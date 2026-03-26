بلومبرگ از کاهش فروش نفت عربستان به چین و هند خبر داد
به گزارش بلومبرگ فروش نفت عربستان سعودی به چین و هند، دو واردکننده بزرگ آسیایی، قرار است در ماه آینده کمتر از حد معمول باشد.
شرکت آرامکوی سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، طبق گفته معاملهگران آگاه از موضوع، قرار است در ماه آوریل حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت خام به مشتریان در چین ارسال کند. این رقم کمتر از میزان معمول است. این رقم در قیاس با ماه گذشته هشت میلیون بشکه کمتر است.
همچنین انتظار میرود ارسال نفت به خریداران در هند نیز کاهش یابد.
وزرای خارجه قدرتهای اصلی غربی این هفته در فرانسه گرد هم میآیند تا درباره پیامدهای دو جنگ جاری در ایران و اوکراین و بیثباتی اقتصادی ناشی از آنها گفتوگو کنند.
یکی از اولویتهای این نشست ارائه گزارشی از سوی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در روز جمعه هفتم فروردین است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای اروپایی نوشته است که متحدان واشینگتن در گروه هفت امیدوارند تصویر روشنتری از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران به دست آورند و همچنین مشخص شود آیا مسیر دیپلماتیک معناداری برای پایان دادن به این درگیری وجود دارد یا نه.
به گزارش این رسانه، تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این جلسه خواهد بود.
یک دیپلمات ارشد عرب و یک مقام آمریکایی به تایمز اسرائیل گفتند که «هدیهای» که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، گفت جمهوری اسلامی به واشنگتن داده، اجازه عبور امن چند نفتکش از تنگه هرمز در روزهای اخیر بوده است.
ترامپ سهشنبه چهارم فروردین در مورد تصمیم خود برای پیگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که تهران «کاری شگفتانگیز انجام داد - هدیه بسیار بزرگی بود، با ارزش بسیار زیاد. [این هدیه] امروز رسید.»
او بدون اشاره به اینکه هدیه مربوط به نفت و گاز و مرتبط با تنگه هرمز بوده است، گفت: «نمیخواهم بگویم چه بود، اما یک امتیاز بسیار مهم بود. آنها این را به ما دادند و گفته بودند که خواهند داد. این برای من یک معنا داشت: ما با افراد مناسبی سر و کار داریم.»
یک مقام آمریکایی چهارشنبه پنجم فروردین به تایمز اسرائیل گفت وقتی دولت ترامپ از طریق میانجیگران به جمهوری اسلامی پیام فرستاد تا ببیند آیا راه حل دیپلماتیکی برای پایان دادن به جنگ امکانپذیر است یا خیر، از تهران خواست تا حسن نیت خود را نشان دهد.
یک مقام عرب هم گفت جمهوری اسلامی در پاسخ، موافقت کرد که به تعدادی از تانکرهای سوخت که به ایالات متحده یا اسرائیل وابسته نبودند، اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد تا به آرام کردن بازارهای جهانی کمک کند.
او اذعان کرد که عبور امن تعداد کمی از تانکرها احتمالاً تاثیر قابل توجه یا بلندمدتی بر قیمت جهانی نفت نخواهد داشت، امتیازی که حکومت ایران هنوز آماده ارائه آن نیست، در حالی که حملات ایالات متحده و اسرائیل ادامه دارد.
این مقام عرب گفت که تاثیر محدود «زمان حال» توضیح میدهد که چرا ترامپ از مشخص کردن دقیق هدیه خودداری کرد.
در این ارتباط، یک مقام دولت هند از عبور دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و گفت: نفتکشهای الپیجی پاین گس و جگ واسانت حرکت خود را از تنگه هرمز آغاز کردهاند.
از سویی، کاخ سفید در پاسخ به درخواست اظهار نظر، تایمز اسرائیل را به سخنان کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، ارجاع داد.
