علیرضا فغانی، پرافتخارآفرین داور ایرانی؛ از عکس با ترامپ تا همراهی با انقلاب ملی ایرانیان
رسانههای حکومتی به نقل از قوه قضاییه از توقیف اموال علیرضا فغانی، پرافتخارترین داور تاریخ فوتبال ایران، بهدلیل مواضع این داور سرشناس درباره حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. فغانی اکنون با موج جدیدی از انتقامجوییهای حکومتی روبهروست.
از حذف دستوری تا درخشش زیر پرچم استرالیا حذف فغانی از لیست داوران بینالمللی ایران تا حد زیادی مسیر زندگی این داور سرشناس را عوض کرد.
خداداد افشاریان، رییس وقت کمیته داوران و پرچمدار این حذف، مدعی شده بود: «با توجه به سن ۴۴ سال و ۹ ماه او و اینکه تورنمنتی نمانده که در آن حضور نیافته باشد، برای سال ۲۰۲۳ نام فغانی را در لیست قرار ندادیم.»
اما این پایان راه فغانی نبود؛ او با مهاجرت به استرالیا، بهعنوان نماینده این کشور در سطح اول فوتبال جهان به درخشش خود ادامه داد.
فینال جام جهانی باشگاهها و عکس با ترامپ یکی از بزرگترین اتفاقات زندگی فغانی قضاوت در فینال جام باشگاههای جهان بین پاریسنژرمن و چلسی بود؛ جایی که فغانی پس از بازی مدال خود را از دست دونالد ترامپ دریافت کرد و با او عکس یادگاری گرفت.
این اتفاق آتشی به خرمن جمهوری اسلامی زد، تا جایی که باعث شد صداوسیما از پخش مراسم اهدای مدال خودداری کند و موجی از حملات سازمانیافته علیه این داور سرشناس آغاز شود.
هجمه رسانههای حکومتی؛ «بیوطن» رسانههای حکومتی با ادبیاتی تند به فغانی تاختند. خبرگزاری فارس نوشت: «علیرضا فغانی پس از دریافت جایزه از ترامپ، با او به گرمی خوشوبش کرد و در عکس یادگاری، ژست او را گرفت.»
مسعود فروغی در روزنامه فرهیختگان فغانی را «بیوطن» نامید و نوشت: «فغانی ایرانی با ژست فرمانده ارتش متجاوز به ایران عکس یادگاری گرفت... او در قضاوت وجدان تاریخی آماتور است.»
روزنامه کیهان نیز با «پیامدار» خواندن این انتخاب مدعی شد: «در اینباره تنها میتوان گفت فغان از بیوطنی.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه، پا را فراتر گذاشت و قضاوت فغانی را حاصل توطئه دانست: «نباید از تعاملات اینفانتینوِ صهیونیستپرست با ترامپ قمارباز غافل بود. از یک استرالیایی توقعی بیش از این نیست.»
حتی روزنامه همشهری مدال او را آغشته به خون نامید و خطاب به فغانی نوشت: «عجب معامله حقیری کردید. این مدال بوی خون میدهد.» 2
در قم نیز بنرهایی با عبارت «مدال وطنفروشیت مبارک» نصب شد که در آن بهجای مدال، تصویر «سیبزمینی» قرار داده شده بود.
پاسخ فغانی؛ «قلبم برای ایران میتپد» علیرضا فغانی در واکنش به این حملات و بنرهای توهینآمیز با صراحت اعلام کرد: «عدهای به من میگویند وطنفروش، مهم نیست.
مهم این است همیشه قلبم برای آن تپیده و خوشحالم افتخاراتی که رقم زدم برای نام ایران و زادگاهم بوده است.»
فغانی درباره ژست لایک خود توضیح داد: «این علامتی بود برای همه کسانی که میگفتند فغانی تمام شده و تصمیم گرفتند من دیگر در لیست بینالمللی ایران نباشم.»
این داور سرشناس همچنین تاکید کرد که در مراسم اهدای مدال، دقیقا طبق پروتکلهای فیفا عمل کرده است.
او همچنین به کشتار وسیع معترضان واکنش نشان داد و در تندترین موضعگیری خود خطاب به عاملان سرکوب نوشت: «برای بقای کثیف خودتون، جون عزیزانمون رو بلعیدید. قرار ما با شما؛ نه دادگاه، نه بخشش. رقص و پایکوبی روی گور تکتکتون.»
توقیف اموال علیرضا فغانی، نشاندهنده بنبست جمهوری اسلامی در مقابله با چهرههایی است که دیگر حاضر به سکوت در برابر سرکوب نیستند؛ داوری که افتخاراتش را متعلق به ایران میداند، اما حاضر نیست «مدال عزت» خود را با «کرنش مقابل قدرت» معامله کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد واشینگتن تاکنون از نابودی حدود یکسوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی حاصل کرده است.
رویترز جمعه هفتم فروردین نوشت وضعیت حدود یکسوم دیگر از ذخایر موشکی حکومت ایران در هالهای از ابهام قرار دارد، اما حملات اخیر احتمالا به آسیبدیدگی، نابودی یا مدفون شدن آنها در تونلها و تاسیسات زیرزمینی انجامیده است.
به گفته یک مقام آمریکایی، برآوردها درباره توان پهپادی جمهوری اسلامی نیز وضعیتی مشابه بخش موشکی را نشان میدهد و میتوان با سطحی از اطمینان تایید کرد که حدود یکسوم ظرفیت پهپادی تهران از بین رفته است.
