حمله به مقرهای حشدالشعبی در استان نینوا
حشد الشعبی از سه حمله هوایی به مقرهای خود در استان نینوا خبر داد. در هفته گذشته، حملات به این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق تشدید شده است.
در کشتار خونین دیماه ایرانیان، نیروهای حشدالشعبی با جمهور اسلامی مشارکت کردند.
این گروه سهشنبه ۴ فروردین اعلام کرد سعد دواوی البیجی، فرمانده یگانهای این گروه در استان الانبار، به همراه ۱۴ عضو دیگر این گروه بر اثر حمله هوایی به یکی از مقرهای حشدالشعبی در غرب عراق کشته شد. این سازمان آمریکا را مسئول این حمله دانست.