گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در بامداد جمعه هفتم فروردین، صداهای مربوط به پرواز جنگنده‌ها و انفجار در شماری از شهرهای دست‌کم هشت استان ایران، از جمله تهران، البرز، اصفهان، قم، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و کردستان شنیده شد.

بر اساس این روایت‌ها، صداهای انفجار در مناطق غربی، جنوبی و شرقی تهران شنیده شد و صداهای انفجار در منطقه تهرانسر بسیار مهیب بود.

در استان تهران، صداهای انفجار در شهریار و شهر قدس نیز شنیده شد.

شهروندان در استان اصفهان هم از پرواز جنگنده‌ها و صداهای انفجار در اصفهان و شاهین‌شهر خبر دادند و در کاشان نیز صداهای انفجار شنیده شد.

در استان البرز، صداهای انفجار در گوهردشت، گلشهر، مهرویلای کرج و نیز در کمال‌شهر شنیده شد.

بر اساس این گزارش‌ها، در شهرهای قم، کرمانشاه، ارومیه و تبریز نیز شهروندان از صداهای انفجار خبر دادند و در قروه کردستان صدای پرواز جنگنده‌ها شنیده شد.

همچنین پیام‌های ارسالی شهروندان به ایران‌اینترنشنال از تشدید حملات هوایی در شهرهایی از جمله اهواز، آبادان، تهران، گرمدره، پرند، رباط‌کریم، شهرک اندیشه، کرج، شاهین‌شهر، همدان، اصفهان و تبریز حکایت دارد.

ساکنان اهواز و آبادان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده‌ها از نخستین دقایق بامداد جمعه و دست‌کم دو انفجار در اهواز خبر دادند.

همچنین بر اساس پیام‌های دریافتی، صدای انفجارهای شدید در تمام مناطق تهران از حوالی سه بامداد جمعه شنیده شد. یکی از شهروندان در پیام خود نوشت: «سه انفجار شدید و عمیق از ساعت ۳:۰۴ تا ۳:۰۷ بامداد در تهران حس شد.»

شهروند دیگری از تهران نوشت که پس از شنیده شدن صداهای شدید انفجار، ستون‌هایی از دود در غرب و شمال غرب تهران دیده شد.

پیام دیگری از تهران حاکی از شنیده شدن «صدای مهیب و احساس موج انفجار بسیار شدید پس از آن» در حوالی پادگان سپاه اسلام در منطقه ۲۱ تهران است.

پیام‌های دیگری از گرمدره، پرند، رباط کریم، شهرک اندیشه، کرج، شاهین‌شهر، همدان، اصفهان و تبریز از حملات هوایی شدید حکایت دارد.

یک شهروند از همدان نوشت: «حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد جمعه صدای رفت‌وآمد پرشمار جنگنده‌ها به‌طور گسترده شنیده شد.»

یک شهروند از شهر پرند نیز گفت: «صدای چند انفجار آمد. طوری شدید بود که تمام خانه و شیشه‌ها لرزید و همه بیدار شدیم.»

شهروند دیگری از تبریز از حمله هوایی شدید به «محله میرداماد» این شهر خبر داده است. پژوهشکده رانشگرهای فضایی متعلق به وزارت ارتباطات در این منطقه قرار دارد.

در همین حال، اطلاعات و تصاویر ارسالی به ایران‌اینترنشنال از یک انفجار شدید در محدوده مرکز خرید گل یاس کاشان حوالی ۱:۳۰ بامداد جمعه خبر می‌دهد. این انفجار موجب قطعی برق در برخی از محله‌های این شهر شد.

گفته می‌شود این مرکز خرید که در بلوار امام رضا، حد فاصل میدان کتاب و بلوار عباس‌زاده قرار دارد، متعلق به سپاه پاسداران است و مجموعه‌ای از ساختمان‌های متعلق به این نهاد نیز در کوچه‌های منتهی به این مرکز خرید قرار دارند.

در این میان، ارتش اسرائیل حدود ساعت پنج صبح جمعه اعلام کرد که «موجی از حملات در قلب تهران» را به پایان رسانده است.

ارتش اسرائیل این حملات را «گسترده» توصیف کرد و گفت که زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.