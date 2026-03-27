ادامه انفجارهای شدید در بسیاری از شهرهای ایران حوالی ۳ بامداد
پیامهای شهروندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، از تشدید حملات هوایی در شهرهای اهواز، آبادان، تهران، گرمدره، پرند، رباط کریم، شهرک اندیشه، کرج، شاهینشهر، همدان، اصفهان و تبریز در خلال ۳ تا ۳:۳۰ بامداد خبر میدهد.
ساکنان اهواز و آبادان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها از نخستین دقایق بامداد جمعه هفتم فروردین و دستکم دو انفجار در این اهواز خبر دادند.
بر اساس پیامهای دریافتی، صدای انفجارهای شدید در تمام مناطق تهران از حوالی ۳ بامداد شنیده شد. یکی از شهروندان تهرانی در پیام خود نوشته است: «سه انفجار شدید و عمیق از ساعت ۳:۰۴ تا ۳:۰۷ بامداد در تهران حس شد.»
شهروند دیگری از تهران نوشته است که بعد از شنیده شدن صداهای شدید انفجار، ستونهایی از دود در غرب و شمال غرب تهران دیده میشود.
پیام دیگری از همین شهر از شنیده شدن «صدای مهیب و احساس موج انفجار بسیار شدید پس از آن» در حوالی پادگان سپاه اسلام در منطقه ۲۱ تهران خبر داد.
پیامهای دیگری از گرمدره، پرند، رباط کریم، شهرک اندیشه، کرج، شاهینشهر، همدان، اصفهان و تبریز در خلال ۳ تا ۳:۳۰ بامداد از حملات هوایی شدید حکایت دارد.
شهروندی در همدان نوشته است: «حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد جمعه صدای رفتوآمد پرشمار جنگندهها بهطور گسترده شنیده شد.»
پیام شهروندی از شهر پرند نیز میگوید: «صدای چند انفجار طوری شدید بود که تمام خانه و شیشهها لرزید و همه بیدار شدیم.»
پیام شهروند دیگری از تبریز از حمله هوایی شدید به «محله میرداماد» این شهر خبر داده است. پژوهشکده رانشگرهای فضایی متعلق به وزارت ارتباطات در این منطقه قرار دارد.