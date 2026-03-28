فولاد کویر در اصفهان هدف قرار گرفت
رسانههای جمهوری اسلامی خبر دادند که شرکت «فولاد کویر» در آران و بیدگل در استان اصفهان در بامداد شنبه هدف قرار گرفته است.
در جریان حملات بامدادی اسرائیل و آمریکا در تهران، مرکز تحقیقات ماهواره دانشگاه علم و صنعت هدف قرار گرفت.
این مرکز در تولید ماهوارههای فضایی جمهوری اسلامی که سالها ارتباط آن با برنامه موشکی مورد مناقشه بوده، نقش دارد.
محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره استفاده از صنایع و زیرساختها برای برنامههای نظامی جمهوری اسلامی توضیح میدهد.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که شمار زخمیها در محل حادثه در نزدیکی بیت شمش به ۱۱ نفر افزایش یافته است و چند نفر نیز به دلیل شوک در محل تحت درمان هستند.
پیشتر الحدث گزارش کرد در پی سقوط یک موشک جمهوری اسلامی در بیت شیمش در غرب اورشلیم، ۵ نفر زخمی شدند.
رییس روساتم درباره حملات در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر گفت که وضعیت در این سایت همچنان رو به وخامت است.
به گفته او این حملات تهدیدی مستقیم برای ایمنی هستهای محسوب میشود.
پیش از او نیز وزارت خارجه روسیه اعلام کرد هدف قرار دادن تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی که در خاک ایران قرار دارند، میتواند به «آلودگی رادیواکتیو گسترده» منجر شود.
ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ملی ترکیه گفت: «ما برای جلوگیری از آغاز این جنگ و پایان دادن به آن تلاش زیادی کردیم و همچنان برای دور نگه داشتن ترکیه از این بحران اقدام میکنیم.»
کالین با بیان اینکه «حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس قابل قبول نیست» افزود: «اما باید دید چه کسی این جنگ را آغاز کرده است»
او گفت این جنگ از نظر حقوق بینالملل مشروعیت ندارد و تاکید کرد که هدف ترکیه پایان سریع جنگ و جلوگیری از گسترش آن به منطقه است.
رسانههای لبنانی از کشته شدن علی حسن شعیب، روزنامهنگار عضو حزبالله و خبرنگار المنار در حمله اسرائیل خبر دادند.
در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که او عضو یگان اطلاعاتی واحد رضوان حزبالله بود و محل استقرار نیروهای این کشور در جنوب لبنان را افشا میکرد.
رسانههای رسمی جمهوری اسلامی این خبر را تایید کردند و نوشتند علاوه بر او فاطمه فتونی، خبرنگار المیادین نیز کشته شده است. آخرین استوری اینستاگرام فتونی پستی در حمایت از مجتبی خامنهای بود.