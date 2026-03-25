افزایش نگرانیها در میان مردم کره شمالی درباره احتمال اعزام نیرو در حمایت از جمهوری اسلامی
در مناطق مرزی کره شمالی با چین، همزمان با گسترش شایعات درباره تحولات خاورمیانه، نگرانیها نسبت به احتمال اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ در حمایت از جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
به گزارش وبسایت «دیلیاِنکی» مستقر در سئول، ساکنان این مناطق در روزهای اخیر از طریق کانالهای غیررسمی و شایعات، اخبار مربوط به جنگ ایران را دریافت کردهاند.
بر اساس این گزارش، دولت کره شمالی تاکنون بهطور رسمی کشته شدن علی خامنهای را اعلام نکرده، هرچند خبر جانشینی مجتبی خامنهای را منتشر کرده است.
سردبیر بخش ژاپنی دیلیاِنکی به نقل از یک منبع آگاه نوشت نگرانیها بهویژه در میان خانوادههایی که فرزندانشان در آستانه خدمت سربازی هستند، رو به افزایش است، زیرا احتمال اعزام نیروهای کره شمالی به این جنگ مطرح شده است.
به نظر میرسد سابقه همکاریهای نظامی میان کره شمالی و جمهوری اسلامی یکی از عوامل اصلی این نگرانیها باشد.