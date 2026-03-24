ترامپ از دریافت هدیهای از سوی جمهوری اسلامی «مربوط به تنگه هرمز» خبر داد
دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت: «چون آنها قرار است توافق کنند دیروز کاری کردند که واقعاً شگفتانگیز بود. آنها به ما یک هدیه دادند و این هدیه امروز به دست ما رسید.»
او افزود: «هدیهٔ بسیار بزرگی بود، با ارزش بسیار زیاد. نمیخواهم بگویم چه بود، اما یک امتیاز بسیار مهم بود. آنها این را به ما دادند و گفته بودند که خواهند داد. این برای من یک معنا داشت: ما با افراد درستی طرف هستیم.»
ترامپ گفت که این هدیه «مربوط به تنگه هرمز» بود
او افزود: «میدانید، دوست ندارم این را بگویم، اما ما این جنگ را بردهایم. ما واقعا هواپیماهایمان را بر فراز تهران و بخشهای دیگر کشورشان به پرواز درمیآوریم و آنها هیچ کاری از دستشان برنمیآید.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی عملکرد «عالی» داشتهاند.