بر اساس پیام‌های دریافتی از مخاطبان، در محدوده ستارخان تهران، تره‌بار طرشت زیر پل یادگار امام و اطراف میدان سلمان هراتی در هر دو مسیر ایست بازرسی برقرار است.

در پیامی دیگر، یک مخاطب اعلام کرد در حکیمیه تهران، در ورودی و خروجی شهرک ایست بازرسی برقرار شده است.

همچنین در ستارخان، مقابل پارک، هر شب ایست بازرسی برقرار است و تجمع نیروهای نظامی گزارش شده است.

بر اساس گزارش دیگری، در ورودی دماوند به تهران چندین ایست بازرسی برقرار است و خودروها، به‌ویژه جوانان و خودروهای صندوق‌دار، متوقف و بازرسی می‌شوند. به گفته این مخاطب، نیروها مجهز به دوشکا هستند.

همچنین یک مخاطب از برقراری ایست بازرسی در محور شیراز-بوشهر، در ورودی جاده و پیش از پل مهندسان، خبر داد و اعلام کرد ترافیک سنگین ایجاد شده است.