لیویت چهارشنبه گفت: «تا جایی که به نفتکشها مربوط میشود، ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم.»
او در مورد ماهیت «وضعیت فعلی» که ترامپ توصیف کرده است، توضیح بیشتری نداد.
با این حال، لیویت گفت که هیچ «جدول زمانی مشخصی» برای اینکه چه زمانی همه نفتکشها بتوانند آزادانه حرکت کنند، وجود ندارد.
او گفت: «ما شاهد کاهش دوباره قیمتها در پمپ بنزینها خواهیم بود» و استدلال کرد که اولویتبندی دولت ترامپ بر تولید انرژی داخلی، به تثبیت قیمتها پس از پایان عملیات نظامی در ایران کمک خواهد کرد.
ژاپن اعلام کرد که روز پنجشنبه ۶ فروردین آزادسازی بخش دیگری از ذخایر راهبردی نفت خود را آغاز کرده است تا اثر افزایش قیمتها ناشی از جنگ خاورمیانه بر این کشور کممنابع را کاهش دهد.
کانامه موریموتو، یکی از مقامهای وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، به خبرگزاری فرانسه گفت: «آزادسازی ذخایر ملی از ساعت ۱۰:۵۹ صبح به وقت محلی (حوالی ۵ صبح به وقت ایران) برای پالایشگاههای نفت آغاز شده است.»
از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، حکومت در عمل تنگه هرمز را که محل عبور یکپنجم نفت خام و گاز جهان است، بسته است.
پیامهای دریافتی ایراناینترنشنال از ادامه حملات هوایی در شهرهای ملارد، شیراز، تهران، اصفهان، قشم، تالش و بندرعباس در بامداد پنجشنبه ششم فروردین حکایت دارد.
شهروندی از شهر ملارد، در مجاورت تهران، از شنیده شدن یک صدای انفجار مهیب در حوالی ۱ بامداد خبر داد که سبب لرزش شیشهها شد. شهروندان در تهران از چند انفجار در محدوده تهرانسر خبر دادند.
شهروندان شیرازی گزارش دادند که حدود یک بامداد پرواز جنگندهها در ارتفاع شنیده میشد و پس از آن حدود ۱۵ انفجار رخ داد.
پیامهای دریافتی از بندرعباس نیز از وقوع حملات هوایی از حدود ۴ بامداد خبر میدهد. یک شهروند نوشته است: «پنج تا ۶ انفجار در محدوده تیپ تفنگداران نیروی دریایی رخ داد.» یک شهروند دیگر از این شهر نیز نوشت که ساختمانی در «محدوده کوچه دانشگاه ۱۶ هدف قرار گرفت و مسیرهای اطراف آن مسدود شد.»
شهروندان در قشم در حدود ۴ بامداد صدای جنگنده شنیدهاند و در شهر تالش نیز انفجارهایی به گوش شهروندان رسیده که به نظر میرسد در مناطق کوهستانی رخ داده باشد.
یکی از ساکنان الیگودرز، در شرق استان لرستان از «صدای مداوم جنگندهها در ارتفاع پایین» از ساعت ۳ تا ۵:۱۵ بامداد پنجشنبه خبر داد.
مایک راجرز، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا و رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس، پس از جلسه توجیهی محرمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که پنتاگون درباره این جنگ اطلاعات کافی در اختیار نمایندگان نمیگذارد.
او به رسانه پولیتیکو: «اعضای کنگره میخواهند اطلاعات بیشتری از آنچه در حال رخ دادن است، داشته باشند، بدانند کدام گزینهها روی میز است و چرا این گزینهها در دست بررسیاند. اما ما واقعا پاسخهای کافی دریافت نمیکنیم.»
پس از این اظهارت، سخنگوی راجرز به شبکه خبری سیبیاِس گفت که این نماینده همچنان از عملیات نظامی آمریکا علیه حکومت ایران و همچنین نیاز به تامین بودجه تکمیلی از سوی کنگره حمایت میکند.