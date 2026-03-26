دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، با اشاره به سرکوب شدید در ایران گفت که مردم ایران شجاع‌اند و چون در برابر سلاح‌های مرگبار جمهوری اسلامی بی‌دفاع‌اند، توانایی اعتراض ندارند.

او بامداد جمعه هفتم فروردین در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری فاکس گفت که مردم ایران «وحشت‌زده‌اند» زیرا نیروهای حکومتی با استفاده از سلاح‌های سنگین و تک‌تیراندازها معترضان را هدف قرار می‌دهند. به گفته او، هرگونه تجمع اعتراضی با شلیک مستقیم پاسخ داده می‌شود و همین موضوع باعث شده مردم از ادامه اعتراض‌ها منصرف شوند.

ترامپ با اشاره به اعتراضات گذشته، به‌ویژه اعتراضات زنان، ادعا کرد که معترضان با شلیک تک‌تیراندازها «از ناحیه سر» هدف قرار گرفته‌اند. او افزود مشاهده کشته شدن معترضان در مقابل چشم دیگران باعث شده افراد به سرعت محل را ترک کنند و دیگر به خیابان بازنگردند.

او گفت: «تنها دلیلی که آنها اعتراض نمی‌کنند این است که پکی پس از دیگری هدف گلوله قرار می‌گیرند. چه زن باشید چه مرد، وقتی می‌بینید یک نفر جلوی چشم‌تان به زمین می‌افتد و خون از مغزش جاری می‌شود و بعد یکی دیگر و بعد پنج، شش یا هفت نفر دیگر … همین کافی است که فرار کنید. مردم فرار کردند و دیگر برنگشتند.»



