والاستریت ژورنال صبح چهارشنبه در خبری کوتاه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نمایندگان جمهوری اسلامی به دولت ترامپ اطلاع دادهاند که برای بازگشت به مذاکرات آتشبس، «شروطی گسترده و حداکثری» دارند. یکی از این خواستهها تعطیلی تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس است.
به نوشته این روزنامه، منابع آگاه میگویند که سپاه پاسداران در ساختار تضعیفشده حکومت ایران نفوذ بیشتری پیدا کرده و در تعیین این مطالبات نقش دارد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی علاوه بر مطالبه دریافت غرامت بابت آسیبهای جنگ که پیشتر از سوی وزیر خارجه حکومت اعلام شده بود، خواستار ایجاد «نظمی جدید در تنگه هرمز» شده است.
والاستریت ژورنال در توضیح «نظم جدید» نوشته است که جمهوری اسلامی میخواهد مشابه آنچه مصر در کانال سوئز انجام میدهد، از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند.
از دیگر خواستهها میتوان به لغو کامل تحریمها، توقف حملات اسرائیل به حزبالله و ارائه تضمین برای عدم ازسرگیری جنگ اشاره کرد.
این گزارش میافزاید تهران همچنین اصرار دارد برنامه موشکی خود را بدون هیچگونه محدودیت یا مذاکره حفظ کند.
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با والاستریت ژورنال این مطالبات را «غیرواقعبینانه» توصیف کرد. مقامهای عرب و آمریکایی دیگری نیز هشدار دادهاند که این مواضع دستیابی به توافق را دشوارتر از قبل کرده است.
این مقامها همچنین گفتند که نخستین پیامها در دور جدید تحرکات دیپلماتیک، اواخر هفته گذشته از طریق میانجیهای خاورمیانهای منتقل شده و در حال حاضر آمریکا و جمهوری اسلامی بهطور مستقیم با یکدیگر در تماس نیستند.