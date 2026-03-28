چند منبع آگاه به شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز گفتند که کشورهای اروپایی متحد واشینگتن به صورت علنی و خصوصی به دیپلمات‌های آمریکایی گفته‌اند که روسیه به شکل مستقیم و ملموس به حملات نظامی جمهوری اسلامی کمک می‌کند و این کمک فراتر از آن چیزی است که آمریکا به صورت علنی اظهار کرده است.

بر اساس این گزارش، اروپایی‌ها همچنین همچنان استدلال می‌کنند که به دلیل همکاری بین مسکو و تهران، جنگ اوکراین با جنگ علیه جمهوری اسلامی در هم تنیده است.

یک مقام بریتانیایی به سی‌بی‌اس نیوز گفت که همکاری دفاعی روسیه و ایران در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و پیشرفت‌های فناوری ایران اکنون در حملات در خاورمیانه مشهود است.

بریتانیا بر این ارزیابی است که ایران نه تنها پهپادهای شاهد را به مسکو منتقل کرده تا در میدان نبرد اوکراین مورد استفاده قرار گیرد، بلکه دانش فنی تولید را نیز به روسیه منتقل کرده که به جمهوری اسلامی کمک کرده توانایی خود در جنگ پهپادی را بهبود بخشد.

این مقام بریتانیایی نتوانست انتقال اخیر تجهیزات از روسیه به ایران را تایید کند.

چندین منبع، از جمله یک مقام ارشد آمریکایی با دانش مستقیم، اوایل جنگ علیه جمهوری اسلامی به سی‌بی‌اس نیوز گفتند که روسیه اطلاعات مربوط به موقعیت‌های آمریکا در خاورمیانه را به تهران ارائه می‌دهد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه گفت که روسیه حمایت اطلاعاتی به تهران ارائه می‌دهد تا «آمریکایی‌ها را بکشد.»