شنیده شدن صدای پرواز چند جنگنده در کلاردشت
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت ظهر پنجم فروردین، صدای پرواز چند جنگنده در کلاردشت شنیده شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با بازنشر مقالهای در تروث سوشال، نسبت به برد موشکهای سپاه پاسداران هشدار داد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این ارتباط توضیح میدهد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد با هماهنگی ایال زامیر، رییس ستاد ارتش این کشور، فهرست تازهای از اهداف برای حملات در ایران و لبنان به تصویب رسیده است.
او افزود نیروی هوایی اسرائیل از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۱۵ هزار بمب در ایران استفاده کرده؛ رقمی که حدود چهار برابر میزان مهمات بهکاررفته در جنگ ۱۲ روزه است.
کاتز ادامه داد: «وارد مرحله جدیدی در جنگ ایران شدهایم.»
بر اساس اظهارات دو مقام آمریکایی، پنتاگون دستور اعزام حدود دو هزار سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش را به خاورمیانه، صادر کرده است.
نیویورکتایمز چهارشنبه پنجم فروردین در گزارشی از اعزام حدود دو هزار نیروی واکنش سریع به خاورمیانه خبر داد.
این اقدام با هدف افزایش گزینههای نظامی پیش روی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، صورت میگیرد؛ آن هم در شرایطی که او همزمان در حال پیشبرد یک طرح دیپلماتیک جدید برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی است.
این نیروهای رزمی، بخشی از «نیروی واکنش سریع» ارتش هستند که توانایی استقرار در هر نقطه از جهان را ظرف ۱۸ ساعت دارند.
سرلشکر برندون تگتمایر فرماندهی این نیروها را بر عهده دارد که شامل نیروهای ستادی، دهها افسر و همچنین دو گردان پیادهنظام است که هر کدام از ۸۰۰ سرباز تشکیل شده است.
با اضافه شدن این نیروها به ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی که پیشتر راهی منطقه شدند، مجموع نیروهای زمینی اعزامی جدید آمریکا به مرز هفت هزار نفر میرسد که نشاندهنده آمادگی ایالات متحده برای تشدید جدی تنشها در منطقه است.
به گزارش نیویورکتایمز، اگرچه محل دقیق استقرار این نیروها فاش نشده، اما آنها در «فاصله عملیاتی» از خاک ایران مستقر خواهند شد.
کارشناسان نظامی معتقدند که ممکن است این نیروها برای تصرف نقاط استراتژیک مانند جزیره خارک، اصلیترین پایانه صادرات نفت ایران، مورد استفاده قرار گیرند.
پیش از این، جنگندههای آمریکایی بیش از ۹۰ هدف نظامی را در خارک بمباران کردند.
از آنجا که باند فرودگاه خارک در حملات اخیر آسیب دیده است، احتمالا ابتدا مهندسان رزمی نیروی دریایی برای بازسازی زیرساختها وارد عمل میشوند تا شرایط برای فرود هواپیماهای ترابری سی-۱۳۰ (C-130) فراهم شود.
همزمان با این آرایش نظامی، تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در جریان است.
ترامپ اخیرا از پیشنهاد پاکستان برای میانجیگری استقبال کرده است.
گفته میشود طرح صلح ۱۵ مادهای آمریکا که شامل موضوعات موشکی، هستهای و امنیت دریانوردی در تنگه هرمز است، به مقامهای تهران ارائه شده است.
انتشار اخبار مربوط به احتمال تلاشهای دیپلماتیک، بلافاصله بازار جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار داد؛ بهطوری که قیمت نفت خام برنت با شش درصد کاهش به ۹۴ دلار در هر بشکه رسید.
با این حال، اعزام نیروهای زبده هوابرد آمریکا به منطقه نشان میدهد واشینگتن قصد دارد در صورت شکست مذاکرات، با مشت آهنین وارد عمل شود.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی از تهران گفت: «بین ساعت ۲:۱۰ تا ۲:۲۰ بامداد، در مناطق مختلف از جمله بهار شیراز، پیروزی، جنتآباد جنوبی، زعفرانیه، ولنجک، شهرری، شهرقدس و شهریار صدای چندین انفجار، عبور جنگندهها و فعالیت پدافند شنیده شد.»
مخاطبی از قزوین خبر داد حدود ساعت دو بامداد چندین انفجار رخ داد.
در پیام دیگری آمده است: «حدود ساعت دو بامداد در استان البرز صدای انفجارهایی در کردان و مهرویلا کرج شنیده شد.»
بر اساس روایت یکی از شهروندان، حدود ساعت دو بامداد در شیراز حدود سه انفجار در اطراف دروازه قرآن و ورودی شهر به وقوع پیوست.
ارتش اسرائیل اعلام کرد دو سایت تولید موشکهای کروز دریایی دوربرد را در تهران هدف قرار داده است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره جزییات این عملیات توضیح میدهد.