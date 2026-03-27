ژاپن برای مقابله با بحران انرژی محدودیتهای زغالسنگ را کاهش میدهد
رسانههای ژاپنی گزارش دادند دولت این کشور قرار است جمعه هفتم فروردین طرحی را اعلام کند که بر اساس آن محدودیتهای اعمالشده بر نیروگاههای زغالسنگسوز بهطور موقت لغو میشود. این تصمیم در جهت کاهش بحران انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری جیجی و دیگر رسانههای ژاپنی به نقل از منابع آگاه، وزارت صنعت ژاپن قصد دارد با عقبنشینی از مقرراتی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای وضع شده بود، استفاده از زغالسنگ را افزایش دهد.
بر اساس این گزارشها، تامینکنندگان برق پیشتر موظف بودند نرخ بهرهبرداری از نیروگاههای حرارتی زغالسنگسوز با انتشار بالای دیاکسید کربن را حداکثر تا ۵۰ درصد نگه دارند.
اما دولت اکنون قصد دارد اجازه بهرهبرداری کامل از نیروگاههای قدیمیتر و کمبازدهتر زغالسنگسوز را صادر کند.
پیامهای شهروندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، از تشدید حملات هوایی در شهرهای اهواز، آبادان، تهران، گرمدره، پرند، رباط کریم، شهرک اندیشه، کرج، شاهینشهر، همدان، اصفهان و تبریز در خلال ۳ تا ۳:۳۰ بامداد خبر میدهد.
ساکنان اهواز و آبادان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها از نخستین دقایق بامداد جمعه هفتم فروردین و دستکم دو انفجار در این اهواز خبر دادند.
بر اساس پیامهای دریافتی، صدای انفجارهای شدید در تمام مناطق تهران از حوالی ۳ بامداد شنیده شد. یکی از شهروندان تهرانی در پیام خود نوشته است: «سه انفجار شدید و عمیق از ساعت ۳:۰۴ تا ۳:۰۷ بامداد در تهران حس شد.»
شهروند دیگری از تهران نوشته است که بعد از شنیده شدن صداهای شدید انفجار، ستونهایی از دود در غرب و شمال غرب تهران دیده میشود.
پیام دیگری از همین شهر از شنیده شدن «صدای مهیب و احساس موج انفجار بسیار شدید پس از آن» در حوالی پادگان سپاه اسلام در منطقه ۲۱ تهران خبر داد.
پیامهای دیگری از گرمدره، پرند، رباط کریم، شهرک اندیشه، کرج، شاهینشهر، همدان، اصفهان و تبریز در خلال ۳ تا ۳:۳۰ بامداد از حملات هوایی شدید حکایت دارد.
شهروندی در همدان نوشته است: «حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد جمعه صدای رفتوآمد پرشمار جنگندهها بهطور گسترده شنیده شد.»
پیام شهروندی از شهر پرند نیز میگوید: «صدای چند انفجار طوری شدید بود که تمام خانه و شیشهها لرزید و همه بیدار شدیم.»
پیام شهروند دیگری از تبریز از حمله هوایی شدید به «محله میرداماد» این شهر خبر داده است. پژوهشکده رانشگرهای فضایی متعلق به وزارت ارتباطات در این منطقه قرار دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از اعمال فشار بر شماری از فعالان صنفی معلمان و بازداشت یکی از آنها در آستانه سال نو خبر داد.
این شورا پنجشنبه ششم فروردین نوشت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با «یورش به منازل پنج نفر از فعالان صنفی معلمان و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اقدام به تفتیش منازل و ضبط وسایل ارتباطی این افراد و خانوادههایشان کردهاند.»
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی ۲۵ اسفند به منزل مجتبی گودرزی، عضو کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و از اعضای شورای هماهنگی، یورش بردند و «بدون ارائه حکم قانونی»، وسایل ارتباطی او را ضبط کردند.
در همین روز هم منوچهر آقابیگی، از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان کرمانشاه و عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، پس از یورش ماموران به منزلش بازداشت شد و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست.
بر اساس گزارشها، آقابیگی از بیماریهای قلبی و مشکلات عروقی رنج میبرد و ادامه بیخبری از وضعیت و عدم دسترسی او به مراقبتهای پزشکی، نگرانیهای جدی درباره سلامت و جان او ایجاد کرده است.
پس از آن، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران روز ۲۸ اسفند، با یورش به منازل محمد حبیبی، سخنگوی این شورا؛ پروین سلیمی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران؛ و مسعود زینالزاده، دیگر عضو این کانون، ضمن تفتیش منازل، اقدام به ضبط وسایل ارتباطی این فعالان و اعضای خانوادههایشان کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که این اقدامات نیز «بدون ارائه هرگونه حکم قانونی و توضیح» صورت گرفته است.
این تشکل سراسری معلمان در ایران نوشت: «در حالی که کشور ایران و مردمان ساکن در این سرزمین، آماج حملات هر روزه آمریکا و اسرائیل هستند، به نظر میآید ماموران امنیتی بر ناتوانی خود در جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی، از طریق تداوم سرکوب فعالان صنفی معلم سرپوش میگذارند.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن تداوم آزار و سرکوب فعالان صنفی معلمان، تاکید کرد که «این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی در تضاد با حقوق بنیادین معلمان و حق تشکلیابی است.»
این شورا همچنین خواستار توقف فوری این روند، آزادی افراد بازداشتشده و پایان دادن به فشار بر فعالان صنفی شد.
در سالیان اخیر، فعالان صنفی معلمان بارها به دلیل اعتراضهای صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران و یا حمایت از اعتراضات سراسری، با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدهاند. در همین ارتباط، میتوان به بازداشت بیش از ۲۳۰ معلم و فعال صنفی معلمان در ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.
در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهامهای امنیتی، دوره محکومیت خود را میگذرانند.
برخوردهای جمهوری اسلامی با فعالان صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان انتقاد اتحادیههای صنفی و نیز برخی از سازمانهای حقوق بشری در جهان را به همراه داشته است.