دنی دانون در گفت‌وگو با روزنامه اورشلیم‌پست که پنج‌شنبه ششم فروردین منتشر شد، گفت: «من به‌طور قطع از آنچه در هفته‌های اخیر در سازمان ملل اتفاق افتاده است، شگفت‌زده هستم. در گذشته، ما با کشورهای خلیج فارس همکاری داشتیم و مواضع مشابهی داشتیم، اما این همکاری‌ها پشت صحنه بود. اما این بار، آنها صرفاً به شیوه‌ای آشکار، با قاطعیت، به نظر من، علیه [حکومت] ایران عمل می‌کنند.»

دانون به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط کشورهای عربی خلیج فارس در محکومیت حملات جمهوری اسلامی و اقدام بعدی در مورد آزادی دریانوردی - قطعنامه‌ای که بحرین روی میز این شورا قرار داد - «به عنوان شاهدی بر این تصمیم جدید» کشورهای عربی خلیج فارس اشاره کرد.

او اضافه کرد این قطعنامه لحن بسیار تندی علیه [حکومت] ایران دارد و تهدید می‌کند که اگر تهران به کشتی‌ها اجازه آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را ندهد، از زور استفاده خواهد شد.

دانون در عین حال، به شدت از کشورهای اروپایی - به ویژه فرانسه - به دلیل تلاش‌هایشان برای ارائه یک «قطعنامه ضعیف» انتقاد کرد.

او گفت: «کشورهای اروپایی مانند فرانسه در تلاش هستند تا این پیشنهادها را تعدیل کنند، گاهی حتی آنها را خنثی کنند و اساساً کاری برای ایران انجام دهند. این پدیده‌ای است که من به یاد نمی‌آورم هرگز در راهروهای سازمان ملل دیده باشم.»

دانون اشاره کرد که حتی رقبای منطقه‌ای نیز اختلافات خود را برای مقابله با تهدید مشترک کنار گذاشته‌اند و افزود: «تنش بسیار بالایی بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی در بسیاری از مسائل وجود داشت. آنها موفق شدند همه اختلافات را کنار بگذارند و در حال حاضر در مبارزه خود علیه [حکومت] ایران، نیروها را متحد کنند.»

به گفته او، بخش کلیدی ماموریت دیپلماتیک اسرائیل «بیدار کردن» جهان با ارائه اطلاعات دقیق در مورد قابلیت‌های جمهوری اسلامی بوده است.

دانون در این ارتباط به جلسه توجیهی اخیر خود اشاره کرد که در آن برد دقیق زرادخانه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را ارائه داده بود.

او گفت مردم وقتی دیدند که جمهوری اسلامی هزاران موشک دارد که می‌توانند به خانه‌هایشان برسند، نگران شدند، و اضافه کرد: «اکثر کشورهای جهان هیچ حمایتی ندارند و ناگهان احساس می‌کنند که آنها نیز ممکن است از قلدری [حکومت] ایران آسیب ببینند.»

دانون اشاره کرد که این درک، موضوع را از «یک درگیری محلی اسرائیل و [حکومت] ایران به یک مساله امنیتی جهانی تغییر داده است» و گفت که «این موضع که [حکومت] ایران به اسرائیل حمله می‌کند، در مقایسه با این واقعیت که [حکومت] ایران به ۱۳کشور حمله می‌کند، متفاوت است.»

درگیری اسرائیل با حزب‌الله لبنان

او در مورد تشدید تنش‌ها در شمال، جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله ، از شکست دولت لبنان و ناظران بین‌المللی در مهار این گروه نیابتی جمهوری اسلامی سخن گفت.

دانون ضمن اذعان به این نکته که دولت لبنان برخی اقدامات نمادین مانند اخراج سفیر جمهوری اسلامی انجام داده است، تاکید کرد: «واقعیت میدانی بدون تغییر باقی مانده است.»

او افزود در عمل شاهدیم که حزب‌الله هنوز در مکان‌هایی است که از حضور در آنها منع شده است و ارتش لبنان در این ماجرا حضور ندارد.

دانون اضافه کرد که نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در «مراحل پایانی» خود است و انتظار می‌رود تا پایان سال پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل عقب‌نشینی کند.

او گفت: «مشکل، یونیفل نیست. مشکل، ارتش لبنان است. قرار بود ارتش، توانایی‌های حزب‌الله را از بین ببرد، اما این کار را نکرد.»

دانون اشاره کرد که باوجود فشارهای شدید بین‌المللی برای آتش‌بس، جایگاه اسرائیل در سازمان ملل همچنان قوی است و هم عملکرد نظامی آن و هم همکاری‌اش با ایالات متحده، آن را تقویت می‌کند.