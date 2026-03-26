ترامپ سه‌شنبه چهارم فروردین در مورد تصمیم خود برای پیگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که تهران «کاری شگفت‌انگیز انجام داد - هدیه بسیار بزرگی بود، با ارزش بسیار زیاد. [این هدیه] امروز رسید.»

او بدون اشاره به اینکه هدیه مربوط به نفت و گاز و مرتبط با تنگه هرمز بوده است، گفت: «نمی‌خواهم بگویم چه بود، اما یک امتیاز بسیار مهم بود. آن‌ها این را به ما دادند و گفته بودند که خواهند داد. این برای من یک معنا داشت: ما با افراد مناسبی سر و کار داریم.»

یک مقام آمریکایی چهارشنبه پنجم فروردین به تایمز اسرائیل گفت وقتی دولت ترامپ از طریق میانجی‌گران به جمهوری اسلامی پیام فرستاد تا ببیند آیا راه حل دیپلماتیکی برای پایان دادن به جنگ امکان‌پذیر است یا خیر، از تهران خواست تا حسن نیت خود را نشان دهد.

یک مقام عرب هم گفت جمهوری اسلامی در پاسخ، موافقت کرد که به تعدادی از تانکرهای سوخت که به ایالات متحده یا اسرائیل وابسته نبودند، اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد تا به آرام کردن بازارهای جهانی کمک کند.

او اذعان کرد که عبور امن تعداد کمی از تانکرها احتمالاً تاثیر قابل توجه یا بلندمدتی بر قیمت جهانی نفت نخواهد داشت، امتیازی که حکومت ایران هنوز آماده ارائه آن نیست، در حالی که حملات ایالات متحده و اسرائیل ادامه دارد.

این مقام عرب گفت که تاثیر محدود «زمان حال» توضیح می‌دهد که چرا ترامپ از مشخص کردن دقیق هدیه خودداری کرد.

در این ارتباط، یک مقام دولت هند از عبور دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و گفت: نفتکش‌های ال‌پی‌جی پاین گس و جگ واسانت حرکت خود را از تنگه هرمز آغاز کرده‌اند.

از سویی، کاخ سفید در پاسخ به درخواست اظهار نظر، تایمز اسرائیل را به سخنان کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، ارجاع داد.

لیویت چهارشنبه گفت: «تا جایی که به نفتکش‌ها مربوط می‌شود، ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم.»

او در مورد ماهیت «وضعیت فعلی» که ترامپ توصیف کرده است، توضیح بیشتری نداد.

با این حال، لیویت گفت که هیچ «جدول زمانی مشخصی» برای اینکه چه زمانی همه نفتکش‌ها بتوانند آزادانه حرکت کنند، وجود ندارد.

او گفت: «ما شاهد کاهش دوباره قیمت‌ها در پمپ بنزین‌ها خواهیم بود» و استدلال کرد که اولویت‌بندی دولت ترامپ بر تولید انرژی داخلی، به تثبیت قیمت‌ها پس از پایان عملیات نظامی در ایران کمک خواهد کرد.