رویترز با استناد به اظهارات این منابع اطلاعاتی افزود هرچند بخش زیادی از موشکهای جمهوری اسلامی نابود شدهاند یا در دسترس نیستند، تهران همچنان ذخیره قابل توجهی در اختیار دارد و ممکن است پس از پایان درگیریها بتواند بخشی از موشکهای آسیبدیده یا مدفون خود را بازیابی کند.
این مقامهای آمریکایی خواستند بهدلیل حساسیت موضوع، هویتشان مخفی بماند.
توان موشکی جمهوری اسلامی، بهویژه در ارتباط با تنگه هرمز، نقشی تعیینکننده دارد؛ گذرگاهی راهبردی که با مسدود شدن آن از سوی حکومت ایران، جریان تامین انرژی جهانی دچار اختلال شده و بهای نفت در بازارهای بینالمللی افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ششم فروردین با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه تنگه هرمز گفت: «۹۹ درصد [از موشکهای ایران] را از بین بردهایم. اما یک درصد نیز قابل قبول نیست، چون همین یک درصد میتواند به معنای اصابت موشکی به بدنه یک کشتی باشد که یک میلیارد دلار ارزش دارد.»
در سوی دیگر، ست مولتون، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روایت ترامپ از ضربات گسترده به زرادخانه حکومت ایران را زیر سوال برد.
او گفت: «اگر ایران هوشمندانه عمل کرده باشد، احتمالا بخشی از تواناییهای خود را حفظ کرده و همه امکاناتش را به کار نگرفته است؛ بلکه آنها را برای استفاده در زمان مناسب نگه داشته است.»
جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ چه تعداد موشک در اختیار داشت؟
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد یکی از چالشهای اصلی در ارزیابیها، نامشخص بودن تعداد موشکهایی است که جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ در پناهگاههای زیرزمینی ذخیره کرده بود. ایالات متحده نیز برآورد خود از حجم ذخایر موشکی حکومت ایران پیش از جنگ را منتشر نکرده است.
افزون بر این، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تاکنون بهطور دقیق مشخص نکرده چه میزان از توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در جریان حملات از میان رفته است.
اسرائیل نیز تاکنون در مورد تعداد دقیق موشکهای باقیمانده جمهوری اسلامی اظهار نظر نکرده است.
مقامهای نظامی اسرائیل میگویند حکومت ایران پیش از جنگ، ۲۵۰۰ موشک بالستیک با قابلیت رسیدن به اسرائیل در اختیار داشت.
به گفته یک مقام ارشد نظامی اسرائیل، تاکنون بیش از ۳۳۵ پرتابگر موشک «خنثی شده» که معادل ۷۰ درصد از ظرفیت جمهوری اسلامی است.
رویترز افزود مقامهای اسرائیلی در محافل غیرعلنی اذعان دارند که نابودی ۳۰ درصد باقیمانده از این ظرفیت، دشوارتر خواهد بود.
برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات میان تهران و واشینگتن بوده و تهران تاکنون حاضر به کنار گذاشتن آن نشده است.
یک مقام پنتاگون در مصاحبه با رویترز اعلام کرد از زمان آغاز مناقشه کنونی، حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.
او افزود سنتکام بیش از ۶۶ درصد از مراکز تولید موشک، پهپاد و تجهیزات دریایی حکومت ایران، از جمله تاسیسات کشتیسازی، را هدف قرار داده و آنها را منهدم یا دچار خسارت کرده است.
مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، ششم فروردین با اشاره به حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه دیهگو گارسیا هشدار داد برنامه موشکی تهران تهدیدی مستقیم علیه متحدان این ائتلاف نظامی به شمار میرود.
از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه، ۱۲ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.
تیم ملی فوتبال در دیداری تدارکاتی برای آمادهسازی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، با نتیجه دو بر یک برابر نیجریه شکست خورد.
این مسابقه جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵، در روز بیستوهشتم جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در آنتالیا ترکیه برگزار شد. تک گل تیم ملی را مهدی طارمی به ثمر رساند.
ملیپوشان در مراسم آغاز مسابقه، کولهپشتیهایی به یاد دانشآموزان کشتهشده در مدرسه ابتدایی میناب در دست داشتند.
تیم ملی در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند که وزارت ورزش دولت جمهوری اسلامی، حضور تیمهای ملی و باشگاهی ایران در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع اعلام کرده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی در حالی بیشتر بازیکنان همیشگی خود را در اردوی ترکیه در اختیار دارد که سردار آزمون به دلیل مواضع انتقادیاش نسبت به جمهوری اسلامی از تیم ملی کنار گذاشته شده و قوه قضاییه نیز اعلام کرده اموال او را مصادره کرده است.
ارتش اسرائیل عصر جمعه اعلام کرد همزمان با حملات در بیروت، عملیات گسترده حملات هوایی را به طور همزمان در سه جبهه در داخل ایران و علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی آغاز کرده است. معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت مجتمع آب سنگین خنداب هدف قرار گرفت.
یک مخاطب گفت که ساعت ۱۷:۵۳ دقیقه جمعه نقطهای در شهرک صنعتی خیراباد اراک هدف قرار گرفت و برق این شهرک قطع شد.
رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادند ارتش اسرائیل با دستور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دو کارخانه فولاد را بمباران کرد.