روزنامه نیویورک‌پست در گزارشی نوشت حدود ۱۵۰۰ ایرانی طی سال‌های گذشته در مرزهای آمریکا رهگیری شده‌اند، اما آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، تعداد نامشخص افرادی است که ممکن است بدون شناسایی وارد کشور شده باشند.

بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه و عضو کمیته روابط خارجی سنا، در این باره گفت: «ما هیچ ایده‌ای نداریم چند نفر توانسته‌اند عبور کنند… این ارقام به‌شدت نگران‌کننده است.» او افزود که حدود نیمی از افراد بازداشت‌شده در نهایت تا زمان رسیدگی قضایی وارد خاک آمریکا شده‌اند.

بر اساس داده‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا که در این گزارش به آن استناد شده، شمار ایرانیان رهگیری‌شده بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱۶۵۰ نفر رسیده است. به نوشته نیویورک‌پست، برخی از این افراد از مسیرهایی مانند سائوپائولو در برزیل - که به‌عنوان یکی از مراکز جعل گذرنامه شناخته می‌شود - وارد این مسیرها شده‌اند.

این گزارش همچنین به هشدار امنیتی اخیر نهادهای فدرال اشاره می‌کند که از احتمال فعال‌سازی «عوامل از پیش مستقرشده» توسط حکومت ایران خبر داده‌اند؛ موضوعی که در پی تضعیف بخشی از رهبری جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده است.

به نوشته نیویورک‌پست، این نگرانی وجود دارد که در صورت تشدید تنش‌ها، حکومت ایران به دنبال انجام حملاتی در داخل خاک آمریکا باشد؛ به‌ویژه پس از آنکه حملات تلافی‌جویانه تهران در منطقه به کشته شدن دست‌کم ۱۳ نظامی آمریکایی منجر شده است.

دونالد ترامپ نیز پیش‌تر با اشاره به ورود مهاجران در دوره دولت بایدن گفته بود: «افراد زیادی وارد شدند، اما فکر می‌کنم می‌دانیم بیشتر آن‌ها کجا هستند و آن‌ها را زیر نظر داریم.»

این گزارش همچنین به افزایش نگرانی‌های امنیت داخلی در پی برخی حملات خشونت‌آمیز اخیر در آمریکا اشاره می‌کند و می‌نویسد مقام‌های امنیتی و قانون‌گذاران در جلسات محرمانه درباره این تهدیدها بحث کرده‌اند.

سناتور هگرتی تاکید کرد: «به این شکل بگویم: احتمال وجود یک هسته خفته در آمریکا امروز بیشتر از صفر است.»

در همین حال، برخی دیگر از قانون‌گذاران نیز بر ضرورت هوشیاری تاکید کرده‌اند و هشدار داده‌اند که حتی یک فرد می‌تواند تهدیدی جدی ایجاد کند.

