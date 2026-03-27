ترامپ: زمان عادیسازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل پس از پایان جنگ ایران فرا خواهد رسید
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که زمان عادیسازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل پس از پایان جنگ ایران فرا خواهد رسید.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این مورد نوشت ترامپ سالهاست که اسرائیل و عربستان سعودی، دو قدرت بزرگ خاورمیانه، را تحت فشار قرار داده است تا روابط خود را به عنوان بخشی از تلاشهایش برای توسعه توافق ابراهیم عادیسازی کنند.
او در مراسمی در میامی که توسط صندوق ثروت ملی عربستان سعودی حمایت مالی میشد، گفت: «حالا وقت آن رسیده است. ما آنها را بیرون کردهایم و آنها به طور کامل بیرون رانده شدهاند. ما باید وارد توافق ابراهیم شویم.»
آسوشیتدپرس اشاره کرد اما مشکلات قابل توجهی وجود دارند، از جمله اصرار عربستان سعودی مبنی بر اینکه قبل از عادیسازی روابط تجاری و دیپلماتیک با اسرائیل، باید مسیری برای تشکیل کشور فلسطین وجود داشته باشد.