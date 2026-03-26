دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز اعلام کرد: «ما نمیخواهیم هیچ چیزی مانع شود. میخواهیم کشتیها عبور کنند. ما نمیدانیم آنها مین انداختهاند یا نه، چون همه پرتابکنندههای مینشان را منفجر کردیم.»
او افزود: «ما همهشان را نابود کردیم. آنها مجبور خواهند شد آنها را با یک قایق کوچک بیرون ببرند یا چیزی شبیه به آن. واقعاً نمیدانم چطور این کار را انجام میدهند. اما واقعا نمیدانیم. شاید چند مین آنجا باشد، اما این تعداد زیادی است. میدانید، اگر یک کشتی میلیارد دلاری داشته باشید و به مین برخورد کند، اتفاق خوبی نیست.»
رییسجمهور آمریکا درباره به کنترل گرفتن نفت و گاز ایران گفت: «دربارهاش صحبت نکردم اما این هم یک گزینه میتواند باشد.»
او افزود: «قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی—این سه کشور، به همراه کویت و بحرین، صد در صد خوب عمل کردند. انصافا آنها میتوانستند مسیر دیگری را انتخاب کنند.»
او گفت: «آنها بهطور غیرمنتظرهای مورد حمله موشکی قرار گرفتند. هیچکس فکر نمیکرد آنها هدف قرار بگیرند. امارات ۱۴۰۰ موشک به سمت خود داشت، خوشبختانه، آنها بهترین سامانه دفاع ضد موشکی تاریخ به نام پاتریوت را داشتند. تقریباً هر موشک سرنگون شد.»
ترامپ ادامه داد: «اخیرا ما یک حادثه داشتیم که در آن ۱۰۱ موشک به سمت یک تأسیسات بسیار باارزش ما شلیک شد. از ۱۰۱ موشک، همهشان در هوا سرنگون شدند و به اقیانوس افتادند. فناوری شگفتانگیزی است. هیچکس تجهیزات مشابه آنچه ما داریم ندارد.»
ترامپ تاکید کرد: «ما به تنگه هرمز نیاز نداریم. کشور ما تحت تأثیر این موضوع قرار نمیگیرد. ما ذخایر بیشتری داریم، دو برابر نفت عربستان سعودی یا روسیه، و بهزودی سه برابر خواهد شد.»