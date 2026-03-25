روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از دو مقام وزارت جنگ آمریکا گزارش داد پنتاگون دستور اعزام حدود ۲ هزار سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا برای عزیمت به خاورمیانه را صادر کرد.

به گزارش رسانه اکسیوس، در حالی که آمریکا و میانجی‌های منطقه‌ای از مذاکره قریب‌الوقوع با تهران خبر می‌دهند، منابع آگاه می‌گویند واشینگتن هنوز پاسخ روشنی از آنها دریافت نکرده و تردیدها درباره این روند همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، اسرائیل نگران است آمریکا امتیازهایی فراتر از حد انتظار به جمهوری اسلامی بدهد.

سی‌ان‌ان خبر داد مقام‌های جمهوری اسلامی به واشینگتن اطلاع داده‌اند تمایلی به از سرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ندارند و ترجیح می‌دهند با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، وارد گفت‌وگو شوند.

سنای آمریکا طرح محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری این کشور، در قبال جمهوری اسلامی را رد کرد . هدف این طرح که به رهبری دموکرات‌ها ارائه شد، ملزم کردن ترامپ به دریافت مجوز از کنگره برای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران در آینده بود.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در شاهین‌شهر، بندرعباس، قزوین، هشتگرد و شیراز در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه حکایت دارد.

