ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه هفت که پنجشنبه در نزدیکی پاریس برگزار شد، اعلام کرد ریاست فرانسه بر گروه هفت قصد دارد به نتایج ملموسی دست یابد که به خدمت امنیت و رفاه کشورهای عضو گروه هفت و در نتیجه فرانسه و مردم فرانسه باشد.
او گفت: «توجه ویژهای به وضعیت خاورمیانه خواهیم داشت. جایی که نیازهای بازسازی و توسعه بسیار است.»
وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت: «بحثهای فردا فرصت مناسبی خواهد بود تا به مواضع از پیش توافقشده در سطح گروه هفت در بیانیهای که چند روز پیش صادر شد و به آن ارجاع میدهم، بازگردیم. این بیانیه بهویژه به حملات غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی علیه کشورهای خلیج فارس میپردازد که این کشورها هیچ نقشی در عملیاتهای نظامی آغازشده توسط ایالات متحده و اسرائیل نداشتند و ما این حملات را با قاطعیت محکوم کردیم.»
وزیر خارجه فرانسه افزود: «همچنین، فرصت خواهیم داشت تا مسئله امنیت دریایی و آزادی دریانوردی را بررسی کنیم. همانطور که میدانید، رئیسجمهور مکرون پیشنهاد کرده که کشورهایی که مایل باشند به تلاشهای ما برای طراحی یک ماموریت بینالمللی بپیوندند؛ ماموریتی که پس از بازگشت آرامش، جریان ترافیک دریایی را در وضعیتی کاملا دفاعی تضمین کند و از این طریق فشار بر قیمت انرژی کاهش پیدا کند.»
او در مورد لبنان گفت: «فرانسه بدون شک کشوری است که بیشترین تلاش را انجام داده و در کنار مردم لبنان ایستاده است. ما از تصمیمات شجاعانه دولت لبنان که تابستان گذشته برای پیشنهاد برنامه خلع سلاح حزبالله اتخاذ شد و بار دیگر کشور را وارد جنگی کرد که انتخاب آن را نداشت، استقبال کردیم. همچنین از تصمیمات اخیر، از جمله اعلام غیرقانونی بودن فعالیتهای نظامی و شاخه نظامی حزبالله و تصمیم سهشنبه گذشته برای لغو اعتبارنامه سفیر جمهوری اسلامی در لبنان نیز استقبال کردیم.»
وزیر خارجه فرانسه گفت: «در مورد ارتباط میان بحران فعلی در خاور نزدیک و خاورمیانه، تشدید نظامی در منطقه و روسیه، آنچه من مشاهده میکنم این است که اتفاقات هفتههای اخیر انزوا و انزوای بینالمللی پایدار پوتین را تثبیت کرده است. او پس از بشار اسد و نیکلاس مادورو، اکنون شاید یکی از آخرین متحدانش یعنی علی خامنهای را نیز از دست داده است. واضح است که همکاریهایی میان روسیه و جمهوری اسلامی در گذشته وجود داشته و هنوز ادامه دارد، و ما کاملاً میدانیم — و خودم هم توانستم تحریمهای اروپایی در اینباره را تصویب کنم — که ایران از تلاش جنگی روسیه با تأمین پهپادها یا موشکها برای عملیات نظامی در اوکراین حمایت کرده است.»
وزیر خارجه فرانسه درباره حضور زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در کشورهای عربی خلیج فارس گفت این سفر «با دانش و تجربهای که در اوکراین توسعه داده شده—دانشی منحصر به فرد—حمایت خود را از کشورهایی که امروز مورد حمله ایران قرار دارند، نشان میدهد. این موضوع اهمیت و نوآوری اوکراینیها را نشان میدهد که توانستهاند یک صنعت دفاعی نوظهور واقعی برای دفاع در برابر روسیه ایجاد کنند و بر ضرورت ایجاد همکاریهای فشردهتر کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه با شرکای اوکراینی تاکید میکند، نه تنها برای حمایت از آنها در برابر متجاوز روس، بلکه برای تضمین دفاع از قاره اروپا.»