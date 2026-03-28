ارتش اسرائیل اعلام کرد برای سومین بار در شنبه موج گستردهای از حملات در تهران را انجام داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد برای سومین بار در روز جاری موج گستردهای از حملات را علیه دهها زیرساخت متعلق به حکومت ایران در مناطق مختلف تهران تکمیل کرده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این حملات ساعتی پیش پایان یافته و جزییات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
همزمان، شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، شمالشرق و غرب، صدای انفجارهای شدید شنیده شده است.
بر اساس پیامهای دریافتی، در منطقه ۱۵ تهران و محله مسعودیه صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار شدید گزارش شده است.
یکی از مخاطبان اعلام کرد ساعت ۲۲:۵۳ در محدوده نوبنیاد دو انفجار شدید رخ داده و دود غلیظی مشاهده شده است.
خبرگزاری صداوسیما نیز از حمله به نقطهای در خیابان سهروردی در شامگاه شنبه خبر داد. همچنین گزارشهایی از وقوع انفجار در محدوده اکباتان، جنتآباد، پالیزی، و محلههای مسعودیه و خسروپروز در مناطق ۱۵ و ۲۱ تهران منتشر شده است.