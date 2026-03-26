شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از یورش ماموران امنیتی به خانه شماری از فعالان صنفی معلمان و اعضای این شورا در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۴ خبر داد و نوشت که علاوه بر تفتیش خانه‌ها، وسایل ارتباطی این افراد و خانواده‌هایشان ضبط شده است.

در اطلاعیه این شورا آمده است: «بر اساس گزارش‌های دریافتی، در تاریخ ۲۵ اسفندماه، مأاوران امنیتی به منزل مجتبی گودرزی، عضو کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و از اعضای شورای هماهنگی، یورش برده و بدون ارائه حکم قانونی، وسایل ارتباطی او را ضبط کردند. در همین روز، منوچهر آقابیگی، از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان کرمانشاه و عضو شورای هماهنگی، نیز پس از یورش ماموران به منزلش بازداشت شد و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست.»

افزون بر این، ماموران اطلاعات سپاه روز ۲۸ اسفند بدون ارائه حکم قانونی به خانه‌های محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی؛ پروین سلیمی، عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان تهران؛ و مسعود زینال‌زاده، عضو دیگر کانون تهران حمله و وسایل ارتباطی آنها را ضبط کردند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است در حالی که ایران در معرض حملات روزانه آمریکا و اسرائیل است، به نظر می‌رسد که سیستم امنیتی از طریق تداوم سرکوب فعالان صنفی معلمان بر ناتوانی خود در جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی سرپوش می‌گذارد.