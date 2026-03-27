به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشترِ جمهوری‌خواهان در کنفرانس سالانه «اقدام سیاسی محافظه‌کاران» مشهور به سی‌پَک که پنج‌شنبه در شهر گریپ‌واین تگزاس برگزار شد، از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت و از دونالد ترامپ پشتیبانی کردند.

ادامه این جنگ و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش احتمال اعزام نیروی زمینی به ایران، به محبوبیت دونالد ترامپ لطمه زده و ممکن است بر شانس حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس که پاییز برگزار می‌شود، اثر منفی بگذارد.

تعدادی از سخنرانان این مراسم، از جمله یک چهره برجسته انجیلی، یکی از مشاوران پیشین ترامپ و فعالان سیاسی ایرانی به بیان دلایل اخلاقی برای این جنگ پرداختند.

مرسدس شلاپ، پژوهشگر ارشد سی‌پک، در نشستی با دو نفر از آسیب‌دیدگان چشمی خیزش ۱۴۰۱ مشهور به زن، زندگی، آزادی ضمن به‌رسمیت‌شناختن نگرانی آمریکایی‌ها درباره احتمال طولانی شدن جنگ، از جنگی که به گفته او می‌تواند به «آزادسازی» مردم ایران منجر شود، دفاع کرد.

شلاپ که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ از مشاوران ارشد او بود، در نشستی با عنوان «ماگا در برابر جنون ملاها» گفت: «این دیوانگی باید متوقف شود. ما باید ایران را دوباره آزاد کنیم و مطمئن شویم که آمریکا با قدرت در کنار مردم ایران می‌ایستد.»