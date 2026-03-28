اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در گفت‌وگوتلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، خواستار «پایان دادن به همه حملات و خصومت‌ها» در منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این گفت‌وگو پیش از دیدار دیپلمات‌های ارشد پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در اسلام آباد صورت گرفت.

وزارت خارجه پاکستان گفت دار به عراقچی گفته است که اسلام‌آباد همچنان به حمایت از تلاش‌ها برای بازگرداندن صلح و ثبات منطقه‌ای متعهد است.